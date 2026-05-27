퀴즈부터 불꽃놀이까지... 일본 결혼식에 다녀왔습니다

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큰사진보기 ▲축하의 의미. ⓒ 임혜영 관련사진보기

옛말 중 틀린 게 거의 없다는 생각은 나만 하는 걸까. 시대가 바뀌어 많은 것이 변하고 있으나 오랜 시간이 흘러도 변치 않는 게 있다는 생각이 굳어지는 요즈음이다.아버지가 돌아가신 후 적적해 하시는 어머니를 위해 짧은 여행이라도 다녀와야겠다고 여기던 차에 일본인 아내와 사는 아들에게 사돈의 결혼식 소식을 들었다. 아들의 처남이 모지코(기타큐슈의 유명한 항구 도시)에서 결혼한다는 말을 듣고 결혼식도 참석할 겸 일본 여행을 다녀오기로 했다.일본은 스몰웨딩이 보편화되어 있다. 30~40명을 넘지 않는 규모의 결혼식이라 가까운 친지와 친구들만 모여 4시간 여의 결혼식을 진심으로 축하해 준다. 굳이 안 가도 되는 결혼식이고 초대받은 것도 아니지만, 아들의 면도 살려줄 겸 외국의 풍습도 관람할 겸 해서 사돈의 의중을 물었다. 흔쾌히 허락해주어 어머니와 나는 후쿠오카행 비행기에 몸을 실었다.아이들이 어릴 때야 식견을 넓혀주려 외국 여행을 꽤 다녔으나 모두 장성한 뒤로는 거의 다니지 않았다. 모처럼의 외국행이 설렜다. 우리나라 결혼식만 생각하고 튀지 말자 싶어 수수하게 차려입고 참석한 나는 바로 후회했다. 일본의 하객들은 정성껏 예를 갖추어 한껏 차려입고 결혼식에 참석한다. 여성의 경우 예복에 가까운 드레스에 머리도 핀이며 꽃 장식으로 화사하게 꾸민다.나와 어머니는 지나치게 검소한 차림에 머쓱해 하고 있었는데 아니나 다를까 호텔 직원이 들어가는 걸 제지하기에 이르렀다. 가까스로 번역기로 설명해 들어가게 되자 장소와 격식에 맞는 옷차림의 중요성을 그동안 내가 너무 무시하고 살았나 싶어 겸연쩍었다.짧은 결혼식에 이어 피로연장에서는 친구 친척들의 인사와 축하말, 케이크 커팅, 퀴즈 맞추기 등 끝없는 행사가 이어진다. 중간중간 나오는 식사가 없었다면 허기져 쓰러지지 않을까 싶을 만큼 피로연 시간이 길다. 다양한 행사가 드디어 끝났다. 이제 객실로 돌아가나 보다 싶어 주섬주섬 가방을 챙기는데 밖으로 나오라는 손짓들을 한다.이번에는 야외에서 결혼 축하 불꽃놀이가 벌어진다. 웅장한 음악에 불꽃놀이까지 보면서 드는 생각은 '이렇게까지 오랜 시간 우리들의 축하를 받았으니 신랑신부는 잘 살 수밖에 없겠다'였다. 헤어지고 싶어도 참석한 하객들의 축하를 떠올리면 한번 더 고려해 보지 않을까. 4시간 30분의 식이 끝났다. 그 지역 특산물을 비롯해 신랑신부가 직접 준비해 포장한 선물, 꽃다발까지 한아름 안고 식장을 나온다.객실에서 한 시간여 쉬고 있는데 이번에는 사돈 부부가 부른다. 감사의 뜻으로 저녁식사를 대접하겠다는 것이다. 어려운 사돈을 대접하는 자리를 우리는 흔히 고급 한정식집쯤에서 하기 마련인데 여기는 그렇지 않다. 우리나라 주점 비슷한 작은 닭꼬치집으로 향한다. 한국에서는 흔하지 않은 닭 심장 등 여러 꼬치와 맥주 등을 가볍게 먹으며 번역기로 대화를 나눈다. 십여 명의 대식구가 모여 화기애애하게 식사를 하며 국적과 나이를 초월한 인정을 느낀다.유독 전통을 중요시하는 일본은 받은 만큼 반드시 돌려주는 건 물론이요, 아직도 인사할 때(중요한 자리에서) 거의 90도로 굽혀서 한다. 나와 어머니는 허리를 몇십 번은 굽힌 거 같다. 그러면 상대방은 우리보다 더 굽힌다. 이러다 몸이 땅에 닿는 게 아닐까 싶어 빨리 마무리 짓고 헤어진다.한때는 지나친 형식주의가 싫어 형식을 소홀히 하며 지냈다. 형식에 치우쳐 내용을 간과하는 게 싫었다. 형식과 내용의 조화가 쉽지 않았다. 이제는 일정 정도의 격식이 있어야 마음이 제대로 전달된다는 쪽으로 생각이 바뀌고 있다. 적절한 의식은 적절한 마음을 전달한다는 옛 어른들의 말씀이 일리가 있다고도 여겨진다. 의식을 준비하며 마음가짐도 바로잡을 수 있다.인륜지대사 중 하나인 결혼식 절차를 이렇게까지 갖추어야 하는 이유가 뭘까. 그만큼 인생에서 중요한 것이니 가벼이 여기지 말라는 뜻도 있는 게 아닐까. 부부 두 사람만의 일이 아닌 여러 관계들이 얽힌 인생의 귀한 결정이니 신중하고 또 신중 하라는 선인들의 의지가 반영된 것 같다. 그 뜻은 휘발 되고 형식에만 치우친 부작용이 예식의 간소화를 부르기도 했을 것이다.나는 그동안 받은 만큼 갚아야 한다는 의무로 또는 체면치레로 결혼식에 참석했다. 잘 알지도 못하는 분의 결혼식에서는 식도 보는 둥 마는 둥 하고 바로 식당으로 향하기도 했다. 관습이 된 이런 식의 축하는 얼마만큼 의미가 있는 것일까.간소화되고 있는 결혼식, 장례식의 풍습이 반갑다. 하지만 어느 정도까지 축약이 되어야 하는 건지, 진정한 축하와 애도는 어떻게 하는 게 맞는 건지 아직도 잘 모르겠다. 참석은 못하고 입금만 하는 경우도 많았는데 그렇게 해서라도 친분을 유지할 일인가 싶다가도 마음을 전달하는데 돈 만한 게 있을까도 싶다.모처럼의 일본 나들이에서는 비싼 물가로 적지 않은 지출이 있었고 몸은 고되었다. 남들 다 하는 쇼핑은 아예 하지도 않았다. 하지만, 다른 나라의 문화와 행동 양식을 보며 나와 주변을 되짚어볼 수 있었다. 무턱대고 선망하거나 비판했던 경솔함이 은근슬쩍 꼬리를 감춘다.