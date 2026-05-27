14시간 '꿀잠'으로 이끈 '나잇살'과의 전쟁

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큰사진보기 ▲아래층의 근력 운동 구역이 한눈에 내려다보이는 2층 러닝머신 구역 전경 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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오른쪽 ​어깨 통증이 시작된 건 몇 달 전부터였다. '운동을 하면 낫겠지'라는 생각으로 병원을 찾지 않았다. 오십 대에 이미 겪었던 오십견 증상과 너무나 비슷했기에 안일하게 대처한 것이다. 결국 병을 키운 셈이 되었다.증세가 더 악화되는 느낌에 지난 22일 겨우 병원 예약을 잡고 방문했다. 의사는 일단 엑스레이와 초음파를 찍어 보자며 소견서를 건넸다. 캐나다 의료 시스템 상 촬영을 하려면 외부 전문 검사 기관인 영상의학 클리닉(X-ray Lab)으로 예약 후 따로 찾아가야 했다. 의사 소견서를 들고 지정된 외부 촬영 기관을 방문했다.엑스레이를 찍기 직전, 탈의실에서 상의를 전면 탈의하라는 안내를 받았다. 준비를 마치고 촬영 기구를 마주했을 때, 젊은 엑스레이 기사가 내 불룩한 배를 보더니 장난기 가득한 미소를 지으며 물었다. "How many months are you pregnant? (임신 몇 개월이세요?)" 그러면서 자신의 배도 손으로 가리키며 자신도 비슷한 주기(?)를 가지고 있다며 활짝 웃었다. 농담이었지만, 순간 가슴이 찔렸다.늘 뱃살을 빼야 한다는 것을 염두에 두고 집에서 가벼운 운동을 실행해 보기도 했었다. 하지만 혼자 하는 운동은 꾸준하지 못했고, 결국 아무런 효과를 보지 못한 채 포기하기 일쑤였다. 여럿이 함께 운동하는 레크리에이션 센터에 등록해서 본격적인 '뱃살 빼기 작전'에 돌입해야겠다는 소신은 늘 가지고 있었지만, 매번 생각 뿐 실행으로 옮기지 못하고 있었다. 그런데 외부 영상의학 클리닉에서 들은 엑스레이 기사의 충격적인 농담이 빠른 레크리에이션 센터로 향하게 했다. 아내와 함께 지난 25일, 곧장 레크리에이션 센터로 가 1개월 회원권을 등록했다.사실 아내와는 유럽 여행을 다녀온 후, 직장 근무 시간을 주 3~4일에서 2일로 줄이고 주5일은 운동에 투자하기로 사전에 이야기를 마친 상태였다. 그럼에도 여행에서 돌아온 후 차일피일 미뤄왔던 계획을 며칠 전의 그 '충격' 덕분에 곧장 실행에 옮기게 된 것이다.결혼 직후만 해도 상황은 전혀 달랐다. 장모님은 보기만 하면 늘 인사말처럼 "김 서방, 살 좀 찌게"라며 성화셨다. 당시 나는 키 175cm에 몸무게 58kg, 허리 30인치였다. 누가 봐도 뒤태가 안쓰러울 정도로 마른 체형이었다. 그때는 살을 찌우려고 아무리 많이 먹고 곧장 잠자리에 들어도 살이 찌지 않았다. 주변 사람들이 몸매 균형을 유지하기 위해 식단을 조절한다거나 야식을 참는 모습을 그때는 이해하지 못했다.그러다 중년이 되고 어느 날부터인가 상의 티셔츠를 입으면 옷 자태가 나지 않고 왠지 엉성해 보이기 시작했다. 시간이 흐를수록 뱃살이 툭 튀어나오며 복병으로 등장했다. 처음에는 그저 나이 들면 생기는 '애교 뱃살'로 치부하며 허허 웃어 넘겼다. 하지만 최근에 와서는 어떤 옷을 입어도 도무지 옷맵시가 나지 않았다. 거울 앞에 설 때마다 스트레스가 쌓여갔다.이제는 저울 위에 올라서면 바늘은 75kg 안팎을 가리킨다. 젊은 시절에 비해 몸무게가 20kg 가까이 늘어난 셈이다. 지금 허리는 33이나 34인치를 입어야 적당한데, 억지로 허리 성인의 평균 사이즈인 32인치를 고집하여 입는다. 배는 볼록하게 튀어나오고 바지는 골반 걸쳐져 벼랑 끝에 매달려 있는 민망한 모양새가 연출되곤 한다.뱃살을 빼기 위해 지난 2년 넘게 매일 1만 2000보 이상을 산책길을 걸었건만, 뱃살은 요지부동이었다. 빠른 걸음으로 땀을 쏙 빼며 걸어야 운동 효과가 있다는 것을 상식선에 알고 있었지만, 늘 아내와의 다정한 '산보'에 그쳤던 것이 이내 뱃살이 빠지지 않은 탓이 되었다. 과거 젊었을 때는 "뱃살이 나와도 좋으니 살 한번 쪄보고 죽는 게 소원"이라고 말하곤 했다. 지나고 보니 그 황당한 소원이 정말로 이루어진 셈이다. 하지만 이제는 그 소원을 거꾸로 되돌려 다시 살을 빼야 한다고 절규하는 신세가 되었으니, 인생이란 참 얄궂다.등록 첫날 방문한 레크리에이션 센터 피트니스에 배치된 운동기구들은 그 종류가 엄청났다. 처음 보는 기구들이 많아 사용법을 터득하는 것조차 난감했다. 다행히 첫날 우연히 한국인 지인을 만난 덕분에 꼭 필요한 기구 몇 가지의 올바른 사용법을 배울 수 있었다. 뱃살 빼기 기구 40분, 그리고 러닝머신에서 50분가량을 달렸다. 오랜만에 온몸에서 땀이 비 오듯 쏟아지는 것이 느껴졌다. 은근히 무언가를 해냈다는 환희와 성취감이 밀려왔다. 이 맛에 사람들이 땀 흘려 운동하는구나 싶었다.지상에서의 운동을 끝내고 탈의실에서 수영복으로 갈아입은 뒤 수영장으로 내려갔다. 통증이 있는 오른쪽 어깨 부위를 물속에서 집중적으로 움직이며 나름의 수중 운동을 했다. 이어 건식과 습식 사우나, 온탕을 바쁘게 오가다 보니 무려 3시간이 훌쩍 지나 있었다. 집에 돌아오니 긴장이 풀리며 온몸이 무거워졌다.늦은 점심을 먹고 침대에 누워 TV를 켜자마자 그대로 기절하듯 잠이 들어버렸다. 저녁 시간에도 눈이 떠지지 않아 결국 저녁 식사도 건너뛴 채 깊은 수면에 빠졌고, 다시 눈을 떴을 때는 다음 날 아침 6시였다. 평소 아침 5시면 칼같이 눈을 뜨던 내가 14시간 넘게 깊은 잠에 빠진 것이다. 아내는 내 모습을 보며 "첫날부터 그렇게 강행군을 하니 몸살이 나지요"라며 웃었다. 러닝머신에서 과욕을 부려 50분 내내 속도를 높여 뛰었던 것이 몸에 큰 무리가 된 게 분명했다. 의욕만 앞선 첫날의 반성 과제이다.오늘 아침은 이른 시간부터 밖에서 비가 내리고 있었다. 예전 같으면 비 오는 날은 참 난감했을 것이다. 산책을 포기하거나, 지속적으로 비가 올 때는 집 근처 쇼핑몰이나 인근 대학교 복도를 찾아가 답답하게 걸어야 했다. 하지만 레크리에이션 센터에 등록하고 나니, 비가 쏟아져도 장소 걱정 없이 언제든 운동할 수 있다는 점이 무엇보다 마음에 들었다.오늘도 운동 준비물을 챙겨 나서기 전, 현관에 있는 대형 전신 거울 앞에 서 본다. 티셔츠 위로 툭 튀어나온 뱃살의 무게감은 여전히 묵직해 보인다. 옷맵시를 망치는 이 '옥에 티'가 언제쯤 사라질까. 언젠가 다시 이 거울 앞에 섰을 때, 뱃살이 쏙 빠져 멋지게 옷맵시가 나는 내 모습을 기대하며 활기차게 문밖을 나선다. 빗줄기를 뚫고 다시 레크리에이션 센터로 향하는 발걸음이 가볍다. 이름 모를 다양한 국적의 사람들로 피트니스 센터는 초만원이다. 그곳에 모인 나이불문 이들의 배를 유심히 살펴보니 다들 나와 크게 다르지 않다. 몸의 균형을 유지하려는 이들보다, 저마다의 '뱃살과의 전쟁'을 선포하고 사명을 다해 땀 흘리는 동지들이 가득하다.나이가 들면서 살이 찌고 배가 나오는 것을 사람들은 흔히 '나잇살'이라 부른다. 나이 예순에 접어들어 마주한 이 '나잇살'이라는 허물을 제대로 벗겨내지 못하면, 삶의 모든 행동과 감각이 느려지고 둔해질 것이다. 50대에 이어 60대에 다시 찾아온 오십견의 신호, 그리고 무겁게 내려앉은 뱃살이라는 복병. 이제 내 남은 60대를 건강하게 지켜내기 위해, 이 뱃살부터 해결하는 일이 내 인생의 가장 시급한 과제이다.