서울시장 후보에게 묻는다...1400명 죽음에 어떻게 대응할 건가

큰사진보기 ▲서울시 ‘무연고 사망자’ 공영장례 절차 중 서울시립승화원에서 고인을 화로로 봉송하고 있는 모습. ⓒ 나눔과나눔 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시 '무연고 사망자' 공영장례 지원 현황2025년 서울시에서 공영장례를 치른 '무연고 사망자'는 최소 1,471명. 2018년 362명에서 7년 만에 4배 이상 증가했다. ⓒ (사)나눔과나눔 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울시청 앞 서울광장. ⓒ 이한기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 일코노미뉴스와 (사)나눔과나눔 홈페이지에도 실립니다.



필자는 사단법인 나눔과나눔 상임이사로, 2011년부터 저소득 시민과 '무연고 사망자'의 공영장례를 지원해 왔다. 모든 사람의 애도 받을 권리와 애도할 권리가 보장될 수 있도록, Re'member 캠페인을 통해 당신과 내가 혼자가 아니라는 '인기척'을 내고 있다.

어느새 한국 사회에서 '무연고 사망자'를 위한 공영장례는 새로울 것도 없는 당연한 제도가 되었다. 기초지방자치단체의 공영장례조례 제정률은 97.3%로, 미제정 단체는 전국 6곳에 불과하다. 이 6곳 모두 공영장례조례를 제정한 광역지방자치단체 관할 내에 있어 광역 조례의 적용을 받으므로 실질적인 공영장례 법적 근거는 전국 어디에나 마련된 셈이다.과연 이것으로 충분할까? 최근 몇 년 사이 부산광역시·제천시·천안시 등에서 '사전장례주관자 지정' 사업을 추진하면서, 생전에 사후(死後)를 준비하는 움직임이 생겨나고 있다. 또한 원주시의 봉주르Wonju봉사단, 울산 희망나눔 동행, 대전 덕암동 복지만두레와 같이 민간이 자발적으로, 예산도 없이 유품을 정리하고 주거지를 청소하기도 한다.이 두 가지 흐름은 공영장례가 도달하지 못한 영역을 각각 가리킨다. 하나는 사망 이전, 즉 생전의 사후 준비다. 다른 하나는 사망 이후, 즉 장례가 끝난 뒤 남겨진 삶의 흔적들이다. 생전 의사를 확인하고 장례 이후 주거를 정리하며, 흩어진 재산과 서류를 처리하는 일. 누군가는 반드시 해야 하는 이 일들이 지금은 법의 바깥에서 자원봉사와 민간의 선의에 기대고 있다. 시신 처리를 넘어 장례의식 지원까지 확대한 공영장례는 이제 그 역할의 경계를 다시 그어야 할 시점에 와 있다.2019년부터 서울시는 사단법인 나눔과나눔과 업무협약(MOU)을 체결하고 '원스톱 통합 콜 상담'을 운영해 왔다. 서울 25개 자치구 공무원과 시민을 대상으로 한 장례상담, '무연고 사망자' 통계관리 및 사별자 부고 게시, 장례 현장 지원까지 모두 이 협약 하나로 운영 중이다. 예산 지원은 없다. 시민 후원금만으로 7년을 유지했다.2025년 서울시에서 공영장례를 치른 '무연고 사망자'는 최소 1471명이다. 2018년 362명에서 7년 만에 4배 이상 증가했다. 그런데 이 장례 전반을 조율하고 지원하는 전담 기관은 조례에 명시되어 있지 않다. 공공서비스가 민간단체의 후원금 유무에 달린 구조다. 이것은 제도의 공백이 아니라 정책의 실패다.사람들은 흔히 서울시가 공영장례 예산을 편성했으니 체계가 갖춰졌다고 생각하기 쉽다. 하지만 현행 체계는 결정적으로 이원화되어 있다. 현재 서울시 공영장례는 두 트랙으로 나뉜다. 염습·입관·운구 등 시신 처리와 장례의식은 서울시→서울시설공단(서울시립승화원)→장례의전업체로 이어지는 공식 위탁계약 구조다. 2025년 예산만 9억 3500만 원이다.반면 장례복지 상담·지원은 서울시와 나눔과나눔의 업무협약(MOU)으로만 운영된다. 예산 지원과 법적 권한은 없다. 시신 처리와 장례의식에 9억이 넘는 예산을 편성하면서, 그 죽음 앞에 선 사람들을 상담하고 애도를 지원하는 일에는 단 한 푼 쓰지 않는 구조다.'서울특별시 공영장례 조례'는 2018년 제정 이후 세 차례 개정되었고, 2023년 개정에는 '사별자의 애도할 권리' 보장 조항까지 담겼다. 조례는 앞서 나가고 있는데, 그것을 실행할 인프라는 여전히 시민들의 자발적 후원금에 기대고 있다. 조례가 있어도 예산이 없으면 권리는 선언에 그친다.나눔과나눔은 6.3 지방선거를 앞두고 주요 서울시장 후보 캠프에 '사후복지 종합지원센터' 설립을 핵심으로 하는 정책 제안서를 전달했다. 현재까지 어느 캠프로부터도 센터 설립에 관한 공식 응답을 받지 못했다.사후복지 종합지원센터가 수행해야 할 기능은 세 가지다. 첫째, 실효성 있는 '사전장례주관자 지정' 제도화다. 생전에 장례 관련 사항을 미리 작성하고, 사망 후 고인의 의사에 따라 사후 자기결정권이 보장되는 '내 뜻대로 장례'를 시스템으로 지원한다.둘째, 장례복지 7대 기능의 제도화다. 생전 장례상담 및 안내, 공영장례 매뉴얼 제작 및 '무연고 사망자' 정보(DB) 관리, 공무원 교육·지원, 부고 게시 등 사별자 현장지원, 자원봉사자 관리, 종교봉사 관리 및 지원, 사별자 애도지원이 그것이다. 지금 나눔과나눔이 예산 없이 수행하고 있는 기능들이다.셋째, 유품 및 유류금 정리 지원이다. 현장에서 볼 때 관리 주체가 법에 명시되어 있지 않은 제도의 사각지대다. 법률적 상속권자가 이를 실행하지 않으면 결국 고인의 의사와 무관하게 처리되기 십상이다. 고인의 생전 의사에 따라 남겨진 재산과 물품, 디지털 계정까지 정리할 수 있는 체계가 필요하다.이를 위해서는 '서울특별시 공영장례 조례' 개정이 필요하다. 조례에 센터 설치를 명문화하고, 운영에 필요한 예산과 기능을 구체화하는 조항을 신설해야 한다.서울시장 후보에게 묻는다. 1인 가구가 전체 가구의 40%에 이르는 서울에서, 매년 1400명이 넘는 시민이 '무연고 사망자'로 공영장례를 치르는 이 도시에서, 후보는 이 죽음들에 어떻게 대응할 계획인가?복지국가는 "요람에서 무덤까지"를 말한다. 이제는 '무덤 이후'까지 사회보장의 범위를 확장해야 한다. 2019년부터 7년간 시민사회단체가 예산 지원 없이 운영해 온 '원스톱 통합 콜 상담' 기능은 사후복지 종합지원센터 모델의 실현 가능성을 이미 증명했다.가난과 고립이 죽음의 방식을 결정하지 않는 도시를 위해, 이제 남은 것은 제도화다.