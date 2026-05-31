'새얼굴' 선출... 4선 도의원 공백 누가 채울까

홍성에서 열심히 뛰고 있는 선거구별 광역·기초의원 출마자들의 공약 등을 독자들에게 소개한다.

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6.3지방선거 광역의원 제2선거구에서는 1명의 충남도의원이 선출된다. 제2선거구인 광천·금마·홍동·장곡·결성·서부·갈산·구항은 고령층이 많은 지역으로 지난해 국민의힘을 탈당하고 민주당에 입당한 4선 이종화 도의원이 오랜 기간 터를 잡은 곳이다.이곳 역시 홍성군수와 마찬가지로 보수 텃밭이다. 특히, 현 이종화 의원이 민주당 군수 경선에 참여하면서 도의원 재출마가 어려워졌다. 그러면서 무주공산이 된 제2선거구는 이번 선거에서 새 얼굴을 선출한다.민주당은 박현주, 국민의힘은 장재석 후보가 제1선거구와 마찬가지로 일대일 맞대결을 벌인다. 민주당 박현주 후보는 이번이 첫 도전이다. 반면 국민의힘 장재석 후보는 현역 3선 군의원으로 도의원 선거는 이번이 처음이다. 각 후보의 공약과 각오를 들어봤다(순서는 기호순이다).박현주 후보는 이번이 첫 도전이다. 박 후보는 지역구 곳곳을 누비며 유권자 유권자 마음 잡기에 나서고 있다. 박 후보는 복지 ·경제 ·관광 ·인프라 ·행정 등 5개 분야의 공약을 약속했다.분야별 주요 공약으로는 ▲촘촘한 맞춤형 복지 실현 ▲활력 넘치는 민생경제, 전통시장 개선 ▲역사와 바다가 어우러진 글로벌 관광도시 홍성 ▲지역 기반 시설 정비 ▲민원 처리 시스템 구축 등이다. 박 후보는 "광천읍을 비롯한 우리 8개 면 지역의 작은 불편함까지 세밀하게 살피는 '발로 뛰는 도의원'이 되겠다"면서 "(당선되면) 주민 여러분의 생생한 목소리를 충남도정에 가감 없이 전달하는 든든한 통로가 되겠다"는 포부를 밝혔다.그러면서 "결과로 증명하는 책임 행정과 우리 지역이 발전할 수 있도록 가교 역할을 제대로 수행하겠다"며 "신뢰를 결과로 보답하는 여러분의 참된 일꾼이 되겠다"고 약속했다. 박 후보는 청운대 대학원 관광통상경영학과를 졸업했으며, 국민건강보험공단 홍성지사와 홍주방문간호센터 사회복지사로 근무했다.장재석 후보는 3선을 지낸 군의원 경험을 자신의 강점으로 꼽으며, 도의원 첫 출마임에도 자신감을 드러내고 있다. 같은 지역구에서 도의원에 처음 출마하는 민주당 박현주 후보와 자신을 비교하며 "홍성의 4년을 실험에 맡기겠느냐"면서 "결과로 증명하겠다"는 각오를 밝혔다.장 후보는 ▲광천 김 산업특구 지정·산업단지 조성 ▲서북부권 석면 피해 대응 전문 센터 구축 ▲홍성 수자원 보호구역 합리적 조정 추진 ▲남당항 해양관광 인프라 구축 등을 약속했다. 또한 ▲홍양저수지 관광자원 개발 ▲친환경 농업 특구 발전 강화 ▲청년 정착·일자리 정책 확대(청년 특구 지역 지원 조례) ▲어르신 복지·생활 지원 확대 ▲정책·예산 확보 중심 의정활동 등 10대 공약을 제시했다.장 후보는 "현장에서 더욱 빛나는 검증된 3선 군의원으로, 경험해 본 사람만이 확실히 한다"면서 "지역 맞춤형 특성화 전략으로 주민과 함께 우리 지역 발전을 앞당기겠다"는 각오를 밝혔다. 장 후보는 청운대 대학원 건축토목환경공학과를 졸업했으며, 제8대 하반기 홍성군의회 부의장을 역임했고 현재는 제9대 홍성군의회 의원이다.