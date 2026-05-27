"사람이 죽었는데, 200일째 책임자가 누구인지도 모릅니다"

큰사진보기 ▲청와대 앞에 선 광주대표도서관 참사 유가족들광주대표도서관 붕괴 참사가 발생한 지 200일이 넘었지만 진상규명과 책임자 처벌이 지지부진한 가운데, 26일 오전 서울 청와대 앞 무궁화동산에서 상경한 유가족들이 "잊지 말아 달라"고 눈물로 호소하며 기자회견을 열고 있다. 이날 유가족들은 수사 결과 발표를 미루며 책임을 회피하는 광주광역시와 시공사를 강력히 규탄했다. ⓒ 조계종사회노동위원회 관련사진보기

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"지금 수사 결과 발표가 늘어지다 보니까 광주광역시는 자기들도 피의자 조사를 받고 있어서 더 할 말이 없다고 하고, 시공사는 시공사대로 아직 수사 결과가 안 나왔다는 핑계를 대며 제대로 된 대화나 대응을 안 하고 있습니다. 그러면서 시공사에서 한 달 반 전에 유가족 중 한 분에게 개별적으로 접근했습니다.

(...) 개별적으로 접촉해서 합의를 할 경우, 끝까지 남아서 버티는 유가족들과 이미 합의한 유가족들 사이에 원망과 갈등이 생길 수밖에 없습니다. 유가족들의 단합을 조각내서, 끝내 스스로 무너지게 만들려는 것 아닌가 생각이 듭니다. 그 이야기를 전해 듣고 너무 화가 났습니다." (유가족)

"수사 발표는 맨날 3월 말, 4월 말, 5월 말, 이제는 6월 초 이런 식으로 연기하며 얘기하더라고요. 그것도 확실한 게 아닙니다. 도대체 붕괴의 원인이 무엇이었는지도 발표가 제대로 안 나오고 책임자 처벌도 안 받았습니다. 일반 교통사고가 나서 사람 한 명만 죽어도 구속시키는 판에, 대표이사든 누구든 아무도 지금 구속시키지 않고 있습니다.

하다못해 경각심을 주기 위해서라도 구속 수사를 해야 하잖아요. 유가족만 이렇게 힘들게 버티고 있습니다. 최소한 책임자 누구 한 명이라도 구속되어야 하는데, 시간이 지날수록 발뺌하려고만 합니다." (유가족)

"이건 광주광역시의 공사였잖아요. 그러면 광주광역시가 주체적으로 시공사를 데리고 협의를 하든 뭔가 해줘야 되는데, 자기들도 피의자라면서 아무런 행위도 안 하고 있습니다. 아무도 책임 있게 행동하는 사람이 없어요.

광주광역시는 선거 경선이 끝나서 그런지 관심이 없는 것 같습니다. 선거철이 되어서 그런지 모른 척 무관심으로 일관하고 있다는 생각이 듭니다. 수사 발표가 나올 때까지 언제까지 이러고 계속 있어야 합니까? 경찰도 수사 발표 전까지는 어떤 내용도 얘기해 줄 수 없다고 하니까 정말 답답합니다." (유가족)

큰사진보기 ▲청와대 앞, 유가족과 연대 피케팅 하는 조계종 사노위 스님광주대표도서관 붕괴 참사 유가족들과 조계종 사회노동위원회 스님이 26일 청와대 앞 무궁화동산에서 연대 피케팅을 하고 있다. 유가족들은 국가가 책임지고 재발 방지와 중대재해처벌법에 따른 엄정한 처벌에 나서줄 것을 촉구했다. ⓒ 조계종 사회노동위원회 관련사진보기

"지난주에는 광주시도 경각심을 가지라는 뜻에서 광주시청 앞에서 3일 동안 진행했습니다. 더불어서 청와대까지 온 것은 국가가 재발 방지를 위해 관심을 가져야 하기 때문입니다. 옛날부터 큰 사건이 나면 재발 방지를 하겠다고 해놓고 계속 똑같은 일이 일어나잖아요. 우리 입장에서는 처벌이 너무 약하다는 생각입니다. 처벌이 약으니까 대충 합의 보고 마는 거죠. 그 많은 공사를 부실로 하다가 사고가 안 나면 이득이 많이 남을 거 아닙니까?

그런 얄팍한 관행들을 바로잡는 조치가 지속적으로 이루어져야 하는데, 그때만 사건 나면 잠깐 움직였다가 말고 또 잊혀집니다. 제발 이번에는 그렇게 되지 않았으면 좋겠습니다. 네 분의 희생으로 제발 끝내야 합니다. 처벌이 강력해야 그런 일을 안 하죠. 솜방망이 처벌을 하니까 또다시 그런 일이 발생할 수 없다고 생각해요. 오늘 아침 일찍 광주에서 출발해서 왔어요. 저는 희생자의 동생이고요. 지금 희생자 분들의 자녀 세 명, 동생 두 명, 며느리 한 명, 부인 두 분이 함께 왔습니다." (유가족)

"이런 사고가 다시 안 일어나려면 첫 번째로 처벌이 강력해야 합니다. 투명하게 조사해서 강력한 처벌을 해야 이런 일이 안 일어납니다. 사고가 작년 12월 겨울에 났는데, 200일이 넘은 아직까지도 누구한테 책임을 물어야 하는지조차 유가족이 모른다는 게 말이 안 되잖아요. 사람이 죽었는데 지금 그게 너무 답답합니다. 누가 잘못했는지 책임이 있는 순서대로 1번, 2번, 3번이라고 명확히 밝혀야 할 거 아닙니까? 너무나 억울합니다. 맨날 힘없고 약한 자들은 당하기만 해야 하는 이 굴레를 제발 벗어났으면 좋겠습니다." (유가족)

혐오시설이었던 옛 상무소각장 부지를 시민들을 위한 문화공간으로 탈바꿈하겠다며 대대적으로 홍보했던 공공 건축물이 있다. 바로 광주광역시의 랜드마크가 될 예정이었던 '광주대표도서관'이다.하지만 지난 2025년 12월 11일, 이 화려한 청사진 뒤에서 참혹한 비극이 일어났다. 개방감을 위해 기둥 간격을 48m까지 벌린 장스팬 특수 공법을 도입하고, 시공사 기업회생 이후 재개된 촉박한 공정 속에서 옥상층 콘크리트 타설 중 현장이 통째로 붕괴한 것이다. 이 사고로 하청 노동자 4명이 무너진 콘크리트 더미에 매몰되어 차디찬 시신으로 돌아왔다.그로부터 반년 가까운 시간이 흘렀다. 세상은 언제 그런 일이 있었냐는 듯 평온하게 흘러가고 있지만, 유가족들의 시간은 여전히 참사 당일에 멈춰 있다. 책임 있는 이들의 철저한 외면 속에서, 광주대표도서관 참사 유가족들이 결국 1박 2일 일정으로 서울 상경을 결단했다.유가족들은 2026년 5월 26일 오전 11시, 서울 청와대 앞 무궁화공원에서 기자회견을 열고 오후 3시까지 외로운 1인 시위를 이어갔다. "제발 우리 가족을 잊지 말아 달라"며 피켓을 든 유가족들의 목소리를 기록한다.유가족들은 참사 이후 시공사의 태도에 분노했다고 증언했다.교통사고로 사람 한 명만 숨져도 가해자가 구속되는 세상이지만, 4명의 노동자가 한꺼번에 매몰되어 사망한 참사 현장에서는 그 누구도 책임지고 구속되지 않았다. 경찰의 수사 발표는 매달 미뤄지기만 한다는 게 유가족들의 주장이다.이번 사업의 발주처이자 공사의 주인은 광주광역시이다. 하지만 유가족들은 광주광역시가 수사를 핑계로 아무런 행정도, 중재도 하지 않은 채 침묵하고 있다고 비판한다.유가족들이 생업을 팽개치고 거리로 나선 이유는 단순히 보상을 더 받기 위함이 아니다. 이 끔찍한 부실공사의 관행을 내 가족의 희생으로 끝내 달라는 절박한 호소다.사고가 발생한 지 200일이 넘었다. 하지만 유가족들은 여전히 내 가족을 죽인 진짜 책임자가 누구인지 알지 못한다.이전에는 평생 기자회견 한번 해본 적 없다던 평범한 시민들이었다. 그런 이들이 지난주 광주시청 앞 3일간의 시위에 이어, 이제는 거리가 먼 서울 청와대 앞까지 올라와 외로운 피켓을 들었다. 유가족의 형제와 자녀가 며느리와 부인이 서로의 손을 꼭 잡은 채 "우리 마음을 누구라도 한 명만 알아줬으면 좋겠다"고 울먹였다.광주는 학동 참사, 화정동 아이파크 붕괴에 이어 세 번째 대형 건설 붕괴를 겪었다. 그럼에도 여전히 같은 자리에서, 같은 이유로 사람이 죽는다. 이들이 요구하는 책임자 처벌과 철저한 진상규명, 그리고 중대재해처벌법의 엄정한 적용은 국가가 마땅히 해야 할 최소한의 의무다.네 분의 하청 노동자가 남긴 마지막 외침이 외로운 독백으로 끝나지 않도록, 이제는 우리 사회와 시민들이 이들의 목소리에 응답해야 할 때다. 유가족들의 1박 2일 서울 투쟁은 27일까지 계속된다.*유가족분들의 1인 시위가 5월 27일(수) 11시부터 15시까지 청와대 무궁화동산에서 진행됩니다.시민분들의 많은 관심을 부탁드립니다.