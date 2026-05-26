이 대통령, 서소문 고가 붕괴에 "사고 수습 등 만전 기하라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일 오후 2시 30분께 서울 서대문구 미근동 서소문 고가차도 철거 현장에서 다리 상판이 붕괴되는 사고가 발생했다. 이 사고로 최소 6명의 부상자가 발생한 것으로 알려진 가운데 소방당국은 현재 구조작업을 진행중이다. ⓒ 시민제보 관련사진보기

이재명 대통령이 26일 오후 발생한 서울 서소문 고가차도 붕괴사고에 사고 수습과 부상자 치료에 만전을 다하라고 지시했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론에 이같이 알리면서 "이 대통령이 이 사고로 인해 유명을 달리한 피해자에게 안타까움을 표하며 사고 원인을 엄정히 조사하고 추후 재발 방지를 위한 대책도 철저히 마련하라고 지시했다"고 밝혔다.김민석 국무총리도 이번 사고와 관련해 "행정안전부와 소방청은 가용한 모든 장비와 인력을 동원해 인명구조를 최우선으로 실시하라"고 긴급지시한 상황이다.총리실에 따르면, 김 총리는 사고 상황을 보고 받은 후 이를 지시하고 서울시와 서대문구, 국토교통부 등 관계 기관에도 인명 구조에 필요한 인력과 장비를 지원하는 등 현장 구조 활동이 원활히 이뤄질 수 있도록 적극 협조할 것을 당부했다.또한 "인근 지역의 수용 가능한 의료 시설을 파악하고, 부상자 확인 시 신속한 이송으로 인명 피해를 최소화하라"며 "현장 활동 중인 구조대원의 안전에도 만전을 기하고, 경찰청은 추가적인 인명 피해가 발생하지 않도록 현장 통제 등 안전 조치를 철저히 하라"고 했다.한편 이날 오후 2시 33분께 서소문 고가차도 철거현장에서 고가도로 일부와 공사 잔해가 낙하해 차량과 작업자 등을 덮치는 사고가 발생했다. 이로 인해 현재까지 2명이 숨지고 4명이 다친 것으로 파악된 상황이다.