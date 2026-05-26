정부, 핵잠 기본계획 발표... 이 대통령 "자주국방 의지의 상징"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 참석했다. 2026.5.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 발언하고 있다. 2026.5.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 2030년대 중후반까지 핵추진잠수함을 진수하고 배치하겠다는 '대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획'(이하 핵잠 기본계획)을 발표했다. 이재명 대통령은 "굳건한 한미동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 한반도의 평화와 안보를 스스로 책임지겠다는 의지의 상징"이라고 의미를 부여했다.이 대통령은 이날 오후 경남 창원 해군잠수함사령부에서 열린 제1회 미래국방전략위원회 회의에서 "우리나라는 우리나라가 스스로 지킨다는 의지를 바탕으로 대한민국 국방의 미래를 위해 지혜를 모으는 의미 있는 시간이 되길 바란다"라며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "스스로 방어하지 못하는 나라를 상정할 수 있겠나. 스스로 방어하는, 즉 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습"이라며 이날 회의에서 논의할 핵추진잠수함(아래 핵잠)과 전시작전지휘권(아래 전작권) 조기회복을 언급했다.먼저 핵잠에 대해서는 "굳건한 한미동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 한반도의 평화와 안보를 스스로 책임지겠다는 의지의 상징으로 나아가 대한민국 방위산업 역량 강화에도 크게 기여할 것"이라고 짚었다.이어 "전작권 회복은 자주국방의 핵심요소로서 대한민국이 한반도를 방어하는 주체로 그 위상을 더욱 분명하게 하는 계기가 될 것"이라며 "한미 간 긴밀한 협의를 통해 전환 시기를 포함한 구체적인 전작권 회복의 로드맵을 완성해 나갈 것"이라고 했다.이 대통령은 앞서 국무회의에서 지적했던 '미래형 첨단강군 전환' 필요성도 재차 강조했다.이와 관련해 이 대통령은 "인공지능과 빅데이터로 상황을 판단하고 드론과 로봇이 전투를 치르는 미래형 전장으로 진화하는 시대에는 우리 기술과 무장력이 핵심적인 기준이 될 것"이라며 "이에 발맞춰 국방 전환에 첨단 기술을 접목해 미래전에서 상대를 압도할 수 있는 스마트 강국으로 도약해야 한다"고 말했다.그러면서 "미래국방전략위는 단순한 자문기구를 넘어 국방의 내일을 직접 설계하는 중요한 역할을 맡고 있다"라며 "민간의 전문성과 창의성이 정부의 실행력과 결합될 때 더 큰 시너지를 내게 될 것이다. 저도 위원장으로서 논의되는 내용을 각별히 챙기고 지원도 아끼지 않겠다"고 말했다.한편 핵잠 기본계획은 이날 1호 안건으로 안규백 국방장관 보고로 위원회에 상정됐다.이는 이 대통령이 2025년 10월 한미정상회담 때 도널드 트럼프 미 대통령으로부터 대한민국의 핵추진잠수함 획득에 대한 지지를 끌어낸 후 지난 7개월 동안 국방부가 관계부처와 협의해 완성한 것이다.▲ 저농축우라늄을 핵연료로 사용 ▲ 한국 내 개발 및 건조 ▲ 2030년대 핵잠 1번함 진수 등 핵잠 획득·운용을 위한 추진 원칙을 핵잠 기본계획에 분명히 명시했다.또한 대한민국은 어떠한 형태의 핵무기도 보유하지 않으며 핵무기를 개발하지도 않겠다는 국제사회에 대한 핵 비확산 의무 이행 약속 의지를 대외적으로 천명하는 내용도 밝혔다.