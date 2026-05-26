정부, 핵잠 기본계획 발표... 이 대통령 "자주국방 의지의 상징"

정부가 2030년대 중후반까지 핵추진잠수함을 진수하고 배치하겠다는 '대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획'(이하 핵잠 기본계획)을 발표했다. 이재명 대통령은 "굳건한 한미동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 한반도의 평화와 안보를 스스로 책임지겠다는 의지의 상징"이라고 의미를 부여했다.
이 대통령은 이날 오후 경남 창원 해군잠수함사령부에서 열린 제1회 미래국방전략위원회 회의에서 "우리나라는 우리나라가 스스로 지킨다는 의지를 바탕으로 대한민국 국방의 미래를 위해 지혜를 모으는 의미 있는 시간이 되길 바란다"라며 이러한 입장을 밝혔다.
이 대통령은 "스스로 방어하지 못하는 나라를 상정할 수 있겠나. 스스로 방어하는, 즉 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습"이라며 이날 회의에서 논의할 핵추진잠수함(아래 핵잠)과 전시작전지휘권(아래 전작권) 조기회복을 언급했다.
먼저 핵잠에 대해서는 "굳건한 한미동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 한반도의 평화와 안보를 스스로 책임지겠다는 의지의 상징으로 나아가 대한민국 방위산업 역량 강화에도 크게 기여할 것"이라고 짚었다.
이어 "전작권 회복은 자주국방의 핵심요소로서 대한민국이 한반도를 방어하는 주체로 그 위상을 더욱 분명하게 하는 계기가 될 것"이라며 "한미 간 긴밀한 협의를 통해 전환 시기를 포함한 구체적인 전작권 회복의 로드맵을 완성해 나갈 것"이라고 했다.
이 대통령은 앞서 국무회의에서 지적했던 '미래형 첨단강군 전환' 필요성도 재차 강조했다.
이와 관련해 이 대통령은 "인공지능과 빅데이터로 상황을 판단하고 드론과 로봇이 전투를 치르는 미래형 전장으로 진화하는 시대에는 우리 기술과 무장력이 핵심적인 기준이 될 것"이라며 "이에 발맞춰 국방 전환에 첨단 기술을 접목해 미래전에서 상대를 압도할 수 있는 스마트 강국으로 도약해야 한다"고 말했다.
그러면서 "미래국방전략위는 단순한 자문기구를 넘어 국방의 내일을 직접 설계하는 중요한 역할을 맡고 있다"라며 "민간의 전문성과 창의성이 정부의 실행력과 결합될 때 더 큰 시너지를 내게 될 것이다. 저도 위원장으로서 논의되는 내용을 각별히 챙기고 지원도 아끼지 않겠다"고 말했다.
한편 핵잠 기본계획은 이날 1호 안건으로 안규백 국방장관 보고로 위원회에 상정됐다.
이는 이 대통령이 2025년 10월 한미정상회담 때 도널드 트럼프 미 대통령으로부터 대한민국의 핵추진잠수함 획득에 대한 지지를 끌어낸 후 지난 7개월 동안 국방부가 관계부처와 협의해 완성한 것이다.
▲ 저농축우라늄을 핵연료로 사용 ▲ 한국 내 개발 및 건조 ▲ 2030년대 핵잠 1번함 진수 등 핵잠 획득·운용을 위한 추진 원칙을 핵잠 기본계획에 분명히 명시했다.
또한 대한민국은 어떠한 형태의 핵무기도 보유하지 않으며 핵무기를 개발하지도 않겠다는 국제사회에 대한 핵 비확산 의무 이행 약속 의지를 대외적으로 천명하는 내용도 밝혔다.