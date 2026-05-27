'단양소리' 수업 듣다가 공연까지 하게 된 이야기

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큰사진보기 ▲연습자리매주 일요일 매포초등학교 체육관에 모여 연습하는 소리보존회 ⓒ 박서진 관련사진보기

"사라져가는 단양 민요를 배우는 건 뜻 깊은 일 아니겠어요? 저는 등록했어요."

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큰사진보기 ▲공연시작지난 시간을 거슬러 가기 위한 발걸음 ⓒ 박서진 관련사진보기

"지금 이 어르신들이 안 계시면 단양의 구전 민요도 함께 사라지는 거 아닐까."

지난 3월, 단양평생학습센터 프로그램을 살펴보다가 '단양소리' 수업을 알게 되었다. 구전으로 전해 내려오는 단양 민요를 배운다는 말에 마음은 끌렸지만, 직장 생활을 하며 꾸준히 출석할 자신이 없어 망설이고 있었다. 그때 내 말을 흘려듣지 않았던 후배에게 연락이 왔다.수강생 대부분이 연세 많은 어르신들이라 어쩔 수 없이 자신이 반장을 맡게 되었다며 웃었지만, 책임감 강한 후배의 마음이 느껴졌다. 그 진심 어린 마음을 외면할 수 없어 더 고민하지 않고 등록했다.수업은 생각보다 쉽지 않았다. 자장가부터 이별가까지. 뜻을 짐작하기 어려운 사투리와 읊조리 듯 이어지는 창법은 익숙한 대중가요와 전혀 달랐다. 귀에 쉽게 들어오지도 않았고, 따라 부르는 것조차 어색했다. 선생님의 소리를 녹음해 반복해서 들어보려 했지만, 그것마저 꾸준히 하지 못했다. 예상했던 것처럼 출석은 띄엄띄엄 이어졌고, 제대로 익힌 노래 하나 없이 시간만 흘러가는 듯했다.그러던 어느 날, 선생님의 이야기를 듣게 되었다. 성대 결절로 목소리가 나오지 않아 서양 발성을 배웠다고 했다. 6개월 정도 레슨을 받고 나니 소리는 단단해졌지만, 어느 순간 민요 특유의 발성이 사라졌다는 것이다. 결국 선생님은 다시 전국을 수소문했고, 어렵게 경기도 이천의 스승을 찾아가 민요를 다시 배우기 시작하셨다고 했다.그 이야기를 듣고 나니 민요가 다르게 들렸다. 그저 흥얼거리는 콧노래 같던 소리가 아니었다. 밭 일하며 중얼거리던 어르신들의 삶, 강가의 뱃사공들 숨소리, 누군가를 기다리던 마음이 그 안에 담겨 있었다. 그날 이후, 되도록 결석하지 말아야겠다고 마음먹었다.단양 민요를 보존하고 있는 김나연 선생님은 경기 민요와 남도 민요, 판소리 등 다양한 소리를 익히며 40대 후반부터 본격적으로 소리의 길에 들어섰다고 한다.첫 수업 때 선생님은 5월 소백산 철쭉제 공연 이야기를 꺼내셨다. 단양 소리보존회 공연에 우리 동아리도 함께 하길 바란다고 하셨다. 소리 보존회 회원 대부분은 단양군 매포읍에 거주하는 칠팔십대 어르신들이었다.공연 연습에는 나와 후배, 그리고 남자 어르신 두 분까지 네 명이 참여하게 되었다. 4월 첫째 주 일요일부터 매주 저녁 7시부터 9시까지. '남한강 뱃소리' 연습이 시작됐다.신기하게도 같은 노래인데 부를 때마다 음과 박자가 달라졌다. 선생님의 염려는 컸지만, 나는 정해진 악보보다 삶의 호흡에 가까운 소리에 매료되었다. 흥얼거리듯 내지르는 그 소리는 기술만으로 흉내 낼 수 있는 것이 아니었다.그리고 5월 23일. 공연 장소는 단양팔경 제1경 도담삼봉이었다. 초여름 햇살 아래 관광객들 사이로 검은 치마에 흰 저고리를 차려 입은 어르신들이 보였다. 연습 때 뵙던 평범한 할머니, 할아버지의 모습이 아니었다. 공연이 시작되자 그분들은 어느새 젊은 시절의 새댁이 되었고, 강에서 노 젓던 건장한 사내가 되어 있었다. 세월이 잠시 뒤로 물러난 듯했다.'남한강 뱃소리'는 액운은 물에 흘려보내고 복을 맞이하길 바라는 마음을 담은 민속 신앙적 소리였다. 떡과 막걸리를 나누며 관광객들과 함께 어우러지는 모습은 공연이라기보다 오래된 공동체의 풍경 같았다. 공연이 끝난 뒤, 주차장으로 향하는 우리를 붙잡고 사진을 찍자고 말씀하시던 어르신들의 얼굴이 오래 기억에 남는다.공연을 준비하는 동안 후배와 자주 같은 이야기를 나눴다.실제로 젊은 세대 가운데 배우려는 사람은 많지 않다. 누군가 기록하지 않고 이어가지 않으면, 지역의 말과 소리와 삶의 방식은 생각보다 빠르게 사라진다.어르신들과 함께하며 자주 그런 생각을 했다. 지금의 대한민국은 이 분들이 만든 나라라는 것을! 전쟁과 가난을 견디고, 가족을 먹여 살리며, 산업화의 시간을 몸으로 건너온 세대. 그 삶의 흔적이 단양 소리 안에도 그대로 남아 있었다. 그래서 민요는 단지 옛 노래가 아니다.