김기현 '단일화 밀실야합' 주장에 민주당·진보당 "허위사실 유포 고발"

큰사진보기 ▲국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)이 26일 김두겸 울산시장 후보, 박성민 의원(울산 중구)과 함께 울산시의회에서 기자회견을 갖고 민주-진보 단일화와 관련한 입쟝을 밝히고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당 방석수 울산시당위원장이 26일 시의회 프레스센터에서 국민의힘 김기현 의원 발언에 대한 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

AD

김상욱 더불어민주당 울산광역시장 후보가 지난 24일 '민주-진보 후보단일화 여론조사 경선' 중단을 선언한 후 후폭풍이 거세다. 급기야 국민의힘이 뛰어들면서 사안은 과열 양상으로 번졌고, 고소·고발전으로까지 비화하고 있다.김기현 국민의힘 의원(울산 남구을)은 26일 김두겸 울산시장 후보, 박성민 의원(울산 중구)과 함께 울산시의회에서 기자회견을 열고 "김상욱 더민주당 후보가 김종훈 진보당 후보와의 단일화 여론조사를 일방적으로 중단시키면서 단일화는 파국을 맞고 있다"고 말했다.김 의원은 "김종훈 후보가 시장 후보 자리를 양보하는 조건으로 본인에게는 장관급 자리, 측근들에게는 공기업 등 요직을 보장한다는 매우 심각한 소문이 정가에 돌고 있다"며 "여론조사를 다시 진행하기가 물리적으로 불가능해지자 당대당 차원의 뒷거래, 밀실야합, 매관매직에 준하는 공직 거래 의혹이 제기되고 있다"고 주장했다.이어 "이게 사실이라면 시민들이 결코 좌시하지 않을 것"이라며 "현실화된다면 공직선거법상 후보자 매수에 해당할 소지가 있는 중대 사안"이라고 강조했다.이에 대해 진보당 울산시당과 민주당 울산시당은 즉각 반발하며 고발 방침을 밝혔다.방석수 진보당 울산시당 위원장은 같은 날 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "김기현 의원의 주장은 명백한 허위 사실"이라며 "선거를 앞두고 시민의 외면을 받은 상황에서 진보·민주 세력을 분열시키려는 저급한 정치 술책"이라고 비판했다.방 위원장은 이어 "선거를 부정과 비리로 분탕질하여 유권자의 판단을 흐리게 하는 치졸한 작태"라며 "이러한 마타도어에 울산 시민들은 속지 않을 것"이라고 말했다.또 "김기현의 주장은 허위 사실로, 선거 방해 및 명예 훼손에 해당한다"며 "선관위 신고와 검찰 고소·고발을 진행할 것"이라고 밝혔다.오상택 민주당 울산선대위 총괄선대본부장도 곧이어 기자회견을 열고 "김기현 의원이 또다시 허위사실과 유언비어 정치, 카더라식 음모론 정치에 나섰다"며 "민주당 울산시당은 오늘 김 의원의 허위사실 유포에 대해 경찰에 고발장을 접수했다"고 밝혔다.