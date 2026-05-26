"광주만 기억된 5·18"… 목포의 8일 항쟁과 교회의 저항

큰사진보기 ▲목포역 광장에 들어온 광주 시위대의 버스1980년 5월 21일 목포역 광장에 광주의 시위대가 탄 버스 네 대가 들어와 목포 시민들이 운집한 모습 ⓒ 사진 제공 정형영(촬영자의 아들) 관련사진보기

큰사진보기 ▲목포역 광장에 모인 시민들1980년 5월 21일 광주에서 시위대 버스가 도착하자 목포역 광장에 운집한 시민들 ⓒ 정형영 제공(촬영자의 아들) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1980년 5.18 당시 목포 시민들에게 배포된 유인물왼쪽 그림은 "우리 겨레와 세계자유민에게 보내는 목포시민의 결의문이고, 오른쪽 그림은 "광주시민 혁명에 대한 목포지역 교회의 신앙고백적 선언문"이다. ⓒ 사진 출처: 목포민주화운동계승사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 이준규 총경(당시 목포경찰서 서장)고 이준규 총경(1928~1985) ⓒ 국립경찰박물관 블로그 사진 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.이 기사는 진지연의 학위 논문, "사료를 통해 본 목포 5.18민주화운동의 항쟁 양상과 특징"(2023), 5.18 기념재단의 <5.18의 기억과 역사7-개신교편>(2015) 등의 자료를 참고하였습니다.

'5·18 민주화운동'을 여전히 '광주에서만 벌어진 사건'으로 아는 이들이 적지 않다. 과거 오랫동안 '광주 5·18 민주화운동'이라는 표현이 사용되면서 생긴 인식이다. 그러나 1980년 5월의 항쟁은 광주만의 사건이 아니었다. 호남 곳곳에서 계엄 철폐와 민주화를 요구하는 시위가 이어졌고, 특히 목포에서는 광주에 이어 두 번째로 큰 규모의 항쟁이 벌어졌다.목포에서의 시위는 1980년 5월 21일부터 28일 새벽까지 8일 동안 계속됐다. 목포역 광장을 중심으로 연인원 수십만 명이 참여한 대규모 시위가 이어졌다. 경찰과 목포시가 파악한 가장 많은 시위 참여 인원은 4만 명이다. 당시 목포 인구가 약 23만 명이었다는 점을 감안하면 적어도 시민의 10% 이상이 시위에 참여한 셈이다. 특히 교회 청년들과 고등학생들의 참여가 두드러졌다는 점은 목포 5·18의 중요한 특징으로 꼽힌다.목포 시민들이 5·18 민주화운동에 적극 참여한 배경에는 계엄군의 광주 유혈 진압에 대한 분노뿐 아니라, 목포가 전남 최대의 항구·상업·해운 도시였다는 점, 그리고 김대중 전 대통령의 정치적 고향이었다는 사실도 크게 작용한 것으로 분석된다. 신군부는 5월 17일 비상계엄을 전국으로 확대하면서 당시 야당 지도자인 김대중을 체포해 내란음모 사건 혐의로 구속했다. 이 같은 사실을 안 목포 시민들은 그 어느 지역보다 민감하게 반응하며 항쟁에 떨쳐 일어섰다.목포의 5.18 항쟁은 5월 21일 오후 광주 시민 120여 명이 버스 4대에 나눠 타고 목포로 내려와 광주의 참상을 알리면서 본격적으로 시작됐다. 이날 목포역 광장에는 약 3만 명의 시민이 모였고, 시민들은 밤샘 시위를 벌였다. 이 가운데 일부는 버스 11대를 타고 다시 광주로 올라가 항쟁에 동참했다. 이들 중에는 5월 27일 전남도청에서 머리에 총상을 입고 숨진 박진홍 열사(21세, 표구사 점원)처럼 마지막까지 광주를 지킨 이들도 있었다.1980년 5월 21일 목포역 광장에 버스를 탄 광주의 시위대가 도착하자 삽시간에 수만 명의 목포 시민이 운집한 모습이다.목포 5.18 시위대의 주요 구호는 "김대중 석방하라", "전두환 물러가라", "비상계엄 해제하라" 등이었다. 다른 지역 시위와 달리 목포에서는 23일, 26일, 27일 밤에 세 차례의 횃불 행진 시위도 벌였다. 24일과 25일은 비가 내려 하지 않았을 뿐 매일 밤 횃불 행진 시위를 하였음을 알 수 있다.광주 소식을 들은 뒤 목포지역 재야 인사인 안철 씨(당시 연동교회 집사)를 비롯해 유기문 목사, 정권모 목사, 강신석 목사 등 몇몇 인사가 죽동교회에 모여 대응 방안을 논의했다. 이후 청년학생투쟁위원회와 목포시민민주투쟁위원회가 조직되면서 시위는 체계적으로 전개됐다.특히 시민민주투쟁위원회의 재야 인사 3명의 위원을 제외하면 집행부 핵심은 모두 목포고등학교 출신이자 목포연동교회·목포중앙교회·목포남부교회 등을 출석하던 기독 청년 대학생들이었다는 점이 눈길을 끈다. 학연과 교회 청년회 활동으로 평소 친밀하던 이들 중심으로 항쟁의 조직이 형성된 셈이다.목포지역 교회의 항쟁 참여 역시 매우 적극적이었다. 5월 25일 목포기독교연합회는 목포역 광장에서 '비상구국기도회'를 열고 '광주시민혁명에 대한 목포지역교회의 신앙고백적 선언문'을 발표했다. 당시 목포 시내 대부분의 교회가 참여했으며 어린이들까지 참석하였다.하루 전인 24일에는 목포 시내 13개 고등학교 학생들이 목포역 광장에서 궐기대회를 열고 대규모 시위에 참여했다. 고등학생들은 28일 새벽까지 시위에 적극 동참한 것으로 알려졌다.목포기독교연합회가 발표한 선언문은 당시로서는 매우 선구적인 역사 인식을 담고 있었다. 이 선언문은 5·18을 "동학혁명, 3·1운동, 광주학생사건, 4·19와 명동 민주구국선언의 법통을 잇는 역사적인 시민혁명"으로 규정했다. 또한 "하나님의 정의와 자유를 파종하려는 그리스도의 군병과 군벌독재를 구축하려는 적그리스도와의 의로운 투쟁"이라고 신학적으로 해석하며, 공수부대 투입을 "생명과 인권을 유린한 시민학살"이라고 규탄했다.선언문 작성자는 당시 목포연동교회 담임이었던 정권모 목사(87세)였다. 그는 경향신문과 CBS 기자로 활동하다 신학을 공부한 뒤 목회자가 됐다. 그는 목회 초기부터 NCCK(한국기독교교회협의회) 성명서와 청년회 비판 성명을 교회 주보에 싣는 등 예언자적 목소리를 냈고, 이 때문에 계엄사로부터 주보 검열을 받기도 했다.그렇다면 이처럼 대규모 시위가 이어졌음에도 목포 5·18은 왜 상대적으로 덜 알려졌을까. 가장 큰 이유는 계엄군과 시민 사이의 대규모 유혈 충돌이 발생하지 않았고 인명 피해가 비교적 적었기 때문이다. 목포시가 집계한 피해는 사망 1명, 부상 11명이었다.여기에는 당시 목포경찰서장이었던 이준규 총경의 판단이 결정적 역할을 했다. 그는 광주 안병하 전남경찰국장의 총기 소산 지시에 따라 무기의 방아쇠 뭉치를 분리해 경비정으로 고하도(목포에서 약 2km 떨어진 섬)에 옮겼고, 기동대 병력 역시 모두 고하도에 대기시켰다. 시민과 경찰 간 무력 충돌을 막기 위한 조치였다.만약 이러한 조치가 없었다면 목포에서도 광주와 같은 대규모 희생이 발생했을 가능성이 크다. 그러나 이 서장은 이후 신군부에 끌려가 91일간 고문을 당했고, 군사재판에서 직무유기죄로 징역 1년 선고유예를 받았다. 결국 파면된 그는 1985년 암으로 세상을 떠났다.그가 끝까지 충돌을 막으려 했던 배경에는 한국전쟁 당시 경찰 가족이라는 이유로 좌익 세력에 의해 부모와 형제를 잃은 개인적 비극이 있었던 것으로 전해진다. 다시는 동족상잔의 비극이 반복되어서는 안 된다는 신념이 그를 움직인 셈이다. 이준규 서장은 2019년 재심에서 무죄를 선고받았고, 파면이 취소된 뒤 경무관으로 특진 추서돼 국립현충원에 안장됐다.목포의 5·18은 비록 광주처럼 대규모 학살로 이어지지는 않았지만, 민주주의와 시민 연대의 정신이 살아 있었던 또 하나의 항쟁 현장이었다. 무엇보다 목포지역 교회는 당시 5·18의 역사적 성격을 누구보다도 빠르게 "시민혁명"으로 규정하며 신앙적 언어로 저항의 의미를 해석했다는 점에서 주목할 만하다. 이는 광주 내부에서도 당시 충분히 정리되지 못했던 5·18의 역사적 의미를 일찍부터 통찰한 사례라 할 수 있다.하지만 목포 5·18에 대한 연구는 아직 시작 단계에 머물러 있다. 관련 학위논문 역시 2023년 발표된 진지연 씨의 석사논문 「사료를 통해 본 목포 5·18민주화운동의 항쟁 양상과 특징」 정도에 불과하다. 최근에야 당시 목포에서 광주로 향했던 버스가 광주 금남로에서 발견됐다는 사실도 이 논문을 통해 처음 주목받았다.광주의 그늘에 가려 충분히 조명받지 못했던 목포의 5·18. 이제는 지역 민주화운동의 역사와 교회의 역할, 시민 연대의 의미를 입체적으로 복원하는 연구와 기록 작업이 더욱 깊어져야 할 시점이다.