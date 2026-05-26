윤석열, 독방 3개 연달아 사용 특혜? 법무부 "허위내용"

큰사진보기 ▲지난 1월 16일 오후 서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사)의 체포방해 사건 선고공판에서 윤석열씨가 판결선고 내용을 듣고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

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내란 우두머리 혐의로 1심 법원서 무기징역을 선고받은 전직 대통령 윤석열이 서울구치소 독방 3개를 사용하는 등 특혜를 받고 있다는 주장에 대해 법무부가 "허위내용"이라며 유감을 표했다.법무부는 26일 오후 1시 30분 보도자료를 통해 "지난 23일 <봉지욱의 오프더레코드> 등 유튜브 채널에서 서울구치소에 수감 중인 윤석열 등이 특혜를 누리고 있다고 방송된 바 있으나 이는 전혀 사실이 아니"라며 "최소한의 사실확인 절차도 없이 일방적으로 허위내용을 방송한 점에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.법무부에 따르면, 해당 유튜브 채널에서는 ① 윤석열이 독방 3개의 문을 열어놓은 채 마음껏 사용하고 있고 ② 수용동청소부(일명 소지) 2명이 윤석열을 전담 수발하고 있으며 ③ 윤석열을 위해 수용자 주·부식이 현저히 개선됐다고 주장했다.그러나 법무부는 "윤석열은 현재 일반 수용거실과 동일한 독거실 1개만 사용하고 있다"며 "다른 사람과의 불필요한 접촉 등을 최소화하기 위해 차단막을 설치하고 인접한 거실을 수용자가 없는 공실로 운영하고 있다"고 설명했다.이어 "윤석열을 전담하는 수용동청소부는 존재하지 않으며 (윤석열이 수감 중인) 해당 수용동의 청소부는 업무상 필요 시에만 출입하고 있다"면서 "서울구치소는 법령에 따라 수용자에게 지급되는 예산의 범위 내에서 식사를 제공하고 있다"고 부연했다.법무부는 또 "해당 유튜브 방송에서 이상민 전 행정안전부 장관이 외부에 장시간 체류하는 등 특혜를 받고 간부급 교도관이 개인적으로 외부 음식물을 제공했다고 주장"했으나 모두 사실이 아니라고 밝혔다.법무부는 "이 전 장관은 일반 수용자와 동일하게 접견·운동을 실시 중이며 거실 밖으로 나오는 별도의 특혜를 받았다는 것도 사실무근"이라면서 "간부급 교도관이 외부 음식물을 반입해 이 전 장관에게 제공했다는 건 전혀 확인되지 않는 내용"이라고 강조했다.그러면서 "법무부는 법과 규정에 따라 원칙적으로 수용자를 처우해 왔다"며 "앞으로도 공정하고 투명한 교정행정이 구현되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.