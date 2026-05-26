정용진 사과 두고 정치권 온도차... 민주당 "진정성 있다" vs. 진보당 "면피용 쇼"

스타벅스코리아의 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란과 관련해 정용진 신세계그룹 회장이 26일 직접 대국민 사과에 나섰다. 정 회장은 "이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다"며 "신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리고, 여러분의 용서를 구한다"고 밝혔다(관련 기사: 정용진 "모든 책임은 제게"... 그러나 거취 표명은 없었다
https://omn.kr/2icnq).
스타벅스코리아에서 촉발된 5·18 광주민주화운동 모욕 논란에 대해 공개적으로 고개를 숙인 것이다. 그러나 이번 사과를 둘러싸고 정치권에서는 엇갈린 반응이 나오고 있다
민주당 "진정성 있어, 마무리 잘 된 듯"
그간 스타벅스를 향해 날 선 비판을 쏟아내 온 더불어민주당은 "(정 회장의 사과에) 진정성이 있다고 본다"고 평했다. 이날 강준현 수석대변인은 국회 기자 간담회에서 이같이 말하며 "향후에는 이러한 일이 재발해선 안 된다"고 강조했다.
강 수석대변인은 "향후 재발 방지를 위해 선거가 끝나고 같이 만나거나, 상임위 차원에서 머리를 맞대고 지혜를 나누도록 하겠다"고 덧붙였다.
'스타벅스 측이 마케팅 과정에서 고의성을 입증할 근거를 찾지 못했다'는 결론을 내린 데 대해 비판적인 시각이 없느냐는 질문에 그는 "마무리가 잘 된 것 같다"며 이번 사태와 관련해 스타벅스를 비판할 의향이 없음을 밝혔다.
박지혜 대변인도 "신세계 측에서 시간과 공을 들여서 사실관계를 파악했다고 하고, 총수도 나서서 사과했다"면서 "스타벅스의 파트너들과 점주들의 어려움을 언급하는 부분에 대해서 공감되는 부분도 있었다"며 정 회장의 사과를 받아들이는 듯한 반응을 보였다.
장동혁 "스타벅스 공격, 인민재판으로 국민 눈·귀 가리는 것"
"스타벅스 커피를 들고 투표장으로 가자"며 스타벅스를 옹호해 온 장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 10시 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 "이재명과 민주당이 광우병, 사드, 후쿠시마로 재미를 보던 과거의 기억을 잊지 못하고 스타벅스를 희생양으로 삼아 또다시 국민을 선동하고 있다"고 비판했다.
장 대표는 "이재명이 직접 나서서 스타벅스를 공격하고 정부와 경찰이 총동원되어 달려드는 이유가 도대체 무엇이겠나. 인민재판을 벌여 국민의 눈과 길을 가리려는 것"이라며 "재판 취소 특검에 대한 국민의 분노를 스타벅스로 덮으려는 것이다. 우리 국민들 커피 한 잔 선택할 자유까지 빼앗길 판"이라고 주장했다.
그는 "'스타벅스 커피 들고 투표장 가자' 발언과 관련해 당내에서도 발언 수위가 세서 우려가 나오고 있다"는 취재진의 질문에 "제 발언이 센지 이재명 대통령의 발언이 센지 국민들께서 비교해 보시면 알 것"이라고 답했다.
이어 "제 발언이 세서 우려한다면 민주당 후보들은 이재명에게 '잠깐 달나라에 가 있어야 된다'고 해야 한다"며 해당 발언이 문제가 없다는 취지로 일축했다.
진보당 "총수 면피용 '사과쇼'에 불과"
진보 정당들은 정 회장의 사과가 면피용이라고 강하게 비판했다.
진보당은 손솔 수석대변인 명의의 성명에서 "이번 사과는 본인을 향한 법적 책임을 교묘히 회피하려는 전형적인 총수 면피용 사과쇼에 불과하다"며 탱크데이 논란을 "고작 '생각의 차이' 정도로 치부하며, '서로를 이해하고 앞으로 나아가자'고 하는 것은 본질을 흐려 적당히 넘어가려는 얄팍한 꼼수"라고 비판했다.
이어 "현장 직원들을 내세워 '따뜻하게 봐달라'고 감성에 호소한 것 역시 대단히 부적절하다. 경영진의 잘못으로 국민들에게 뭇매를 맞자, 현장 노동자들을 방패막이로 삼은 비겁한 행태"라며 "진정으로 노동자들을 보호하겠다면, 그 책임자인 본인이 실질적인 보상책을 내놓고, 직원들에게도 사과해야 마땅하다"고 했다.
진보당은 "이번 사태는 과거 사회적 파장을 일으켰던 '멸공 논란'부터 극우 정치·종교 콘퍼런스인 빌드업 코리아에 대한 후원까지, 정용진 회장 스스로 끊임없이 표출해 온 왜곡된 역사 인식과 극우적 행보가 낳은 필연적인 결과"라고 평하면서 "정용진 회장은 어설픈 사과쇼로 넘어갈 생각 말고, 모든 사태의 최종 책임자로서 신세계그룹 회장직에서 즉각 사퇴하라"며 정 회장의 사퇴를 촉구했다.
정의당 "극우 정용진의 오너리스크"
정의당 또한 성명에서 정 회장의 사과에 대해 "절절하게 사과하면서도 아무런 진상을 밝히지 않았고, 난데없이 국민을 훈계하는 대목은 황당하기까지 했다"면서 "이게 사과인가. 법적 책임 회피 아닌가"라고 물었다.
정의당은 "5·18 민주화운동 기념일에 계엄군 탱크를 연상시키는 마케팅을 한 것이 생각의 차이로 정리될 문제인가"라며 "민주화운동 역사에 대한 조롱이고, 희생자들의 명예에 대한 모독이다. 생각이 다른 게 아니라 틀려먹은 것"이라고 지적했다.
또한 "굴지의 대기업이 자백한 업무 처리 과정이 너무나 한심하기 짝이 없다. 자체 조사의 구조적 한계를 스스로 시인한 셈"이라면서 "이번 사태는 '극우 정용진'으로 인한 '오너 리스크'가 빚어낸 조직문화의 결과"라고 비판했다.
이어 "현장 노동자들은 자신의 잘못이 아닌 일로 지금도 고통받고 있다. 다시 말하지만 이 사태의 책임은 오너에게 있다. 사과로 끝낼 생각 말고 제대로 진상규명 하라"고 강조했다.