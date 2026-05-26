정용진 사과 두고 정치권 온도차... 민주당 "진정성 있다" vs. 진보당 "면피용 쇼"

▲26일 진보당은 손솔 수석대변인 명의의 성명에서 "이번 사과는 본인을 향한 법적 책임을 교묘히 회피하려는 전형적인 총수 면피용 '사과쇼'에 불과하다"며 '탱크데이' 논란을 "고작 '생각의 차이' 정도로 치부하며, '서로를 이해하고 앞으로 나아가자'고 하는 것은 본질을 흐려 적당히 넘어가려는 얄팍한 꼼수"라고 주장했다. ⓒ 진보당 제공 관련사진보기