"이런 데가 있었어?" 김포에 5년 산 주민도 처음 가 본 숲

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큰사진보기 ▲공식 정상석 대신 나무에 붙어 있는 손글씨 종이 한 장. 99m에 줄이 그어지고 그 아래 95m가 덧씌워져 있다. 높이가 몇 미터인지 시민들 사이에서 의견이 분분한, 허산만의 정상석이다. ⓒ 김지영 관련사진보기

"허산에 가보세요"

큰사진보기 ▲5월 24일 아침, 허산 숲길을 걷는 시민들. 낮은 산이라고 얕봤는데, 머리 위로 하늘이 보이지 않을 만큼 나무들이 울창하다. 수술한 다리로 걸어도 그늘이 끊기지 않았다. ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲허산 숲길 나뭇가지에 매달린 경기둘레길 표식. 경기도 공식 트레킹 코스 58코스에 해당된다. ⓒ 김지영 관련사진보기

山不在高，有仙則名. (산불재고 유선즉명)

"산은 높고 낮음이 없다, 신선이 살면 이름난 산이 된다."

다리 수술을 받고 꼭 1년이 지났다. 의사는 여전히 등산은 안 된다고 했다. 그 말이 맞다는 걸 알면서도, 숲이 그리웠다. 산이 그리웠다. 그러던 어느 날 김포 토박이가 말했다.허산은 김포시 장기동과 인천 서구 대곡동의 경계에 자리한 나지막한 산이다. 김포 한강신도시와 장기지구를 남서쪽에서 조용히 감싸고 있다. 김포 토박이가 아니면 대부분 생소해 하는 산이다.주말 이른 아침, 허산을 찾았다. 입구에 들어서자 바람이 달랐다. 도시의 바람이 아니다. 1년 만에 맡는 숲 냄새다. 낮은 산이라고 얕봤는데, 머리 위로 하늘이 보이지 않는 구간이 계속된다. 짙은 나뭇잎이 빽빽하게 하늘을 덮고 있다. 5월 햇살이 강한 오전인데도 선크림 걱정이 없다. 수술한 다리로 걷는 내내, 그늘이 끊기지 않는다.오르면서 한 가지 재미있는 걸 발견했다.입구 안내판엔 '해발고도 약 80m'. 산 중턱 정보표엔 '52m'. 드디어 정상에 올랐더니 공식 정상석은 없고, 나무에 종이 한 장이 붙어 있다. 누군가 손으로 직접 만들어 붙인 '허산 99m'. 그런데 99m에 빨간 펜으로 줄이 그어지고, 그 아래 '95m'가 덧씌워져 있다. 같은 산인데 숫자가 네 개다. 52m, 80m, 95m, 99m. 정상에 서서 피식 웃음이 났다. 그런데 묘하게, 그게 이 산의 솔직함처럼 느껴진다.정상까지 오르고 하산하기까지 딱 한 시간. 수술 후 1년 만에 오른 산치고 무리하지 않아도 되는 시간이었다. 가파른 구간은 없지만 그래도 산은 산이다. 중간중간 오르막에서 뭉근한 땀이 났지만, 곳곳에 벤치가 있어 쉬어가기 좋다. 함께 오른 일행 중에 김포에 나보다 5년 먼저 터를 잡은 선배가 있었다. "이런 데가 있었어?" 그도 허산에 처음 와 봤다며 한 마디 했다. 허산을 가장 잘 표현하는 말 같았다.허산은 경기둘레길 58코스에 속한다. 경기도가 공식 지정한 트레킹 코스로, 김포 장릉산 쉼터에서 김포 새솔학교 앞까지 총 9km, 소요 시간 3시간 30분이다. 허산은 그 코스의 일부 숲길 3.5km, 약 50분 구간을 담당한다.그런데 재밌는 게 또 있다. 네이버 지도에 '허산'을 검색하면 전라북도 남원시 허산이 나온다. '김포 허산'으로 검색하면 허산길(도로명), 허산입구삼거리(교차로)만 나올 뿐, 산 지명 허산은 없다. 그나마 허산숲길이 나오지만 그조차 인천 서구로 표기돼 있다. 경기도 공식 둘레길 코스에는 이름이 올라 있는데, 지도에서는 찾을 수 없는 산이라니. 김포 한강신도시 시민 상당수가 허산의 존재를 모르는 것도 어쩌면 당연한 일이다.중국 당나라 시인 유우석(劉禹錫)의 시 '누실명'(陋室銘)에 나온 구절이다. 이 구절의 핵심 메시지는 장소의 가치는 크기나 높이가 아니라, 그 안에 무엇이 깃들어 있느냐가 결정한다는 뜻이다.허산이 딱 그렇다. 이름을 몰라도, 높이가 몇 미터인지 몰라도, 오늘도 누군가는 이 숲을 걷는다. 아는 사람만 걷는 숲. 아는 사람을 통해 걷게 되는 숲. 한번 알게 되면 그 매력에 빠져버리는 산, 허산이다. 더 많은 김포 시민들이 이 숲을 걷게 되길 바란다.