한미, 공동조사단 꾸려 6.25 미군 전사·실종자 유해 소재 조사

큰사진보기 ▲2024년 4월 한미 공동 유해발굴팀이 참전자 증언과 과거 전투기록을 바탕으로 양국의 미확인 전사자의 유해를 발굴하기 위해 토의하는 모습. ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

AD

한미 양국이 공동으로 조사단을 꾸려 6.25전쟁 당시 전사하거나 실종된 미군 유해 소재를 추적한다.국방부 유해발굴감식단(국유단)은 26일, 미국 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA)과 함께 이날부터 한 달간 강원도 홍천군, 경기도 양평군, 경상남도 창원시, 경상북도 문경·상주시, 충청북도 영동군 등 6개 지역에서 공동 조사를 한다고 밝혔다.이번 조사는 향후 한미 공동 유해발굴을 추진하기 위한 사전 단계로, 조사단은 전투 기록과 실종자 자료, 지역 주민 증언 등을 토대로 미군 전사·실종자 매장 추정지를 확인하고 추가 단서를 확보할 계획이다.강원도 홍천군 화촌면·두촌면과 경기 양평군 양동면은 지난 1월 열린 한국·미국·호주 조사 분야 정례 실무협조회의에서 미 DPAA 측이 조사 예정지로 검토한 지역이다. 두 지역은 1951년 중공군의 2월·5월 공세 당시 미 제2보병사단에서 각각 실종자 13명, 전사·실종자 37명의 인명 피해가 발생한 곳이다.경상남도 창원시 마산합포구 진전면(마산방어전투)과 충북 영동군 심천면·황간면(영동-김천전투)은 국유단이 지역 주민으로부터 미군 전사자 관련 제보를 접수한 지역이다. 이 곳에선 미군 전사자를 목격했거나 매장했다는 주민 증언을 바탕으로 조사가 진행된다.경상북도 문경시 마성면·호계면과 상주시 은척면은 지난 2025년 6월 국유단과 DPAA가 1차 조사를 진행한 곳이다. 이 지역은 1950년 7월 낙동강 방어선 구축을 위한 지연전 과정에서 미 제25보병사단에서 실종자 10명의 피해가 발생했다. 한미는 추가 단서 확보를 위한 재조사를 진행할 예정이다.조사를 위해 방한한 DPAA 조사팀장 클레어 M. 바네볼트 박사는 "먼 타국에서 전사하거나 실종된 참전용사의 흔적을 추적하는 것은 매우 어려운 일이지만, 가능성이 낮다고 해서 우리의 책무를 저버릴 수는 없다"면서 "국유단과 적극 협력해 유해 소재에 대한 결정적 단서를 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김성환 국유단장 직무대리는 "한미 공동 조사는 향후 공동 유해발굴을 추진하기 위한 전 단계로서 현장 확인과 증언 확보가 매우 중요한 과정"이라며 "이번 조사를 통해 결정적인 단서와 제보를 확보해 실질적인 공동 유해발굴 성과로 이어지기를 기대한다"고 말했다.