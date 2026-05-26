이 대통령 "핵추진잠수함 도입에 속도 내야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 26일 "스스로를 지킬 역량은 이미 충분하지만 각자도생과 약육강식의 냉엄한 국제현실에 맞서서 국방력을 한층 강화해야 한다"면서 핵추진잠수함 도입에 속도를 내야 한다고 주문했다.참고로 한미 양국은 지난해 정상회담 당시 도출했던 핵추진잠수함 등 안보 분야 합의 이행을 위한 실무그룹 출범 회의에 최근 합의한 상황이다.이 대통령은 이날 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "튼튼한 안보는 글로벌 초격차 경제 강국으로 도약하기 위한 핵심적인 토대다. 평화가 전제되지 않는 성장은 사상누각에 지나지 않는다"며 이러한 입장을 밝혔다.구체적으론 먼저 "미래형 첨단강군으로 전환을 서둘러야 한다"면서 "인공지능과 드론기술 도입을 가속화하고 미래 국방력의 핵심전략자산인 핵추진잠수함 도입에 속도를 내야겠다"고 했다.이어 "연구개발 예산의 지속적인 확대, 핵심부품 국산화, 민관협력 체계 강화 등을 통해서 첨단국방의 근간인 K-방산 육성에 국가 역량을 모아야 한다"며 "로봇과 드론, 우주 등의 분야에서 세계시장을 선도할 미래의 신안보 혁신 기업 육성에도 박차를 가해야 되겠다"고 지적했다.또한 "군사력에 더해서 국익 중심의 실용외교로 긴밀한 다자안보 네트워크를 견고하게 구축해야 되겠다"라며 "전쟁에 이기는 것도 중요하지만 전쟁이 나지 않도록 평화를 구축하는 노력도 매우 중요하다"고도 짚었다.이 대통령은 "특히 무엇보다 중요한 것은 우리 안보는 우리 스스로 책임지고 지키겠다는 견고한 자세"라며 이르면 내년에 가능할 것으로 보이는 전시작전통제권(전작권) 전환의 차질 없는 진행도 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "자주적 국방 의지가 있어야 친구도 우리를 존중하고 동맹도 더 굳건하게 유지될 수 있다"며 "한미동맹의 건강한 발전을 견인할 전작권 환수를 차질 없이 신속하게 진행해 주기 바란다"고 당부했다.그러면서 "싸워서 이기는 것을 넘어 싸울 필요 없는 평화를 만드는 것이 진짜 강하고 유능한 안보"라며 "한반도 평화와 대한민국의 도약을 뒷받침할 국방력 강화에 총력을 다하겠다"고 다짐했다.