신세계 "스벅 '탱크데이' 고의성 입증 못해"... 4단계 결재 라인은 '먹통'

큰사진보기 ▲정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 사과정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲신세계그룹, 스타벅스 '탱크데이’ 이벤트 자체 조사 결과 발표신세계그룹 이규봉 경영지원총괄 전무, 전상진 경영총괄 부사장, 김수완 대외협력본부장 부사장, 양종환 감사팀장 상무가 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 정용진 신세계그룹 회장의 스타벅스 '탱크데이’ 이벤트 대국민 사과 기자회견에서 자체 조사 결과 발표 및 질의응답을 한 뒤 사과인사를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

신세계그룹이 스타벅스 코리아의 5·18 광주민주화운동 관련 부적절한 마케팅에 대해 내부 진상 조사를 마무리했지만 일주일간의 강도 높은 조사에도 담당 직원들의 '고의성'은 끝내 입증하지 못했다. 다만 탱크데이 행사가 기획자의 기안 이후 팀장-기획 담당-본부장-대표이사 등 4단계 결재 라인을 거쳤는데도 단 한 차례도 문제제기가 나오지 않았던 점이 확인됐다. 그룹 차원의 리스크 관리가 총체적으로 부실했다는 지적이 나올 수밖에 없는 대목이다.전상진 신세계그룹 경영전략실 경영총괄은 26일 서울 강남구 조선 팰리스호텔에서 열린 대국민 기자회견에서 진상 조사 결과를 발표하며 "해당 직원들과 임원진이 고의성을 갖고 해당 마케팅을 기획했다는 사실을 입증할 수 있는 명확한 근거를 찾지 못했다"고 밝혔다.신세계 그룹은 사건 발생 직후인 지난 19일부터 일주일간 이번 마케팅을 진행했던 스타벅스 코리아 임직원 15명을 대상으로 강도 높은 내부 조사를 실시했다. 대상은 행사를 주관한 이커머스팀 전원과 전략기획본부장, 대표이사 등 결재 라인 전체다. 사내 메일과 업무용 노트북에 대한 포렌식 검증을 진행했고, 담당자가 업무에 사용한 기타 장치와 하드드라이브도 모두 회수해 분석했다. 이후 10명 이상에 대한 직접 면담을 통해 진술의 정합성을 교차 검증했다.다만 '탱크 데이' 행사를 주관한 이커머스팀 팀원 3명이 사생활 보호를 이유로 개인 휴대폰 제출을 거부하면서 조사에 제약이 생겼다는 게 그룹 쪽 이야기다. 포렌식에 응한 나머지 2명의 핸드폰에서는 사전 모의를 판단할 수 있는 정황은 확인되지 않았다. 전 부사장은 "3명의 포렌식에 제한이 있다 보니 이들 사이의 대화 및 업무 처리 내용 전체를 확인할 수 없었다"고 설명했다.사내 메신저 기록이 회사 서버에 일주일만 저장되는 구조도 조사의 발목을 잡았다. 5명이 함께 있는 단체 대화방에서 논란 직후 당황하는 모습이 오가는 게 확인됐지만 최초 마케팅 기획 단계에서 팀원 간에 어떤 대화가 오갔는지는 서버 보관 기한이 지나 확인이 불가능했다는 것이다.해당 직원들은 이번 조사 과정에서 '기존 텀블러 홍보 문구와 라임을 맞추는 데 급급했다'거나 'AI에 물어봤다', '5·18은 생각조차 못 했다'고 진술하며 고의성을 전면 부인한 것으로 알려졌다. 손정현 전 스타벅스 코리아 대표의 경우 사건 직후 사내 메신저에서 "이런 문구를 하필... 그룹과 즉시 내용을 공유하고 대응합시다"라고 발언한 사실이 확인됐다. 전 부사장은 "이러한 정황만으로 사전 모의 등 고의성을 특정하기는 어려웠다"고 밝혔다.다만 이번 조사 과정에서는 리스크 관리 체계의 부실이 드러났다. 이번 마케팅은 이커머스팀 기획자가 기안을 올리면 팀장이 검토하고, 기획 담당이 보고를 받은 뒤 전략기획본부장을 거쳐 대표이사가 최종 승인하는 4단계 절차를 거쳤다. 그러나 이 과정에서 그 누구도 5월 18일에 탱크 데이가 부적절하다는 지적을 하지 않았다.관행적이었던 전자 결재 시스템이 '리스크'를 키웠다는 지적이다. 실제 그룹쪽은 마케팅 행사 관여자 7명 중 일부는 디자인 시안이 첨부된 메일의 파일조차 열어보지 않고 관행적으로 전자 결재를 승인했다고 밝혔다. 기업의 사회책임(CSR) 담당 부서와 법무팀의 검증 절차 역시 마케팅 검증 과정에서 빠져있던 것으로 확인됐다.전 부사장은 "내부 통제 시스템 리스크 관리가 부실한 걸로 드러났다"며 "행사 최초 기획자가 실수로, 잘못된 생각으로 행사를 기획했다 하더라도 결재가 올라가는 과정에 프로세스가 잘 지켜지고 '필터링(검증)' 기능이 살아 있었다면 이런 사태는 벌어지지 않았을 것"이라고 해석했다. "이 부분을 어떻게 개선할 것인지가 앞으로 조치해야 할 부분"이라고 지적했다.다만 이날 그룹 쪽은 온라인에서 제기되고 있는 주요 의혹 세 가지에 대해서는 사실이 아니라고 해명했다. 먼저 탱크 텀블러 용량 503㎖가 특정인의 수인 번호를 암시한다는 주장이다. 그룹쪽은 "해외 제조사가 17온스를 ㎖로 환산한 수치이다. 2023년부터 호주·태국·일본·슬로바키아 등에서 동일한 용량으로 판매 중"이라고 밝혔다.또 미니탱크 텀블러 출시일이 4월 16일로 결정된 게 세월호 참사일을 겨냥한 것 아니냐는 의혹과 관련해서는 "스타벅스 코리아가 처음 제안한 날짜는 4월 20일이었으나 행사 업체 측에서 16일로 확정 통보해 온 것"이라고 해명했다. 탱크 듀오 세트 할인율 21%가 5·21 계엄군 집단 발포일을 상징한다는 주장에도 "미니 탱크 텀블러를 기존 2만5000원에서 1만2500원으로 50% 인하하면서 세트 가격이 6만 원에서 4만7500원으로 조정된 결과"라고 설명했다.현재 그룹은 고의성 여부와 무관하게 이번 마케팅에 관여한 직원 5명 전원을 직무 배제하고 대기발령 조치한 상태다. 손정현 전 스타벅스 코리아 대표와 담당 임원은 사건 당일 저녁 즉시 해임됐다. 전략기획본부장에 대해서도 조사 결과에 따라 엄중한 책임을 물을 예정이다.향후 경찰 수사에도 전면 협조하겠다고 밝혔다. 수사 결과 5·18을 폄훼하려는 고의성이 입증될 경우 해당 임직원을 즉각 해고하고 모든 민형사상 책임을 묻겠다는 방침이다. 아울러 그룹 최고 경영진 누구라도 이번 사안과 관련한 부적절한 개입 의도가 확인될 경우 지위 고하를 막론하고 엄중히 책임을 묻겠다고 했다.한편 그룹 쪽은 조만간 직접 광주를 찾아 5·18 유가족에게 사과할 계획도 검토하고 있다고 밝혔다. "현재는 진상규명 우선이지만 적절한 시점이 되면 그룹 차원에서 광주 현장을 방문하는 것과 관련해 공개적인 의사를 표명할 수 있는 시간이 있을 것이라 생각한다"고 했다.질의응답 과정에서는 이번 마케팅이 사회적 파장으로 번진 배경에 정 회장의 과거 발언이 영향을 미쳤다는 지적도 나왔다. 과거 정 회장이 SNS에서 '멸공' 등 단어를 사용한 게 불을 지폈다는 비판인데, 그룹 쪽은 "회장의 과거 발언은 이번 스타벅스 프로모션 논란과 전혀 무관하다"라며 선을 그었다.