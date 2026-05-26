이 대통령 "동남권에 해수부·HMM 외 다른 공공기관·기업 이전 추진"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 부산·울산·경남 등 동남권에 대한 전략적 투자 필요성을 강조하면서 해양수산부와 국내 최대 선사 HMM 외 다른 공공기관이나 기업의 추가 이전도 신속히 추진해야 한다고 했다.이 대통령은 26일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "국제질서의 급변, 공급망 재편 가속으로 글로벌 해양 주도권 선점이 그 어느 때보다 중요한 과제가 됐다"면서 동남권의 지정학적 가치를 강조했다.이 대통령은 "우수한 제조업 생태계와 물류 인프라, 탄탄한 배후지를 갖춘 동남권은 세계적인 해양 경제권으로 성장할 수 있는 충분한 잠재력을 가지고 있는 지역"이라며 "특히 앞으로 동북아 해양 주도권 경쟁이 치열해지는 과정에서 동남권의 지정학적 가치는 더욱 더 빛을 발하게 될 것"이라고 했다.이어 "동남권을 세계적 해양 경제권으로 도약시키기 위해 오래 전부터 검토됐던 다른 공공기관이나 기업의 추가 이전도 신속히 추진해야겠다"라며 "동남권투자공사 신설, 항만 항공 인프라 확충, 해양산업 기반강화와 같은 과제도 완수해야 한다"고 강조했다.또한 "동남권이 남부 해양 수도권의 중심으로 거듭나 국토균형발전과 해양강국의 미래를 개척하는 쇄빙선이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.한편, 해수부는 이날 '남부 해양수도권 육성방향'에 대해 보고했다.황종우 해수부 장관은 "부산을 국제해양금융비즈니스 중심지로 만들겠다. 이를 위해 해양에 관한 행정·사법·경제·금융 기능을 집적화하겠다"며 "울산은 친환경에너지 동아시아 허브로 만들고 경남은 항만 물류 제조 AI가 결합하는 산업단지로 만들겠다"고 밝혔다.특히 "기업·사람·자본이 모이는 남부 해양수도권을 만들겠다"며 "해양수산 공공기관 이전, 국회 논의를 통해 동남권투자공사 신설, 해사국제상사법원 2028년 개원 및 수도권 해운기업 연관 기업 추가 유치를 차질 없이 추진하겠다"고 했다.이 대통령은 이에 "해수부가 부산으로 극히 예외적으로 간 것인데 각별한 의미가 있다"며 "동남권 중심의 해양수도권 건설이라는 정부 방침은 정말 잘 준비해서, 정말 치열하게 해야 한다"고 당부했다.또한 "대한민국이 전부, 서울·경기·인천 (등 수도권) 근처에 다 몰려서 이제는 방법이 없는 상황이 되어가는데 균형을 맞춰야 한다"며 "제일 가능성 높은 데가 부산이니깐 부·울·경 중심으로 잘 챙겨주시기 바란다"고 덧붙였다.