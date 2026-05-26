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[이병한의 상황실] '한동훈 41.5%' 여론조사 미스터리

사회

광주전라

26.05.26 11:20최종 업데이트 26.05.26 11:24

5·18단체, 정용진 사과에 "서로 이해하자?... 제2의 조롱이냐"

"분열 조장자가 감히, 국민 상대로 앞으로 나아가자?... 유체이탈식 사과"

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정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 사과 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다.
정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 사과정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 이정민

5·18 단체들은 '5·18 탱크데이' 마케팅 관련 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과에 대해 "유체이탈식 자기 변명에 불과하다"고 비판했다.

양재혁 5·18민주유공자유족회 회장은 26일 <오마이뉴스> 통화에서 "사태 수습을 위한 진정성 없는 사과에 불과하다"며 "자기 책임이라고 해 놓고 아무런 책임을 지지 않겠다는 것 아니냐"고 말했다.

그는 "오늘 오전 사과는 제2의 조롱과 같다"며 "정 회장 본인이 사퇴로 책임져도 부족할 판에 책임 회피성 사과 회견만 열었다. 평가할 가치가 없다"고 했다.

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윤남식 5·18민주화운동공로자회 회장도 "사과하려면 사퇴가 기본"이라며 정 회장의 직 사퇴를 주장했다.

윤 회장은 "이번 사태는 스타벅스의 마케팅 잘못도 있지만, 정 회장이 그간 보여온 극우식 행보가 쌓이고 쌓여서 터진 것"이라며 "오늘 사과 회견처럼 책임 전가식, 팩트 없는 사과로는 해결될 수 없다"고 강조했다.

"서로 이해하자? 생각은 다를 수 있다?... 이게 정용진이 할 말인가?"

정 회장이 사과 회견 중 "지금은 서로를 이해하고 함께 앞으로 나아가려는 노력이 필요한 시기"라거나 "각자 생각은 다를 수 있지만, 더 좋은 대한민국을 만들자는 마음은 우리 모두 같다"는 언급을 한 데 대해선 분노가 터져나왔다.

이와 관련, 박강배 5·18기념재단 상임이사는 "전형적인 유체이탈식 사과"라며 "모두 이해하자? 더 좋은 대한민국? 분열을 조장한 사람이 국민을 상대로 감히 이해하자는 말을 할 수 있는가"라고 비판했다.

박 상임이사는 또한 "타인의 고통에 기반해, 역사적 사실을 부정하면서 물건을 팔아온 데 대해 책임자인 자신부터 어떻게 하겠는 말이 없다"며 "지금 무엇이 문제인지 모르는 것 같다"고 했다.

양재혁 유족회장도 "사과 회견에 나선 사람이 할 말이 아니다. 반성하는 사람이 할 수 있는 말이 아니다"며 "아직도 뭔가 믿는 구석이 있는 것 같다, 뒷배가 없다면 사과 회견 나온 정용진이 어떻게 국민을 상대로 이해하고 앞으로 나아가자 할 수 있겠는가"라고 했다.

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#정용진#스타벅스#신세계#518

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김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

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