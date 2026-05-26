5·18단체, 정용진 사과에 "서로 이해하자?... 제2의 조롱이냐"

큰사진보기 ▲정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 사과정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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5·18 단체들은 '5·18 탱크데이' 마케팅 관련 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과에 대해 "유체이탈식 자기 변명에 불과하다"고 비판했다.양재혁 5·18민주유공자유족회 회장은 26일 <오마이뉴스> 통화에서 "사태 수습을 위한 진정성 없는 사과에 불과하다"며 "자기 책임이라고 해 놓고 아무런 책임을 지지 않겠다는 것 아니냐"고 말했다.그는 "오늘 오전 사과는 제2의 조롱과 같다"며 "정 회장 본인이 사퇴로 책임져도 부족할 판에 책임 회피성 사과 회견만 열었다. 평가할 가치가 없다"고 했다.윤남식 5·18민주화운동공로자회 회장도 "사과하려면 사퇴가 기본"이라며 정 회장의 직 사퇴를 주장했다.윤 회장은 "이번 사태는 스타벅스의 마케팅 잘못도 있지만, 정 회장이 그간 보여온 극우식 행보가 쌓이고 쌓여서 터진 것"이라며 "오늘 사과 회견처럼 책임 전가식, 팩트 없는 사과로는 해결될 수 없다"고 강조했다.정 회장이 사과 회견 중 "지금은 서로를 이해하고 함께 앞으로 나아가려는 노력이 필요한 시기"라거나 "각자 생각은 다를 수 있지만, 더 좋은 대한민국을 만들자는 마음은 우리 모두 같다"는 언급을 한 데 대해선 분노가 터져나왔다.이와 관련, 박강배 5·18기념재단 상임이사는 "전형적인 유체이탈식 사과"라며 "모두 이해하자? 더 좋은 대한민국? 분열을 조장한 사람이 국민을 상대로 감히 이해하자는 말을 할 수 있는가"라고 비판했다.박 상임이사는 또한 "타인의 고통에 기반해, 역사적 사실을 부정하면서 물건을 팔아온 데 대해 책임자인 자신부터 어떻게 하겠는 말이 없다"며 "지금 무엇이 문제인지 모르는 것 같다"고 했다.양재혁 유족회장도 "사과 회견에 나선 사람이 할 말이 아니다. 반성하는 사람이 할 수 있는 말이 아니다"며 "아직도 뭔가 믿는 구석이 있는 것 같다, 뒷배가 없다면 사과 회견 나온 정용진이 어떻게 국민을 상대로 이해하고 앞으로 나아가자 할 수 있겠는가"라고 했다.