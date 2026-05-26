일베를 겨냥한 칼은 언제든 방향을 바꿀 수 있다

지난 24일 이재명 대통령의 '일베(일간베스트저장소) 폐쇄 검토' 발표 이후 다각도로 논쟁이 일어나고 있습니다. 이에 대한 다양한 의견을 싣습니다.
이재명 대통령이 최근 5·18 광주민주화운동, 세월호 참사, 고 노무현 전 대통령에 대한 조롱성 게시물과 행위를 지적하며 혐오 표현 규제 필요성을 언급했다. 특히 일베와 같이 조롱과 혐오를 방치·조장하는 온라인 사이트에 대해 폐쇄, 징벌배상, 과징금 등의 조치를 검토할 필요가 있다고 밝히면서 혐오 표현 규제가 다시 정치적 쟁점으로 떠올랐다.
[관련기사]
이 대통령 "일베 등 사이트 폐쇄·징벌배상·과징금 공론화 필요"
(https://omn.kr/2ic2n)
"일베 폐쇄에 표현의 자유? 반쪽짜리 논쟁... 제재사례 안 남기면 반복"
(https://omn.kr/2ice1)
대통령의 문제의식 자체는 충분히 이해할 수 있다. 역사적 비극과 사회적 참사를 조롱하고, 특정 집단과 개인을 향한 혐오를 유머처럼 소비하는 문화는 민주사회가 가볍게 넘길 수 없는 문제다. 혐오가 놀이가 되고 조롱이 정치적 표현처럼 포장되는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다는 지적 역시 타당하다.
그러나 혐오가 문제라는 사실과 정부가 곧바로 사이트 폐쇄라는 최강경 조치를 검토하는 것은 구분해야 한다. 핵심은 일베를 옹호하느냐 반대하느냐가 아니다. 국가가 어떤 기준과 절차에 따라 표현을 규제할 수 있는지, 그리고 그 권한이 어디까지 허용될 수 있는지의 문제다.
나랏일에서 가장 무서운 것은 '인치'다. 명확한 규정과 절차에 따라 작동하는 통치가 아니라, 그 자리에 누가 앉아 있는지를 먼저 걱정해야 하는 통치 말이다. 지금은 그 칼이 일베와 같은 극우 혐오세력을 향하니 통쾌하게 보일 수 있다. 그러나 혐오 표현의 법적 개념과 규제 기준이 충분히 정립되지 않은 상태에서 정부가 사이트 폐쇄를 검토할 수 있다는 선례가 만들어진다면, 그 칼은 언제든 방향을 바꿀 수 있다.
혐오 표현 규제는 필요할 수 있다. 그렇다면 먼저 혐오 표현이 무엇인지 법적으로 정의해야 한다. 불쾌한 표현, 풍자, 비판, 모욕, 차별선동은 서로 다르다. 이 구분이 흐릿한 상태에서 '혐오'라는 말만 앞세우면, 판단은 쉽게 자의적으로 흐를 수 있다. 누군가에게 불쾌한 표현이 곧바로 국가가 금지해야 할 표현이 되어서는 안 된다.
규제 방식도 단계적으로 설계되어야 한다. 불법 게시물 삭제, 시정명령, 플랫폼 책임, 과징금, 피해자 구제 같은 수단부터 검토할 수 있다. 사이트 폐쇄는 그중에서도 가장 강력한 조치다. 그렇다면 폐쇄는 예외적인 최후수단이어야 하며, 행정부의 판단만으로 결정되어서도 안 된다. 독립적인 심의와 사법적 통제, 이의제기 절차가 함께 보장되어야 한다.
그런 절차 없이 "다들 나쁜 줄 아니까 폐쇄해도 된다"는 식으로 접근하는 것은 법치가 아니라 인치에 가깝다. 흉악범도 재판은 받는다. 모두가 나쁜 사람이라고 생각해도 국가는 정해진 절차와 증거를 거쳐 처벌해야 한다. 민주주의에서 절차는 악인을 보호하기 위한 장식이 아니라, 권력이 마음대로 선악을 정하지 못하게 막는 장치다.
더구나 사이트 폐쇄가 실효적인 해법인지도 따져봐야 한다. 사이트를 닫는다고 그 안에 있던 혐오의 언어와 정서가 사라지는 것은 아니다. 그들은 다른 온라인 공간으로 흩어지고, 더 은밀한 커뮤니티로 숨어들 수 있다. 오히려 피해의식과 결집력을 키울 가능성도 있다. 일베를 닫는다고 일베적 감각이 사라지는 것은 아니다. 혐오는 사라지는 것이 아니라 주소지만 바꿀 수 있다.
따라서 우선해야 할 일은 특정 사이트 하나를 없애는 것이 아니다. 혐오 표현이 아무렇지도 않게 유머로 소비되고, 역사적 비극을 능멸하는 말들이 '드립'이라는 이름으로 유통되는 사회적 분위기를 바꾸는 일이다. 플랫폼이 혐오를 방치해도 되는 구조, 피해자가 제대로 보호받지 못하는 현실, 차별과 역사왜곡을 가볍게 여기는 감각을 함께 다뤄야 한다.
결국 문제는 일베를 어떻게 볼 것인가에만 있지 않다. 혐오를 막겠다는 명분으로 국가가 얼마나 강한 권한을 가질 수 있는가 그리고 그 권한을 어떤 절차로 통제할 것인가의 문제다. 일베식 혐오와 조롱은 분명히 비판받아야 한다. 그러나 기준과 절차 없는 사이트 폐쇄는 혐오를 없애는 정의가 아니라, 권력자가 불편한 대상을 지울 수 있는 위험한 선례가 될 수 있다.
혐오는 규제해야 한다. 그러나 혐오를 이유로 한 무규정적 폐쇄권은 민주주의가 권력에 넘겨서는 안 되는 칼이다.