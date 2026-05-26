오월을 잊지 않기 위한 작은 연대, 호주-뉴질랜드서 이어진 5.18 기억

큰사진보기 ▲호주한인교육문화센터(KCC)가 2026년 5월 23일(토) 시드니 웨스트 라이드 커뮤니티 홀에서 ‘오월 광주 작은 문화제’를 개최했다. ⓒ 호주한인교육문화센터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲Bayan NZ 활동가 Eugene Velasco 씨가 연대사를 전하는 가운데, Rebekah Jaung씨가 통역을 맡아 메시지를 전달하고 있다. ⓒ 더 좋은 세상 뉴질랜드 한인 모임 관련사진보기

호주 시드니와 뉴질랜드 오클랜드에서 한인동포들이 5.18 광주민주화운동을 기리는 행사를 열고 '오월의 광주'를 기억하는 뜻깊은 시간을 가졌다. 서로 다른 도시에서 진행된 행사였지만, 민주주의를 향한 희생과 연대의 의미를 되새긴다는 점에서 공통된 울림을 남겼으며, 두 지역 모두 지역사회 구성원들의 참여 속에 성공적으로 마무리됐다.시드니에서는 지난 23일 웨스트라이드 커뮤니티 홀(West Ryde Community Hall)에서 '1980년 광주, 5월의 목소리(Voices of May, Gwangju 1980)'라는 주제로 '오월 광주 작은 문화제'(주최: 사단법인 호주한인교육문화센터)가 개최됐다. 비교적 아담한 규모로 진행된 이번 문화제는 문학과 음악을 중심으로 구성되며 참석자들이 1980년 5월 광주의 기억을 되돌아보는 데 초점을 맞췄다.행사는 호주 원주민(Aboriginal)과 토레스 해협 섬 주민들이 호주 땅에 대한 주권을 갖고 있음을 확언하는 'Acknowledgement of Country' 의식을 시작으로 '목련이 진들 (박용주 시인)' 시 낭송과 한강 작가의 소설 <소년이 온다> 낭독, 민중가요로 채워졌다. 차분하게 이어진 '소설이 온다' 낭독은 행사장에 깊은 긴장감과 몰입을 형성했고, 참석자들은 조용히 귀를 기울이며 이야기에 빠져들었다.KCC 주소현 활동가는 당시를 떠올리며 "낭독을 듣는 순간부터 감정이 차올랐다"며 "이어 불러야 했던 '솔아 솔아 푸르른 솔아'를 위해 마음을 가다듬으려 했지만 결국 눈물을 흘리며 노래를 부르게 됐다"고 말했다. 그는 이어 "여러 번 연습했던 곡이지만 그런 경험은 처음이었다. 공연장 전체가 하나로 몰입된 분위기였고, 모두가 같은 마음으로 80년 광주를 느끼고 있다는 것을 실감했다"고 전했다.이날 문화제는 단순한 기념 행사를 넘어, 참석자들이 각자의 감정과 기억을 공유하며 광주의 의미를 현재의 삶과 연결해보는 자리로 이어졌다. 문학과 음악이라는 매개를 통해 전달된 경험은 깊은 공감대를 형성하며 긴 여운을 남겼다.뉴질랜드 오클랜드에서는 18일 오클랜드 한인회관에서 '오월의 꽃, 오늘의 빛'(주최: 더 좋은 세상 뉴질랜드 한인모임, 오클랜드 한인회)을 주제로 5.18 광주민주화운동 기념식이 열렸다.기념식은 추모와 함께 연대의 메시지를 중심으로 진행됐다. 특히 서로 다른 배경을 가진 참가자들이 함께 자리하며 광주민주화운동의 의미를 오늘의 시각에서 다시 살피는 계기가 됐다.이날 행사에서 필리핀 커뮤니티 단체 Bayan NZ(Bagong Alyansang Makabayan) 소속 활동가 유진 벨라스코(Eugene Velasco) 씨는 연대사를 통해 참석자들의 공감을 이끌어냈다. 그는 필리핀의 현재 상황을 언급하며, 이러한 의미 있는 5.18 기념 행사에 초대받은 데 대해 감사를 전했다. 이어 국가 탄압과 제국주의에 맞서 싸워온 한국과 필리핀의 민주주의를 위해 연대한다는 메시지를 전하며 연대의 의미를 강조했다.두 도시에서 열린 이번 기념행사는 방식과 구성은 달랐지만, '기억을 잇는다'는 공통된 흐름 속에서 자연스럽게 이어졌다. 시드니에서는 문화적 표현을 통해 감정을 나누는 데 집중했다면, 오클랜드에서는 다양한 공동체가 함께하며 연대의 의미를 확장시키는 데 무게가 실렸다.해외에 거주하는 한인동포들에게 5월은 과거를 기리는 시간을 넘어, 민주주의와 공동체의 가치를 다시 생각하게 하는 시기다. 시드니와 오클랜드에서 열린 이번 행사는 오월의 광주가 여전히 현재적인 의미로 살아 있으며, 지역과 국경을 넘어 계속해서 기억되고 있음을 보여줬다.