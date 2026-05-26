정부의 심사체계 혁신, 현장은 왜 부족하다고 말하나

큰사진보기 ▲심종섭 국무조정실 국정운영실장이 5월 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 지난 22일, 국무회의를 통해 국가정상화 프로젝트 1차 과제 164개를 발표했다. 공공 부문의 오랜 관행과 부조리를 개선하겠다는 이번 발표에서 필자가 가장 주목한 대목은 심사 및 평가 체계와 관련된 과제들이다.정부는 '정책자금 제3자 부당개입 근절', '중기 지원사업 부당개입 방지를 위한 심사체계 혁신', '창업사업 부당개입 근절을 위한 심사체계 혁신' 등을 공식 과제로 지정했다. 제3자 개입 행위의 정의를 명확히 하고 제재 규정을 마련하는 한편 대리신청 수사의뢰, 사업계획서 유사·중복 점검 시스템 도입, 평가위원 공개모집 등을 추진하겠다는 것이 골자다.방향은 전적으로 맞다. 늦었지만 반드시 가야 할 길이기도 하다. 그러나 현장에서 수많은 공공 심사와 입찰 평가를 수행해 온 전문가의 시각에서 볼 때, 현재의 대책은 현상의 일부만 바라보고 있다는 아쉬움이 남는다. 오늘날 심사 왜곡은 더 이상 심사장 안에서 단순한 청탁이나 일탈의 형태로만 벌어지지 않기 때문이다.과정의 투명성을 높이기 위해 제도가 정교해진 만큼, 부당개입의 방식 역시 몰라보게 진화했다. 과거에는 계약 담당자나 내부 책임자와 업체 간의 직접적인 유착이 대표적인 문제로 지적됐다면, 지금은 구조적 허점을 활용하는 방식이 나타나고 있다.심사위원 공개모집이 도입되면 공개모집 단계에 인맥이 조직적으로 개입하려는 시도가 생기고, 무작위 추첨 방식이 도입되면 무작위 대상이 되는 후보군(풀) 자체를 특정 방향으로 구성하려는 움직임이 나타난다. 평가 기준이 촘촘해지면 그 기준 안에서 감점을 면할 수 있는 '안전한 템플릿'이 반복적으로 활용되기도 한다. 비리가 사라진 것이 아니라 그 접점이 심사장 밖으로 이동한 셈이다.정부는 대리 신청을 막고 사업계획서의 유사도를 보겠다고 밝혔지만, 현재의 부당개입은 단순히 '누가 서류를 대신 작성했는가'하는 차원을 넘어선다. 제안서 작성 단계부터 생성형 AI와 고도화된 컨설팅 기법을 이용해 유사성이 쉽게 드러나지 않는 방식으로 설득 구조를 반복하고, 발표 직전까지 심사위원의 성향과 선호를 분석해 유도 질문을 준비한다.즉, 현재의 문제는 단순한 청탁을 넘어 심사제도 주변에 형성된 비공식적 영향력 구조와 정보 유통의 문제에 가깝다. 개별 행위 자체만 단속해서는 이 고도화된 생태계를 절대 막을 수 없다.심사 결과에 논란이 생기면 세간의 화살은 심사위원들에게 향한다. "위원이 공정하지 못했다", "전문성이 없다"는 평가도 뒤따른다. 하지만 필자가 현장에서 경험한 대다수의 평가위원은 기본적으로 선량하다. 각자의 명예와 전문성을 걸고, 제한된 시간 안에 최선의 판단을 내리려고 애쓴다.문제는 현행 심사 구조가 위원들에게 너무 많은 권한과 책임을 통째로 떠넘긴다는 데 있다. 위원들은 후보군이 어떤 과정을 거쳐 구성됐는지 충분히 알지 못한 채 심사장에 들어선다.그리고 짧게는 몇 시간 안에 수백 페이지에 이르는 자료를 검토하고, 발표와 질의응답을 거쳐 즉시 점수를 매겨야 한다. 이 과정에서 보이지 않는 압력, 상향 평준화된 제안서, 발표자의 연출 능력, 다른 위원의 강한 유도성 발언 등이 복합적으로 영향을 미치게 된다.인간의 뇌는 피로와 심리적 환경의 영향을 받을 수밖에 없다. 발표 순서가 뒤로 갈수록 집중력이 떨어지고, 특정 위원의 부정적 의견 하나가 전체 분위기에 영향을 미치기도 한다.채점표에 적힌 점수는 객관적인 숫자로 보이지만, 실제 그 안에는 피로감, 후광효과, 책임 회피 심리 등 다양한 요소가 복합적으로 섞여 있다. 이러한 인간적 한계를 보완할 장치 없이 오직 '위원들의 양심과 선의'에만 공정성을 맡기는 것은 제도 설계자들의 명백한 직무 유기다.정부가 추진하는 국가정상화 과제가 공공 시장의 실질적인 변화를 끌어내려면, 심사표 양식을 고치거나 제재 조항을 추가하는 수준을 넘어 '심사 생태계 전체의 재설계'로 나아가야 한다. 이를 위해 다음과 같은 제도적 보완이 검토될 필요가 있다.첫째, 평가위원 후보군 형성과 사업 부서를 실질적으로 분리해야 한다. 사업을 직접 집행하는 부서가 위원 풀(Pool)을 실질적으로 관리하면, 내부 조력자와 외부 이해관계자가 접촉할 가능성이 커진다. 사업 부서는 필요한 전문성 기준만 제시하고, 실제 모집·추첨·배정은 인사나 감사 기능을 가진 독립 부서나 제3의 객관적 기관이 전담하여 공정성의 첫 단추를 채워야 한다.둘째, 평가 항목별 의견서 제출을 의무화해야 한다. 현재 다수의 공공 심사는 점수 중심으로 운영되기 때문에 평가 근거가 충분히 제시되지 않을 경우 탈락자의 불신과 의혹이 꼬리를 문다. 왜 높은 점수를 부여했는지, 또는 어떤 이유로 감점했는지를 구체적으로 남기면 심사의 납득 가능성을 높일 수 있을 뿐 아니라, 평가위원 역시 자신의 판단에 보다 책임감을 갖게 된다.셋째, 다층적 구조 유사도 점검 시스템을 도입해야 한다. 정부가 밝힌 유사·중복 점검이 단순한 문장 복사·붙여넣기 적발 수준에 그쳐서는 안 된다. AI 시대의 대리 작성은 문장을 교묘하게 바꾸기 때문에 눈에 잘 띄지 않는다. 사업계획서의 전체적인 논리 구조, 키워드 패턴, 예산 편성의 서사까지 잡아내는 정교한 다층적 분석 검사 체계가 작동해야 서류 대행 브로커들을 시장에서 퇴출시킬 수 있다.넷째, 심사위원 평가 패턴에 대한 데이터 모니터링 체계를 구축해야 한다. 특정 위원이 반복적으로 특정 유형의 사업에만 극단적인 점수를 부여하는지, 전체 평균과 지나치게 큰 편차를 보이는지 등은 장기적으로 데이터 패턴으로 축적될 수 있다. 이는 위원을 처벌하기 위한 목적이 아니라 심사 구조의 안정성과 신뢰도를 관리하기 위한 최소한의 점검 장치다.다섯째, 심사장 내부의 집단역학을 관리할 수 있는 운영 기준을 마련해야 한다. 한 명의 위원이 분위기를 주도하는 상황을 줄이기 위해 토론 전에 개별 점수를 먼저 입력하게 하거나, 발표 순서를 무작위화하는 방식 등을 검토해야 한다.아울러 장시간 심사로 인한 피로 누적이 판단에 영향을 미치지 않도록 세션별 휴식 기준 등도 제도적으로 포함될 필요가 있다.공정한 심사는 심사장에 들어서는 순간부터 시작되지 않는다. 후보군이 형성되는 순간부터, 제안서가 기획되는 순간부터, 다양한 이해관계가 개입되는 순간부터 이미 심사의 공정성은 시험대에 오른다.따라서 정부의 심사 체계 혁신은 단순히 부정행위를 적발하는 단속을 넘어 기술과 제도가 결합된 '기록 가능한 책임 구조'를 만드는 방향으로 나아가야 한다.정량적 패턴과 데이터상 이상 징후는 시스템(AI)이 일차적으로 분석해 위원들에게 참고 정보로 제공하고, 위원들은 이를 바탕으로 정책적 맥락과 가치 판단에 집중할 수 있도록 역할을 분담해야 한다.중요한 것은 인간을 배제하는 것이 아니다. 오히려 인간이 보다 전문적이고 균형 잡힌 판단을 내릴 수 있도록 주변의 생태계를 투명하게 설계하는 데 있다. 그것이 국가정상화 과제가 도달해야 할 진짜 혁신의 종착지다. 공정성은 개인의 선의만으로 유지되기 어렵다. 치밀하게 설계된 구조와 제도가 뒷받침될 때 지켜질 수 있다.