여름의 낭만, 수국정원에 다녀왔습니다

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큰사진보기 ▲하객테이블 위의 수국 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲수국 네 송이로 만든 꽃다발 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲로비의 전시 안내 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲매표소에 전시된 수국 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲곳곳에 놓인 수국화분 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲수국옆에서 휴식과 담소를 나누는 방문객 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲휴게공간에 놓인 수국 포토존 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲주제정원의 수국들 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲곳곳에 놓인 야외 정원 포토존 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲수국옆에서 다정한 한때를 보내는 노부부 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲지중해관에 전시된 수국들 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲지중해관의 수국 포토존 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲<핑크유>라는 이름을 가진 수국 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲수국 <그린아리> ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲수국 <썸머스타> ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲지중해관에서 수국을 감상하는 관람객들 ⓒ 유상수 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다. 전시안내에 관한 사항은 서울식물원 홈페이지를 참고 했습니다.

지난 토요일 조카의 결혼식에 다녀왔습니다. 오랜만에 뵌 친척들과 분주하게 인사를 나눈 뒤, 천천히 결혼식장을 둘러보았습니다. 실내의 버진로드와 단상, 하객들의 테이블은 저마다의 빛깔을 가진 꽃들로 아름답게 장식되어 있었습니다. 하얗고 파란 꽃들이 신부의 웨딩드레스처럼 화사하면서 은은하였습니다. 하지만 여러 꽃들 중 저의 눈길은 크고 둥근 수국에 자주 머물렀습니다.작은 꽃들이 모여 하나의 둥글고 큰 꽃송이를 이루는 수국을 그간 결혼식장에서 종종 보아왔습니다. 수국의 파스텔톤 꽃빛은 실내공간과 조화롭게 어울렸습니다. 덩어리 진 꽃을 뜻하는 '매스 플라워(mass flower)'로서 수국은 공간을 더욱 풍성하고 화려하게 채워주고 있었습니다. 작은 꽃 여러 송이를 쓰는 것보다 한 두 송이 수국을 쓰는 것이 가성비면에서 탁월하다고, 꽃집을 운영하는 지인이 언젠가 귀띔해 주었던 것이 문득 생각났습니다.지인의 말처럼 한 송이로 일당백 하는 수국의 존재감은 결혼식이 끝난 후 다시금 알게 되었습니다. 실내에 장식된 생화를 포장해 갈 수 있다는 사회자의 안내를 듣고, 저는 눈여겨보던 수국 네 송이를 집어 들었습니다. 포장된 수국은 '매스 플라워'라는 명칭에 걸맞게 단 네 송이만으로도 풍성한 꽃다발이 되었습니다. 축하하러 온 제가 되려 꽃선물을 한아름 받은 듯 하였습니다.하지만 제가 수국에 특별히 눈길을 주던 까닭은 따로 있었습니다. 다름 아닌 서울식물원에서 전시되는 <낭만수국전>에 가기로 했던 것을 뒤늦게 떠올렸기 때문입니다. 그동안 차일피일 관람을 미루고 있었습니다. 더 늦어 후회하기 전에 내일 당장 가보자 생각하니 마음이 바빠졌습니다.드디어 지난 24일, 일찌감치 준비하여 서울식물원을 찾았습니다. 오전 10시 경인데도 주차장은 거의 꽉 차 있었습니다. 대체휴일로 월요일까지 쉬니 방문객이 더 많아진 것 같았습니다. 또 전시 종료를 일주일 여 앞둔 시점이니 저처럼 서둘러 관람에 나선 분들도 계실 것 같았습니다. 초여름같이 덥고 쨍한 날씨에 방문객들은 선글라스를 쓰고 양산을 들었습니다.지난 2일부터 열린 '낭만수국전'은 식물원 온실인 지중해관에서 전시되고 있습니다. 전라남도 농업기술원에서 육성한 우수한 국산 수국 500여 개체들을 선보입니다. 실제 개화 시기보다 한 발 앞서 수국을 만나볼 수 있는 기회라고 합니다.전시되는 주요 품종은 모닝스타, 그린아리, 서머스타, 핑크유 등 6종입니다. 초여름의 수국을 한 달이나 먼저 즐겨볼 수 있는 전시라고 서울식물원은 안내하고 있습니다. 실제 수국의 개화시기가 6월에서 7월이니 미리 만나보는 수국축제인 셈입니다.수국전시기간임을 알리듯 매표소부터 다채로운 빛깔의 수국 화분이 줄지어 놓여 있었습니다. 로비의 휴게 공간과 야외로 나가는 계단 참 등 곳곳에 가지각색 수국이 포토존과 함께 전시되어 아름다움을 뽐내고 있었습니다. 각기 편안한 장소에 자리 잡은 방문객들이 수국 옆에서 책을 읽거나 담소를 나누거나 조용히 생각에 잠겨 있는 모습이 보였습니다.저는 입장료를 내고 야외 정원인 주제 정원(이하 주제원)으로 먼저 가보았습니다. 안내에는 수국이 온실인 지중해관에서 전시된다고 적혀 있었습니다. 그러나 실외인 주제원에도 활짝 핀 수국이 산책로마다 가득하였습니다. 5월 중순부터 초여름처럼 더워진 탓에 온실에 들여놓은 화분을 밖으로 내다 놓은 것이 아닐까 생각해 보았습니다.야외 정원에는 노부모님을 모시고 나온 가족부터, 아장아장 걷는 어린 친구들, 커플룩을 맞춰 입은 듯한 젊은 연인 등 많은 사람들이 보였습니다. 혼자서, 둘이서, 삼삼오오 수국의 싱그러움을 즐기고 있었습니다. 환한 햇빛 아래서 한껏 멋진 포즈로 수국과 함께하는 오월의 마지막 주를 사진으로 남기는 듯 싶었습니다.한 시간여 주제원에서의 시간을 뒤로 하고 온실인 지중해관으로 향하였습니다. 온실 내부는 야외정원과 또 다른 분위기를 가졌습니다. 대형 수국꽃들과 캐노피 형태의 멋들어진 포토존이 곳곳에 마련되어 관람객들을 붙잡았습니다. 수국의 품종을 알아볼 수 있도록 수국에 이름표도 붙어 있습니다. 하나씩 하나씩 천천히 읽어보니 꽃의 생김새와 이름이 찰떡같이 어울립니다.화사한 진분홍색의 핑크아리, 녹색 무늬가 섞여 있어 신비로운 그린아리, 흰색의 큰 꽃송이를 가진 화이트아리, 청보랏빛으로 피어나는 썸머 스타 등이 있습니다. 핑크유라는 이름을 가진 수국은 제 이름의 '유'가 들어있다는 것 만으로 다정한 마음이 생깁니다. 초록색 큰 잎이 꽃의 색을 돋보이게 받쳐주니, 마치 꽃들이 생글생글 웃고 있는 것 같습니다.하나하나 작은 소리로 이름을 기억하며 감상하다 보니 어느새 온실을 한 바퀴 다 돌았습니다. 지나가며 살펴 본 꽃들 중에는 생기를 잃어 보이는 것들이 간혹 보였습니다. 야외에 있는 수국들 보다 왠지 지쳐 보입니다. 실외에 있는 수국의 꽃빛이 더 선명하고 생기가 넘쳐 보입니다.온실이라 아무래도 덥게 느껴지는 제 기분 탓일지도 모르겠습니다. 아마도 전시의 막바지라 빨리 개화했던 꽃들이 일부 시들어가는 중이리라 생각합니다. 전시가 끝나면 6월이 되니, 초여름의 햇볕과 공기 속에 화사하게 생기를 되찾으며 서서히 아름답게 시들어 가는 수국을 더 많이 볼 수 있을 것입니다.수국을 보며 초여름의 낭만을 맛본 식물원의 한나절이 순식간에 흘러갔습니다. 마지막으로 포토존에서 사진을 찍고 손 부채질로 살짝 배어 나오는 땀을 식혔습니다. 온실 바깥으로 나오니, 마치 기화요초가 흐드러지게 피어있는 꿈 속 꽃동산을 다녀온 듯합니다.이제 본격적인 여름이 시작되면 온실에 있는 수국뿐만 아니라, 우리 주변의 공원이나 정원에서도 활짝 핀 수국을 만나게 될 것입니다. 여름 비를 머금은 수국의 몽환적인 자태를 볼 수 있을 것입니다. 뜨거운 태양빛이 내리쬘수록 더욱 강렬하게 피어날 수국의 열정도 보게 되겠지요.하양, 노랑, 분홍, 파랑, 보라 각양각색으로 피어난 수국이 여름 풍경에 알록달록 색을 입혀줄 것으로 기대합니다. 조카의 결혼식장에서 본 수국처럼 모든 사람들이 둥글고 풍성하게 여름을 빚어가기를 바라며 서울식물원 <낭만수국전> 관람을 마쳤습니다.