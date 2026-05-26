"힘들어도 오르면 성취감"… 관악산, MZ·외국인 몰리는 까닭

큰사진보기 ▲휴일을 맞아 등산객들이 서울 도심이 한눈에 내려다보이는 관악산 국기봉 일대를 오르고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

"힘들어도 올라오면 성취감이 엄청나요. 요즘은 취업 준비하는 사람들도 많이 오는 것 같아요."

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큰사진보기 ▲25일 대체휴일을 맞아 관악산 국기봉 일대가 등산객과 외국인 관광객들로 붐비고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

25일 대체휴일 오전, 서울 관악산 국기봉 일대는 인증사진을 찍으려는 등산객들로 발이 이어졌다. 일부 구간에서는 사진을 찍기 위해 줄을 서서 기다리는 모습까지 이어졌고, 평소보다 젊은 층과 외국인 관광객의 발길이 눈에 띄게 늘었다.국기봉은 정상인 연주대(해발 약 629m)로 향하기 전 지점에 설치된 대형 태극기와 서울 도심 조망으로 잘 알려진 관악산의 대표 전망 지점이다. 실제 관악산 정상은 연주대다.관악구청 관계자는 "정상은 연주대이며, 국기봉은 국기가 설치된 여러 봉우리 중 하나"라고 설명했다.최근 관악산은 MZ세대 사이에서 '정기가 좋은 산'으로 입소문을 타며 새로운 명소로 떠오르고 있다. 지난 4월 말 방송 프로그램에서 새로운 도전과 목표를 앞둔 청년들이 많이 찾는 장소로 소개된 이후 방문객이 급증했다는 분석이다. 취업준비생과 수험생, 외국인 관광객까지 유입되며 이용층도 다양해졌다.관악구 여가도시과 관계자는 "다큐멘터리 방송 이후 한때 등산객이 급증한 시기가 있었고, 5월 1일 노동절 전후로 인근 산을 포함해 이용객이 크게 늘었다"며 "당시 안전사고 예방을 위해 산행 시 주의 안내 문자를 발송하기도 했다"고 말했다.한 주민은 "방송 이후 젊은 층이 확실히 늘었다"며 "주말에는 사람이 몰려 줄을 서서 올라갈 정도"라고 말했다.어떤 내용이 담긴 방송이었기에 등산객 증가로까지 이어졌을까. 해당 프로그램을 살펴보니, 산을 오르는 이유는 생각보다 훨씬 다양했다.힘든 직장 생활을 버티기 위해 산을 찾는 청년들과, "행복은 먼 곳이 아니라 가까운 곳에 있다"고 조용히 말하는 노년층의 모습이 교차했다. 프로그램은 산을 오른 사람들이 정상에 도착한 뒤 마주하는 감정과 일상의 의미를 따라가며, 각자의 삶 속에서 '희망'을 찾는 과정을 담아냈다.산을 찾는 이유도 제각각이었다. 소개팅을 앞두고 좋은 기운을 받기 위해 발걸음을 옮기는 사람, 갑작스러운 해고 통보 이후 이직을 준비하는 직장인, 인공지능 발달로 취업에 어려움을 겪으며 새로운 길을 모색하는 취업준비생까지 다양한 사연이 이어졌다.연애, 취업, 가족의 건강 등 바라는 것은 서로 다르지만 결국 내일을 향한 희망을 붙잡고자 하는 마음은 같다는 메시지를 영상에 담았다.이 같은 내용이 알려지면서 "산에 오른다는 행위 자체가 위로가 된다"는 공감이 퍼졌고, 실제 관악산 방문객 증가의 배경 중 하나로 읽히고 있다.또 다른 주민은 "어릴 때부터 이곳을 뛰어다니며 자랐는데, 지금은 젊은 층과 외국인이 많아져 분위기가 달라졌다"며 "관악산에 오르면 좋은 기운을 받는다는 이야기도 퍼져 있다"고 말했다.한 등산객은 "힘들어도 정상에 오르면 성취감이 커서 일상에도 긍정적인 영향을 주는 것 같다"고 말했다.관악구는 방문객 증가에 대응해 안전 관리도 강화하고 있다. 26일 구 관계자는 기자와의 통화에서 "주말 오전 11시부터 오후 3시 사이 등 인파가 집중되는 시간대에 현장 점검을 강화하고 있다"고 말했다.이 같은 '등산 열풍'은 6·3 지방선거 서울시장 후보들의 관광 정책 구상과도 맞물리며 주목받고 있다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 25일 서울 등산관광센터 관악산점에서 기자회견을 열고 서울의 새로운 관광 성장 동력으로 '등산 관광'을 제시했다.오 후보는 서울 관광 정책 비전으로 이른바 '3377'을 제시했다. 연간 관광객 3000만 명 유치, 관광객 1인당 300만 원 소비, 평균 7일 체류, 재방문 의사 70% 달성을 목표로 하겠다는 구상이다.그는 관악산 등산관광과 관련해 "서울 관광의 핵심 콘텐츠로 등산관광을 키워가고 있다"며 "서울 도심 등산관광센터를 통해 외국인 관광객도 꾸준히 유입되고 있다"고 말했다. 이어 "관악산은 센터 개관 이후 1년여 만에 외국인 관광객이 많이 찾는 대표적인 산악 관광지로 자리 잡았다"고 설명했다.또한 "젊은 세대와 외국인들이 산을 오르는 여가 활동이 하나의 트렌드로 자리 잡고 있다"며 "관악산 등산 관광이 서울 관광의 새로운 성장축이 되고 있다"고 강조했다.