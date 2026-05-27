'막학기생'인 내가 <변신> 주인공에 감정이입한 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲'막학기생'의 마지막 숙명에서의 여름 ⓒ 고유빈 관련사진보기

"헐, 나 왜 그레고르한테 감정이입이 되지?"

AD

"내가 변한 것일까. 아니면 나를 둘러싼 무언가가 변한 것일까."

마지막 학기가 시작됐을 때, 나는 조금 욕심을 부렸다. 졸업 전 막학기니까 그냥 학점 채우는 수업보다는 뭔가 남는 게 있는 수업을 듣고 싶었다. 그렇게 고른 수업은 고전을 읽고 자신만의 글을 쓰면서 '읽고 쓰는 힘'을 키우는 강의였다.솔직히 지금까지 고전은 어렵다는 생각에 스스로 찾아 읽어본 적이 한 번도 없었다. 어렵고 지루할 것 같고, 나랑은 먼 이야기일 것 같은 느낌. 그래도 고전은 21세기를 사는 우리에게도 말을 건넨다는 말이 있기에 반쯤은 기대를 품고 첫 책을 펼쳤다. 그 기대에 처음으로 제대로 답해준 책, 프란츠 카프카의 <변신>이었다.<변신>의 줄거리는 단순하다. 가족을 위해 누구보다 성실하게 일하던 그레고르는 어느 날 아침 눈을 떠보니 벌레가 되어 있다. 외모 말고는 달라진 게 없다. 그레고르는 여전히 가족을 걱정하고, 출근 걱정을 하고, 방 안에서 혼자 끙끙댄다. 하지만 가족의 태도는 달라진다. 처음엔 돌보다가, 점점 외면하다가, 결국 그를 짐으로 여기게 된다. 그리고 아버지가 던진 사과 하나가 그레고르의 등에 박히고, 그는 조용히 죽음을 맞이한다. 변한 건 그레고르의 외모 뿐이었다. 하지만 세상은 그것만으로 충분했다.책을 읽다가 멈칫했다. 갑자기 이상하게 그레고르가 너무 가깝게 느껴졌다. 열심히 살았는데 어느 순간 달라진 시선을 받게 되는 것, 스스로는 변한 게 없는데 주변의 온도가 달라지는 것. 그 감각이 낯설지 않았다.대학교에 입학했을 때만 해도 주변에서는 이제 고생 끝났다고, 청춘을 즐기라고 했다. 그런데 어느 순간부터 날카로운 질문들이 날아오기 시작했다. 어느 회사에 가고 싶냐, 취업은 언제쯤 할 거냐, 졸업은 언제 하냐. 그리고 "이제 더 이상 쉬면서 놀 나이가 아니지 않냐"는 말, "다들 이러고 산다"는 말. 나는 고등학교 때부터 지금까지 한 번도 멈춘 적이 없다고 생각했는데, 어느 순간 나를 바라보는 시선이 달라져 있었다.우리 사회는 청년을 한 단어로 묶는 걸 좋아한다. 몇 년 전엔 MZ세대였고, 요즘은 '쉬었음 청년'이다. 통계 용어로 분류되는 '쉬었음 청년'이란 취업도 구직 활동도 하지 않고 멈춰 있는 청년을 말한다. 정의만 놓고 보면 꽤 좁은 범위다. 그런데 이상한 일이 벌어지고 있다. 인스타그램 릴스나 유튜브를 보다 보면 스스로를 '쉬었음 청년'이라고 부르는 취준생이 정말 많다.매일 이력서를 쓰고, 자격증을 따고, 면접을 준비하는 사람들이 스스로에게 '쉬었음'이라는 단어를 붙이고 있는 것이다. 내 주변을 봐도 멈춰 있는 사람이 단 한 명도 없다. 통계 용어의 정의와 사회에서 실제로 쓰이는 의미 사이에 어느새 큰 간극이 생겨버렸다. 나는 지금 마지막 학기를 다니고 있다. 졸업과 동시에 취업을 하지 못하면 나 역시 그 단어로 불리게 될지도 모른다.그레고르를 보면서 자꾸 2026년의 청년들이 떠올랐다. 둘 다 열심히 살아가던 중 어느 순간 '벌레'로, '쉬었음 청년'으로 불리게 된다는 점이 겹쳐 보였다. 그러다 보니 자연스럽게 이런 생각이 들었다. 변신한 게 정말 그들일까, 아니면 그들을 바라보는 세상이 변한 걸까.답은 잘 모르겠다. 어쩌면 둘 다일 수도 있고, 어쩌면 둘 다 아닐 수도 있다. 다만 한 가지는 확실하다. 변신의 주체가 누구든 그레고르에게 사과는 날아왔고, 그는 결국 그것을 맞았다. 지금의 '쉬었음 청년'들 곁에도 비슷한 사과가 맴돌고 있는 것 같다. 졸업까지 한 달도 채 남지 않은 나 역시 그 사과가 어디서 날아올지 모른 채, 그저 하루하루를 보내다 문득 이런 생각이 들었다. 사과를 피할 수 있는 방법이 있을까. 내가 사과를 피하려면 어떻게 해야 할까.생각해보면 '쉬었음'이라는 단어 자체가 좀 이상하다. 만약 그레고르가 벌레가 아니라 강아지나 고양이로 변했다면 어땠을까. 어쩌면 가족의 반응이 달랐을지도 모른다. 사회가 붙인 이름이 그 사람을 바라보는 시선을 결정하는 것처럼, '쉬었음'이라는 단어는 처음부터 멈춤을 전제하고 있다.사회가 사용하는 용어를 바꾸는 건 개인이 하기 어렵다. 하지만 스스로를 어떻게 부를지는 선택할 수 있다. 쉬었음 청년 대신 이런 건 어떨까. 충전중 청년, 쉼표 청년. 고용노동부에서는 지난 1월 '쉬었음 청년'을 '준비중 청년'으로 부르겠다는 발표를 하기도 했다. 물론 사회가 쓰는 단어가 당장 바뀌지는 않는다. 하지만 스스로를 어떻게 정의하느냐는 생각보다 중요하다. 내가 나를 멈춰 있는 사람으로 볼 것인지, 준비하고 있는 사람으로 볼 것인지. 그 시선의 차이에서 작은 변화가 시작된다고 믿는다.2026년, 각자의 방에서 사과를 피하려 애쓰는 모든 그레고르에게 이 글이 닿았으면 한다. 우리가 무엇으로 변신하는지는 중요하지 않다. 우리는 스스로 변할 수 있다.