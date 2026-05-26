2026년 노동절에 맞춰 나온 한국노동운동사 전 3권

큰사진보기 ▲한국노동운동사의 표지김태연이 쓰고 한내에서 발간했다. ⓒ 한내제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사회변혁노동자당 대표를 할 때 김태연당 사무실 앞에 선 김태연 ⓒ 민병래 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국노동운동사발간 책담회를 마치고 기념사진김태연의 4년여 노력 끝에 얻은 결실이다 ⓒ 민병래 관련사진보기

덧붙이는 글 | 기사 두번째 세번째사진을 가로로 나란하게 배열해주시면 좋겠습니다.

지난 5월 1일 노동절을 맞아, 노동운동가 김태연이 쓰고 한내에서 출간한 <한국노동운동사>(아래 노동운동사) 전 3권이 나왔다. 1980년부터 2025년까지 50년 가까운 시간을 다룬 이 책은 1권 664쪽, 2권 592쪽, 3권 520쪽 전부 1776쪽에 이르는 방대한 분량이다.저자 김태연은 80학번으로 성균관대에 입학해 1983년 민주화운동 시위를 주도해 제적·구속된 뒤, 한평생 노동운동가의 길을 걸었다. 1984년 노동 현장에 들어가 광진상공·대희전자·퍼시픽닉교를 다니며 노동조건 개선을 위해서 활동했다. 이런 현장경험을 바탕으로 그는 경기노련의 사무차장, 전노협의 법규부장, 민주노총 조직국장 등을 맡아 노동조합의 전국 조직화를 이끄는데 이바지한다.김태연의 움직임은 노동조합 운동에만 멈추지 않았다. 노동운동의 정치조직화와 사회주의를 지향하는 정치 활동에도 앞장섰다. 그는 2013년 '노동자계급정당추진위원회'를 결성하고 이를 바탕으로 2016년 사회변혁노동자당을 만들어 직접 대표를 맡았다. 이뿐만 아니다. 그가 노동조합운동과 정치조직에서 보여준 헌신성 덕에 많은 민중투쟁에서 중요 직책을 담당했다. 몇 가지 굵직한 것을 살펴보자2012년 '쌍용차 희생자추모 및 해고자복직 범국민대책위원회' 상황실장2014년 '세월호 범국민대책회의' 공동운영위원장2016년 '박근혜정권 퇴진 비상국민행동' 재벌구속특위위원장이런 경력에서 확인되듯, 그는 한평생, '운동'의 현장에 있던 사람이다. 이런 바탕 덕에 쉽게 엄두 낼 수 없는 한국노동운동사의 집필에 나섰던 것으로 보인다.김태연은 2022년 봄부터 이 책을 써나갔다. 이때가 임기 3년인 사회변혁노동자당의 대표를 마치고 대선까지 끝났을 무렵인데, 노동역사박물관인 '한내'가 김태연에게 제안했다. '한내'는 산별노조와 단위노조의 역사를 기록해오면서 늘 노동운동사발간을 숙제로 안고 있던 참이었다. 김태연은 '한내'의 뜻을 받아들였다. 자신으로서도 40여 년에 이르는 운동 경력을 정리할 필요성을 느끼고 있던 터였다. 그때부터 4년 세월 동안 김태연은 집필에 온 마음을 기울였다.'한국노동운동사'라는 통사를 쓰려니 언제부터 어느 시기를 다뤄야 할지가 중요한 문제였다. 그는 1980년을 기점으로 잡았다. 1980년 광주항쟁이 한국 현대사의 서막을 열었고 그 이전과 이후 노동운동이 질적으로 변화했기 때문이다. 70년대를 전사로 다루고 윤석열이 탄핵으로 물러난 2025년까지를 마지막 시기로 상정했다.그가 먼저 한 작업은 몸 만들기였다. 통사를 쓰기 위해 꼭 필요한 기본 지식을 정립하기 위해한국민주화운동사를 비롯해 한국경제사와 현대사 등 주로 큰 역사를 다룬 저작물을 읽었다. 다음으로 한 작업이 김태연의 표현을 빌리면 '벽돌쌓기'였다. 1980년 이후 굵직한 사건의 연표만 정리해도 두툼한 한 권의 책이 될 역동적인 한국사이니 '노동운동사'가 꼭 포괄해야 할 사건을 꼽아 표로 정리하고 주요 통계를 모았다. 이 과정만 4개월이 걸렸다.김태연은 그 뒤 3개월 동안, 전 3권 6부작에 이르는 목차작업을 했다. 노동조합운동의 발전과 정치조직화, 한국자본주의 구조의 변동과 정세 변화를 반영하는 차례 구성은 지난한 작업이었다. 이때 김태연이 가장 고민했던 문제는 "어떤 관점으로 시기를 구분하고 서술할 것인가?"였다.김태연은 오랜 고민 끝에 '두 가지 기본과제와 세 가지 전환과제'라는 관점을 택했다. 기본과제는 노동운동이 어떤 노선을 취하든 노동조건 개선과 노동 3권 쟁취는 가장 필수적이라는 시각에서 두 가지를 꼽았다. 전환과제는 노동운동이 발전하려면 기업별노조에서 산업별조직화와 전국조직결성이 필요하고, 조합운동에만 머무는 것이 아니라 정치세력화와 이를 위해선 '변혁성'이라는 가치관이 중요하다는 의미에서 세 가지를 택했다.김태연은 이렇게 준비작업을 마친 뒤 2022년 10월부터 써나갔다. 여러 어려움이 있었으나 3권 6부 집필을 앞둔 2024년 12월 3일 윤석열의 내란이 일어났을 때가 가장 힘들었다. 몸은 국회로, 남태령으로 달려가야 했고, 내란을 진압한 이후 한국노동운동이 나아갈 바가 숙제로 다가왔기 때문이다.2025년 4월 4일 윤석열의 탄핵이 확정된 뒤 그는 다시 마음을 추슬러 6부를 마무리했다. 초고는 끝났으나 2천 쪽에 가까운 원고를 거듭 다듬는 작업은 벅찬 일이었다. 또 살아 숨 쉬는 운동사가 되기 위해 많은 운동가의 활동을 주석으로 정리했는데 ,대부분 살아있는 인물인지라 사소한 오류도 용납되지 않아 교정 과정은 더욱 힘들었다.'노동운동사'는 마침내 2026년 노동절에 맞춰 선을 보였고, 5월 13일에는 서울 정동의 민주노총교육장에서 책 발간을 축하하는 책담회가 마련되었다. 이 자리에는 전노협의 마지막위원장 양규헌, 민주노총 전 위원장인 단병호 등 많은 활동가가 참가했다. 이들은 축사를 통해 각각 노동운동사 발간의 의미와 바람을 이야기했다.양규헌은 "전노협의 해산 당시 백서와 운동사를 내자고 결의했고, 노동자역사 한내가 단위노조 역사를 비롯한 산별노조와 현장의 기록을 정리해왔으나 노동운동사 발간은 큰 숙제였다. 이제 전노협 해산으로부터 30년이 지나 그 일을 해냈다"라며 "이를 계기로 전노협의 노동해방정신이 되살아나길 기대한다"라고 말했다.단병호 위원장은 "상당한 토론과 논쟁거리를 제공하는 책인 만큼 이 책이 누군가의 서고에 잠들어 있는 것이 아니라 많은 사람이 일독하고 치열하게 고민해 우리 운동의 자양분이 되기를 바란다"라고 기대를 밝혔다.김태연은 3권 6부의 '변혁성의 재정립을 위하여'라는 마지막 장에서 '체제전환'이라는 화두를 던진다. 그가 이 책에서 주장한 두 가지 기본과제와 세 가지 전환과제의 사실상 결론에 해당하는 메시지를 담고 있다.김태연은 진보당의 김재연, 윤희숙대표가 2021년 8월 이래 제안하는 "정권교체가 아닌 체제교체, 불평등체제교체'라는 의제를 환영한다. 또 기후위기비상행동이 2019년 결성 이래 내걸고 있는 "자본주의 성장체제가 아닌 사회생태적 대안체제"에 주목하자고 말한다. 그가 몸담았던 사회변혁노동자당도 '변혁'이 아닌 '체제전환'을 강조한다.그는 '체제전환'이라는 기치 아래, 끊임없는 국지전쟁, 펄펄 끓는 기후환경, 불평등의 심화로 치닫는 자본주의 체제의 대안을 모색하자고 말한다. 김태연은 그 길에서 협동조합과 마을공동체, 생태환경을 추구하는 이부터 진보정당과 좌파노동운동까지 힘을 모을 수 있고 신자유주의체제에서 고통 받는 수많은 대중과 희망을 함께 할 수 있다고 내다본다.어쩌면 4년여 시간 동안, 아니 1980년 광주항쟁세대가 된 이후 45년 동안 써 내려온 '한국노동운동사' 속에서 김태연이 말하고자 한 핵심은 '체제전환' 이란 이 한 단어 속에 오롯이 담겨 있어 보인다.한국노동운동사 발간의 의미는 크다. 김태연의 힘으로 사실상 최초의 통사가 나왔다고 할 수 있다. 하지만 1776쪽에 이르러 다가가기가 쉽지 않다. 자칫 연구자용이거나 도서관용이 될 위험이 있다. 최근 삼성전자노조의 파업을 둘러싼 국민의 관심에서 보듯, 중요한 정치적 길목에서 민주노총과 한국노총의 결의는 한국경제와 정세에 지대한 영향을 미쳤다.한국노동운동사가 노동자만의 역사가 아니라 한국현대사가 껴안고 갈 운동사이고 한국사회의 미래를 위해 어떤 길잡이가 되기 위해선 '압축적이고 대중적으로 읽힐 수 있는' 다른 버전의 '한국노동운동사'가 나왔으면 하는 바람이다.