할 말이 없는데 왜 소설을 쓰려고 하나

큰사진보기 ▲이승우, <당신은 이미 소설을 쓰기 시작했다>(마음산책, 2026)2006년 초판본이 나온 이후, 2026년 5월에 개정판으로 재출간된 이승우 작가의 책입니다. 소설을 쓰고 싶은 사람, 소설을 비롯한 문학을 깊이 있게 읽고 싶은 사람에게 건네는 친절하고도 치밀한 에세이이자 작법서입니다. 글쓰기의 기술보다는 쓰는 사람으로서의 정신이나 태도의 중요성을 강조하고 있습니다. ⓒ 마음산책 관련사진보기

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"소설을 탄생시키는 것은 그가 읽은 소설들이지 그가 한 경험들이 아니다."

(201쪽)

"소설은 영혼이 아니라 육체이다. 이미지가 아니라 형상이다. 아무리 고상한 사상이나 관념이라 하더라도 그것이 구체를 얻지 못한다면 소설이 되기 어렵다. 눈에 보여야 하고 손에 잡혀야 한다. 색깔이 있어야 하고 형태가 있어야 한다. 특정한 시간과 특정한 공간 속에서 구체적인 사연을 가진 인물들이 서로 얽히고 갈등한다. 이미지는 시로 족하고 사상은 철학을 만족시킨다. 소설을 쓴다는 것은 이미지나 사상, 눈에 보이지 않고 만질 수 없는 영혼이나 다름없는 그것들에 실체를 부여하는 육화의 과정이다."(50쪽)

"사랑은 죽음보다 강하다고 말하는 것이 아니라, 죽음과 같은 상황에서 죽음을 뛰어넘는 사랑을 하는 사람을 보여주어야 하는 것이 소설이다. 말이 아니라 그림이고, 주장이 아니라 이야기여야 한다. 소설을 읽는 독자는 작가가 하는 주장을 듣는 것이 아니라 작가가 보여주는 이야기를 보는 것이다."(125쪽)

"책은 아직 쓰이지 않는 많은 책의 모태다."(28쪽)

"위력적인 매체들이 지배하는 시대에 여전히 소설과 글을 통해 자기를 표현하고자 하는 이들에게 친연의 정을 느낍니다."(8쪽)

"가벼운 글쓰기 요령과 작법서가 넘쳐나는 이 시대에, 소설과 글의 본질에 대하여 조곤조곤 말씀해 주시는 선생님 덕분에 깊은 '사제의 정'을 느낍니다."

덧붙이는 글 | 브런치스토리에도 실릴 수 있습니다.

우연히 수강하게 된 소설 창작반에서 선생님께 책 한 권을 추천받았다. 소설가 이승우의 <당신은 이미 소설을 쓰기 시작했다>. 설레는 마음으로 검색했으나 이미 절판된 상태였다. 온라인 중고 시장에서는 초판가의 9배가 넘는 8만 원 선에 거래되고 있었다.혹시나 하는 마음에 출판사에 전화를 걸었다. 그리고 "엊그제 재출간되어 온라인 서점에 풀렸다"는 거짓말 같은 소식을 들었다. 두근거리는 마음으로 2026년 5월에 재출간된 새 책을 품에 안았다. 이제, 재독을 하며 밑줄을 치고 메모를 해가며 온전히 내 것으로 만든 이 책의 이야기를 시작해보려 한다.<당신은 이미 소설을 쓰기 시작했다>의 저자 이승우는 소설가이면서 오랜 시간 문예창작과 교수로 지내왔다. 한 마디로, 소설 창작의 최일선 현장에 선 사람이다. 소설을 처음 배우려는 나로서는 매우 친절하고 유능한 스승을 만난 셈이다. 무엇보다도 창작에 대한 부담감과 두려움에서 벗어날 수 있는 토닥임과 용기를 얻었다.제목에서도 알 수 있듯이, 저자는 소설에 관심을 가지고 소설을 읽어 왔으며 소설을 쓰려는 마음을 가진 사람은 '이미 소설을 쓰기 시작했다'라고 말한다. 소설을 읽는 행위부터가 이미 쓰기의 시작이라는 뜻이다. 그만큼 저자는 소설 읽기, 나아가 독서가 쓰기보다 앞서야 한다는 점을 강조한다.이 책을 읽으면서 소설이 왜 예술인지 새삼 알게 되었다. 소설은 언어 예술이다. 아름다운 풍경은 예술이 아니라 자연이다. 자연은 있는 그대로의 날것이다. 아름다운 풍경에 감탄하기도 하지만, 화가의 숨결이 들어간 그림 앞에서 우리가 발을 떼지 못하는 것은 그림이 예술이기 때문이다. 그렇듯 날 것 그대로의 우리네 삶은 자연 그 자체다.그러나 지리멸렬하고 구질구질한 인생사가 소설로 옮겨온 순간, 그 삶은 예술이 된다. 소설 쓰기는 우리의 삶에 의미를 부여하는 일이다. 예술은 가공의 세계이다. 그렇듯 소설은 가공이고 조작이다. 그냥 가공이고 조작이 아니라, 진실과 상상과 은유가 씨줄과 날줄로 직조된 가공의 세계다.위 문장으로 소설의 정체성을 확실히 깨달았고, 다음 문장을 읽으며 마음에 깊이 새겼다.삶 그 자체를 그대로 받아 적는 것이 아니라, 작가의 눈으로 포착한 세계를 소설이라는 도화지에 그려놓는 것. 그래서 우리는 작가의 시선을 빌려 인간의 삶을 다시 보게 되는 것이다. 우리가 미처 못 본 것을 작가의 눈을 통해 재발견하는 것이다.이 책은 단순히 소설을 어떻게 쓰는가에 대한 기술적 작법서가 아니다. 소설을 대하는 사람의 '태도'에 관한 책이다. 저자는 소설에 작가의 정신이 들어있어야 한다고 강조한다. 작가가 하고 싶은 말을 소설이라는 거울을 통해 보여주는 것이다.하고 싶은 말이 없으면 마이크를 잡지 말아야 하듯이, 할 말이 없으면 쓰지도 말아야 한다는 게 저자의 생각이다. 적극 공감한다. 이 대목에서 '나는 왜 소설을 쓰려고 하는가', '내가 하고 싶은 말이 무엇인가'를 깊이 자문해 보았다. 아직은 그 실체가 뚜렷하지 않다.소설에 담아야 할 작가의 정신이란 무엇인가. 흔히들 그것을 '주제'라고 답할 것이다. 세상 모든 것을 직접 경험하고 교류해야만 소설을 쓸 수 있다는 것은 아니다. 중요한 것은 경험 그 자체가 아니라, 어떻게 형상화 해서 글로 녹여내느냐다. 그렇기에 직접적인 경험보다 중요한 것이 간접적인 경험, 독서가 필요함을 저자는 책의 첫머리에서부터 역설하고 있다.그런 면에서 소설은 인문학이다. 소설을 쓰기 위해서는 소설을 비롯한 다양한 책을 읽어야 한다.한편, 소설 창작을 교육할 수 있는가에 대한 논란에 대하여 저자는 '소설 창작은 교육할 수 있다'는 견해를 밝히고 있다. 다시 말하면 소설은 배울 수 있다. 단 몇 개월 강의를 듣고 뚝딱 배울 수 있는 것은 아니라고 말한다. 타고난 재능도 무시할 수 없으나 그보다는 꾸준한 독서와 글쓰기를 통해서 완성된다고 보고 있다.이 책은 좋은 소설을 보는 안목을 기르고 싶은 사람, 소설을 제대로 읽고 싶은 사람, 소설을 쓰고 싶은 사람, 소설을 쓰다가 좌절을 겪는 사람, 나아가 삶에서 의미를 찾고자 하는 사람에게 권하고 싶은 책이다.이 책을 덮으면서 내 주변의 사소한 일상이 모두 소설의 글감이 될 수 있을 것 같은 희망이 생겼다. 다만 그것이 소설이 되기 위해서는 대상에 대한 애정과 관심 그리고 해석이 선행되어야 할 것이다. 그러려면 자세히 보아야 한다. 또한 저자가 강조한 독서도 게을리하지 말아야겠다. 읽으면 생각할 수 있고, 생각하면 쓸 수 있으니까.'작가의 말'에서 저자는 다음과 같이 적었다.이제 막 소설의 첫걸음을 뗀 나는, 이승우 작가에게 이 말을 꼭 전하고 싶다.