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정치

대구경북

26.05.25 14:04최종 업데이트 26.05.25 14:04

서중현 대구교육감 후보 "노무현 정신 이어갈 것"

노무현 전 대통령과의 인연 강조 "노무현의 '바보 정신'은 서중현이 추진하는 교육계혁과 맞닿아"

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서중현 대구시교육감 후보가 21일 오전 반월당에서 출근하는 시민들을 대상으로 선거운동을 하고 있다.
서중현 대구시교육감 후보가 21일 오전 반월당에서 출근하는 시민들을 대상으로 선거운동을 하고 있다. ⓒ 서중현선거사무소

서중현 대구시교육감 후보가 노무현 대통령 서거 17주기를 맞아 "반칙과 특권 없는 공정한 교육으로 노무현 정신을 이어가겠다"고 밝혔다.

서 후보는 "지난 2002년 대선 당시 개혁국민정당 대구시본부장을 맡아 차가운 거리에서 '노무현'을 외치며 희망을 만들었던 기억이 생생하다"며 "한겨레민주당 대구시지부장을 지내며 김부겸 전 총리와 함께 지역주의 타파를 위해 걸었던 시간 역시 제 정치와 교육 철학의 뿌리가 됐다"고 강조했다.

그는 "노무현 대통령의 '바보 정신'은 오늘날 서중현이 추진하는 교육 개혁의 방향과 맞닿아 있다"며 "부모의 경제력이 아이의 실력이 되는 교육 불평등을 끊어내고 모든 아이가 차별받지 않는 대구 교육을 만들겠다"고 약속했다.

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특히 "특권과 반칙 없는 사회를 만들겠다던 노무현 대통령의 약속은 교육에서도 실현되어야 한다"며 "특정 지역과 계층에 치우치지 않는 보편적 교육복지를 확대하고 아이들이 입시 경쟁의 도구가 되지 않도록 교육 환경을 바꾸겠다"고 밝혔다.

서 후보는 "권위주의를 허물고 국민과 소통했던 노무현 대통령처럼 교육감의 문턱을 낮추겠다"며 "교사·학생·학부모와 끊임없이 소통하는 '교사부일체' 정신으로 갈등과 대립의 교육 현장을 상생과 협력의 공간으로 바꾸겠다"고 강조했다.

그러면서 "노무현 대통령이 꿈꾸었던 '사람 사는 세상'은 결국 교육에서 완성된다"며 "대구 교육을 더 공정하고 깨끗하게 바꿔 아이들의 미래를 밝히는 데 모든 힘을 쏟겠다"고 강조했다.

#서중현#대구시교육감#노무현정신#교사부일체#교육복지

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