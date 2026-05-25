가자 구호선단 활동가들, 이스라엘군 폭행과 고문 증언

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프랑스가 18일(현지시간) 가자지구로 항해하던 중 공해상에서 나포돼 수감된 가자 구호선단 활동가들을 조롱한 극우 성향의 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관의 입국을 금지했다. 23일(현지시간) 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 사회관계망을 통해 이를 알리면서 "이 결정은 그가 글로벌 수무드에 승선한 프랑스와 유럽 시민들에게 입에 담기도 힘든 행동을 한 데 따른 것"이라고 밝혔다.이에 앞서 21일에는 폴란드의 라덱 시코르스키 외무장관이 사회관계망을 통해 "민주 세계에서는 구금 상태 사람들에 대해 학대와 조롱을 하지 않는다"면서 벤그리브 장관에 대한 5년 입국 금지를 발표했다.벤그비르 장관은 머리채를 잡히고 바닥에 무릎을 꿇고 머리를 박고 있는 활동가들을 조롱하는 영상을 자신의 사회관계망에 게시했다가 국제사회의 공분을 샀다. 여러 유럽 국가가 이에 대한 조사와 법적 대응을 시작한 상황이다.구호선단 활동가들에게 저지른 이스라엘군의 폭행과 고문에 대한 보다 구체적인 증언도 잇달아 보도됐다. 귀국한 활동가들의 증언은 정상적인 국가의 군이 저지른 행동이라고 상상하기조차 힘든 내용을 담고 있다.<워싱턴포스트>는 23일 튀르키예를 거쳐 남아공에 도착한 활동가들의 증언을 보도했다. 보도에 따르면 이스라엘군은 공해상에서 활동가들을 나포해 배에 있는 컨테이너 수감 시설에 가뒀고 조사를 하는 동안 전기 충격을 가하기도 했다.<워싱턴포스트>는 수감된 남아공 활동가들도 폭행과 고문을 당했으며 특히 이들이 이스라엘을 국제사법재판소에 제소한 남아공 출신임을 안 후에 이스라엘군이 더 혹독하게 다뤘다고 전했다. 활동가 중 한 명인 파이젤 무사는 "물도 음식도 제대로 주지 않았고 몇 시간 동안 화장실 이용도 허용하지 않았다"면서 "이에 항의하자 곧바로 자신들에게 고무탄을 쐈다"고 말했다.캐나다의 CBC는 이스라엘군에 의해 나포돼 수일 동안 수감됐던 67세 에합 로타에프의 증언을 보도했다. 그는 "이스라엘군이 우리 배에 탔던 12명을 한 명씩 어두운 방으로 데려가 때리기 시작했다"고 말했다. 그는 "군화발로 때리고 안경을 깼다"면서 "지금도 갈비뼈가 아프다"고 증언했다. 그는 또 "한 이스라엘군의 명령에 따라 물을 나눠주고 있었는데 그것을 본 다른 군인이 칼로 자신의 중지와 검지 사이를 그었다"면서 "튀르키예에 도착한 후 병원에서 여섯 바늘을 꿰맸다"고 말했다.<프랑스24>는 22일 샤를 드골 공항에 도착한 프랑스 활동가들의 증언을 통해 구체적인 성폭력 사실을 보도하기도 했다. 보도에 따르면 38세의 메리엠 하잘은 나포된 후 컨테이너로 옮겨지는 과정에서 성폭력이 있었다고 말했다. "세 명의 군인이 있었는데 한 명은 바지를 내리고 있었다"면서 "그중 한 명이 자신의 가슴을 만지기 시작했고 뺨을 세게 때리더니 다시 가슴을 만졌다"고 말했다. 그녀는 "강간을 당할까 공포스러웠다"고 말했다.야스민 스콜라는 "36시간 동안 손이 뒤로 묶인 채 잠을 자고 화장실을 이용해야 했다"면서 "그건 명백한 고문이었다"고 말했다. 또한 "여성들은 군인들이 모욕하고 조롱하는 가운데 퍼레이드를 하듯 걸어가야 했다"고 말했다.지금까지 보도된 것을 종합하면 풀려난 430여 명의 활동가들 거의 모두가 이스라엘군에 나포된 후에는 물론 유지 구금 시설로 옮겨진 후에도 계속 폭력을 당했다. 구호선단인 '글로벌 수무드' 측에 따르면 최소 15건의 성폭력 사례가 있었고 활동가들에게 "굴욕적인 탈의 수색, 성적 조롱, 성기 주무르기와 당기기, 강간" 등의 폭력이 가해졌다.그러나 이스라엘 당국은 구체적인 증언이 잇달아 나오는 상황에서도 모두 "거짓말"이라고 주장하고 있고 정부 또한 국제사회의 비난에 전혀 책임 있는 태도와 행동을 보이지 않고 있다. 이는 이스라엘이 자국 군인들이 저지르고 구금 시설에서 벌어진 일을 몰랐기 때문이 아니라 이전과는 다른 국제사회의 분노에 당황했기 때문이다.이스라엘군과 구금 시설에서의 극심한 학대와 고문은 이미 전 세계에 알려져 있다. 이것이 상상을 뛰어넘는 수준이어서 언론은 보도할 때마다 독자들에게 미리 몹시 불편한 내용이 포함됐다는 '경고'를 하곤 한다. 다만 여러 차례의 보도에도 불구하고 국제사회의 관심을 크게 끌지 못했던 건 그것이 팔레스타인 주민들에게 가해진 것이었기 때문이다.7일 <알자지라>는 이스라엘 감옥에 수감됐던 팔레스타인 가자지구 주민들에게 이스라엘 군인들과 경비들이 가했던 비인간적인 고문과 성폭력을 보도했다. 이들은 풀려난 후에도 구금 시설에서 겪었던 악몽에서 벗어나지 못하고 정신적 고통을 겪고 있었다.보도에 따르면 모하메드 알바크리는 20개월 동안 구금돼 있었는데 수개월 동안 눈을 가리고 수갑이 채워진 채 생활했고 다른 수감자들도 마찬가지였다고 말했다. 밤이 되면 이스라엘 군인들이 손을 뒤로 묶은 채 자신들을 발가벗기고 개를 풀거나 도구를 이용해 성적 고문을 가했다고 밝혔다.가족들의 요청으로 이름을 밝히지 않은 17세의 소년은 구호품을 얻으러 갔다 체포됐는데 여성 군인들로부터 성폭력을 당했다고 밝혔다. 발가벗은 8명의 여군이 성적으로 민감한 부위를 만지고 성적 언어를 반복하도록 강요했다고 증언했다.<알자지라>는 유럽 인권단체인 유로메드인권모니터를 인용해 이런 증언은 광범하고 체계적인 형태의 고문이 있었음을 말해주며 알바크리의 사례는 이 단체가 수집한 수십 건의 사례 중 하나일 뿐이라고 보도했다. 또한 팔레스타인 서안지구의 단체인 법적지원상담여성센터를 인용해 이스라엘 구금 시설에서 고문과 성폭력은 "아주 만연한" 상태라고 보도했다. 이 단체에서 일하는 키파야 크라임은 여성 수감자들에 대한 강간, 성적 고문과 모욕 등의 성폭력은 "고립된 사건이 아니라 체계적"이라고 지적했다.고문 문제를 다루는 덴마크 시민단체인 디그니티는 2024년 8월 이스라엘 스데 테이만 군사 구금 시설에서 벌어진 팔레스타인 주민들에 대한 고문 보고서를 발표했다. 보고서는 이곳이 이스라엘의 관타나모로 불리지만 사실 관타나모 수준을 뛰어넘는다고 밝혔다. 그러면서 이곳에서 가자지구에서 끌려온 수감자들에게 매일 금속 곤봉과 총 개머리판을 이용한 구타가 이뤄졌고 때로 부상 부위나 성적 민감 부위에 대한 구타도 이뤄졌다고 밝혔다. 또한 장시간 수갑 채우기나 같은 자세 유지하기 같은 고문이 이뤄졌고 잠 안재우기, 물과 음식물 공급 차단, 성적 고문, 강간 등 모든 종류의 고문이 이뤄졌다고 밝혔다.이스라엘 정부와 군은 군인들의 이런 학대와 고문 사실을 모르지 않지만 이를 수감자들을 심리적으로 압박하고 수치심을 주는 데 이용하고 있다. 이런 일은 흔히 잔혹한 비국가 무장단체에 의해 저질러지는데 이스라엘 군인들은 정부와 군의 묵인하에 이런 학대와 고문을 저지르고 있다.이스라엘 정부와 군은 학대와 고문을 저지른 군인들을 제대로 처벌하지 않음으로써 묵인, 나아가 승인 메시지를 주고 나아가 이런 반인륜적 범죄를 개인화하는 전략을 꾀하고 있다. 이에 대한 최근의 사례는 지난 3월 보도를 통해 확인할 수 있다.지난 3월 12일 이스라엘군은 스데 테이만에서 팔레스타인 수감자들을 학대해 기소된 5명의 병사에 대한 기소를 취하했다고 밝혔다. 이들은 2024년 7월 뾰족한 도구로 팔레스타인 수감자의 직장에 가까운 엉덩이 부위를 찔러 폐에 구멍과 내장 파열을 일으킨 혐의로 2025년 2월 기소됐다. 이에 대해 네타냐후 총리는 성명을 통해 "최악의 적을 상대한 이스라엘 전사들을 범죄자로 다룬 사건을 종결하는 데 오랜 시간이 걸린 것을 용납할 수 없다"면서 "이스라엘은 영웅적인 전사들이 아니라 적을 추격해야 한다"고 강조했다.<알자지라>는 4월 16일 이스라엘군 발표를 인용해 이들이 모두 군에 복귀했다고 보도했다. 보도에 따르면 이스라엘군은 성명을 통해 "조사가 그들의 군 임무 지속을 막지는 않는다. 조사는 곧 완전히 종결될 것이다"고 밝혔다.이스라엘은 군인들의 전쟁범죄에 대해서도 상상을 초월하는 관용을 베풀고 있다. 2025년 8월 2일 <가디안>은 영국 시민단체인 군사폭력행동을 인용해 이스라엘이 가자지구 전쟁 이후 발생한 군인들의 전쟁범죄와 팔레스타인 주민 학대에 대한 조사를 아무런 처벌 없이 종결시켰다고 보도했다. 이 단체는 이스라엘이 이를 통해 "면죄 본보기"를 만들려 하고 있다고 주장했다. 이들이 저지른 범죄에는 구호품 배급지에서의 주민 학살 등이 포함됐다. 이 보도는 이스라엘이 군의 전쟁범죄나 학대 범죄 사례 중 88%를 처벌 없이 종결하거나 방치하고 있다고 보도했다.이런 상황의 반복은 이스라엘 군인들에게 학대와 고문을 묵인하고 승인하는 메시지가 될 수밖에 없다. 이번 가자 구호선단 활동가들에 대한 폭력은 군인들이 상상을 초월하는 방식으로 수감자들을 학대하고 고문해도 처벌받지 않는다는 확신을 가지고 있음을 보여준 것이다.특히 구호선단 활동가들이 보호할 국가가 없는 팔레스타인 주민들이 아니라 외교적 관계가 있는 국가들의 시민들이었음에도 혹독하게 다룬 건 이스라엘군에 수감자 학대와 고문이 만연되어 있음을 잘 보여준 것이다. 이스라엘 정부 장관이 학대 상황을 공개할 정도로 문제의식이 전혀 없다는 것 또한 이스라엘 정부 차원에서 군인들의 학대와 고문을 인지하고 있고 나아가 묵인하고 있음을 잘 보여준 것이기도 하다.구호선단 활동가들에 대한 폭력이 전 세계로 알려진 상황에서 가장 주목할 건 증거가 명백함에도 이스라엘이 어떤 반성이나 책임 있는 행동을 보이지 않고 있다는 점이다. 이는 그동안 국제사회가 이스라엘의 전쟁범죄와 국제법 위반에 대해 강하게 대응하지 않았기 때문에 벌어지는 일이다. 이번 사건을 기회로 국제사회의 대응에 어떤 변화가 있을지 궁금해진다.