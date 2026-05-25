메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

[이병한의 상황실] 대전 올라온 박근혜, 무슨 일?

사회

인천경기

26.05.25 11:23최종 업데이트 26.05.25 11:23

인천시, 여성농업인 특수건강검진사업 대상자 모집

근골격계 질환, 골절 위험, 심혈관계, 폐기능 등의 검사

원고료로 응원하기
인천광역시청 청사 전경.
인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시

인천시는 여성농업인의 건강 보호와 농작업 질환 예방을 위해 추진 중인 '2026년도 여성농업인 특수건강검진사업'의 대상자를 모집한다고 밝혔다.

이 사업은 여성농업인이 농작업 과정에서 반복적인 동작으로 발생하는 근골격계 질환과 폐·심혈관계 질환 등을 조기에 발견하고 예방하기 위해 마련됐으며, 일반 국가건강검진으로는 확인하기 어려운 농작업 특화 검진 항목이 포함된 것이 특징이다.

검진 항목은 △근골격계 질환검사 △골절 위험 검사 △심혈관계 검사 △폐기능 검사 △농약중독 평가 및 의사 진찰 등으로 구성된다.

AD
특히 손·허리·무릎 엑스레이 촬영과 신체 진찰을 통한 퇴행성 질환 확인, 골다공증 및 골절 위험 진단, 혈액검사(당뇨·고지혈증), 폐활량 검사 등을 통해 여성농업인의 건강 상태를 종합적으로 점검한다.

사업 대상 지역은 강화군, 중구, 옹진군으로 총 340명(강화 240명, 중구 40명, 옹진 60명)을 모집한다. 신청 인원이 채워질 경우 조기에 마감될 수 있다.

지원 대상은 해당 지역에 거주하는 짝수년도 출생한 51세부터 80세 여성농업인으로 검진 신청일 기준 농업경영체로 등록되어 있어야 한다. 신청은 '농업e지' 앱을 통한 온라인 접수 또는 읍·면·동 행정복지센터 방문을 통해 가능하다. 대상자로 선정되면 지정 의료기관에서 특수건강검진을 받을 수 있다.

장세환 인천시 농축산과장은 "여성농업인은 장기간 반복되는 작업으로 인해 근골격계 질환 등에 노출될 가능성이 크다"면서 "국가건강검진과는 차별화된 농작업 특화 검진인 만큼 아직 신청하지 않은 대상자들은 선착순 마감 전에 꼭 신청해 건강을 챙기시길 바란다"고 말했다.

#여성농업인#특수건강검진#근골격계질환#인천시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
이한기 (hanki) 내방

사람에 대한 기사에 관심이 많습니다. 사람보다 더 흥미진진한 탐구 대상을 아직 보지 못했습니다.

이 기자의 최신기사'학교'가 된 알리바바, '실험실'이 된 로봇전시관


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기