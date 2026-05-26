정신 번쩍 든 남편의 한마디 "또 누워서 고추 딸 거야?"

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"Y(고추 줄기가 자라다가 처음으로 두 갈래로 갈라지는 부분)자 보이지? Y자 밑으로 3개 순까지만 남기고 나머지 곁순들은 다 제거해."

"여보. 이것 좀 봐줘, 이게 Y가 맞아? 이렇게 뚝뚝 따라는 거지?"

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큰사진보기 ▲Y자분기점을 찾아 곁순을 제거한 고추나무부직포터널을 벗기고 Y자분기점을 찾아 아래쪽 곁순을 제거한 고추나무, 이제는 모종이 아니다. 고추나무다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲곁순에서 딴 고춧잎(삶아서 먹는다)곁순을 제거하면서 딴 고춧잎은 데쳐서 먹으면 된다 ⓒ 김희 관련사진보기

"당신 좀 제대로 해라. 작년 생각 안 나? 또 누워서 고추 딸 거야?"

"그래? 딴생각했나 보네. 알았어. 제대로 할게."

큰사진보기 ▲Y자분기점 달렸던 고추들Y자분기점에 달렸던 고추들을 다 따줬다 ⓒ 김희 관련사진보기

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