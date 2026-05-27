딸의 생애 첫 독립, 엄마의 걱정을 치워버린 한마디

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큰사진보기 ▲딸의 독립을 바라보며. ⓒ jxk on Unsplash 관련사진보기

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"아니, 엄마랑 같이 가서 보면 혼자 보는 것보다 더 수월하고 정확할 텐데 왜 혼자 다녀?"

"먼저 보고 간추린 다음 같이 보려고 했지."

큰사진보기 ▲딸이 만든 봄동 무침 ⓒ 신연주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치에도 실립니다

내가 지나온 20대엔 대학 진학이나 취업 외엔 결혼 이후에야 부모로부터 독립하는 경우가 많았다. 결혼이 필수가 아닌 선택으로 변하면서 요즘은 결혼과 무관하게 독립하는 자녀들이 늘고 있다. 1996년생 딸이 독립한 지 4개월이 지났다. 서른이 되면 한 사람으로 살아볼 것이며, 최대 서른다섯까지는 결혼 유무와 관계없이 독립할 것을 독려해 온 터였다. 삶의 기준을 정하고 만들어갈 충분한 나이라고 생각해 설정한 분리 기준이었다.지난해부터 독립하겠다고 마음은 먹었으나 경제적 부담을 덜 수 있는 방법을 찾고 비교하느라 선뜻 나서지 못하다 올해 1월 내 품을 떠났다. 전세 사기 피해가 폭발적으로 증가했던 3년 전보다는 상황이 다소 진정되긴 했으나 아직도 불안이 남아있는 상태였다. 청년 대출 조건까지 맞지 않아 결국엔 월세로 방향을 수정해 스스로 책임지는 홀로서기에 돌입했다.독립을 독려했던 터라 홀가분할 줄 알았는데 막상 일이 진행되자 묘한 서운함이 끼어들었다. 아프거나 힘든 날도 혼자 견뎌야 하고, 직장 스트레스나 관계 불안이 생길 때도 의지할 식구가 옆에 없으니 외롭지 않을까 걱정이 앞섰다.결혼 전까지라도 끼고 살면 경제적 기반을 마련하는 데 도움이 될 텐데 하는 안쓰러움도 꼬리를 물었다. 남편도 지방 근무 중이어서 한꺼번에 비어버린 두 자리가 적지 않은 공허로 남을 것 같아 싱숭생숭했다. 때 되면 독립하라 해놓고 이런 이중심리가 불거지는 건 아마도 염려가 기본인 부모 마음 때문일 것이다.내 속마음과 달리 독립의 방식을 결정한 딸은 일사천리로 일을 진행시켰다. '부동산 앱'과 '중고 거래 앱'에 올라온 집을 검색하며 마땅한 곳을 좁혀가는 것 같았다. 퇴근 후엔 부동산 실태를 보기 위해 혼자 '임장'까지 다녀왔다. 내게 같이 가자고 요청할 법도 한데 마치 세상에 저 혼자인 듯 독립의 순서를 밟아 나갔다.섭섭한 마음을 드러내자 딸은 이렇게 말했다.그 말에 딸의 어린 날이 불쑥 떠올랐다. 딸은 숟가락질에 흥미를 갖기 시작한 16개월 무렵부터 고개를 홱 돌리며 내가 떠준 밥을 한사코 외면했다. 반도 더 흘리는 서툰 숟가락질이었지만 더는 내 도움이 필요 없다는 듯 완강히 거부했다. 어쩌면 그때부터 딸의 독립은 시작된 건지도 모른다. 자립의 수순을 따라 단계적으로 멀어졌을 텐데 내 시선이 미처 그 거리를 따라가지 못해 괜한 트집을 잡은 건 아닌지 머쓱 했다.독립했으니 독립된 존재로 인정해야 할 일은 나의 몫, 본인 의견대로 결정하고 책임지는 건 딸의 몫이 되어야 한다. 같이 살 때는 정리정돈, 귀가시간, 생활습관 등이 실시간으로 보이기 때문에 비효율적이라고 느껴지면 규제와 간섭을 빼들곤 했다. 오랜 시간 돌봄과 교육의 역할자로 살아서 그런가 여전히 관리 대상으로 보고 개입하다 보니 때때로 갈등이 일어나기도 했다.따로 살면서 간섭과 통제가 사라지자 연락을 받을 때마다 반가움과 안도감이 교차했다. 자기만의 공간을 꾸며 놓고 사진을 찍어 보낼 땐 예상보다 잘하고 사는 듯해 격려해 주었다. 안부를 물으면 요즘 봄동 비빔밥이 유행이라 해 먹었다는 둥, 종종 해 먹던 내 묵사발 레시피를 알려달라는 둥 딸은 잘 살고 있다는 신호를 보냈다. 함께 살 때와는 다른 애정 어린 온기가 감지되었다.딸을 내보내면서 어디까지가 내가 할 일인지 곰곰이 생각해 보았다. 품에 끼고 있을 때와는 다르게 대해야 한다는 건 분명한데 사실 그 기준을 정하기가 쉽지 않았다. 자주 연락하면 과도한 간섭으로 이어질 것 같고, 마냥 내버려둘 수도 없는 노릇이니 명확한 기준선이 고민되었다.요즘 이호선 심리상담 전문가가 방송에서 제시하는 해결책이 꽤 명쾌해서 도움이 될 때가 적지 않다. 답이 없어 보이는 문제도 '돌직구'를 날리며 호쾌한 방법을 제시해 종종 그녀의 방송에 채널을 고정하곤 한다. 언젠가 그녀가 방송에서 독립한 자녀와는 최소한의 생사 확인만 하면 된다고 했던 말이 떠올랐다.기억나는 이 문장은 '적절한 거리감이 성숙한 관계로 가는 길'이라는 것. 자녀는 부모의 걱정과 불안을 안부 묻기로 돌보고 부모는 자녀의 영역에 함부로 침범하지 않는 것이 서로를 존중하는 방식이라고. 여기서 나름 단서를 얻었다. 딸이 구축한 삶의 경계선을 지켜주는 것이 나의 역할이라는 것을.저녁을 같이 먹자는 제안에 딸의 집으로 갔다. 제법 정리가 잘 돼있었다. 화장실은 건식처럼 물기 없이 말려 놓고 음식물 쓰레기도 바로 처리하며 과일 먹다 흘린 자국도 잽싸게 닦는 모습이 몹시 낯설었다."이 낯섦은 뭐지?" 했더니 ​​​"내 집이잖아"란 대답이 돌아왔다. 농축된 그 말 한마디에 딸이 어떻게 지내고 있는지 고스란히 전해졌다. 처음보다는 연락도 뜸하고 집에 들르는 횟수도 덜하지만 그 말에서 걱정 따윈 집어치워도 될 것 같다는 믿음이 생겼다.딸이 '내 집'이라고 말한 그 집이 이젠 딸의 집이다. 딸에게 가장 편하고 아늑한 공간. 경제적·정서적으로 스스로 책임져야 할 곳. 자기만의 가치관과 생활 방식을 형성하고 가꾸어 갈 곳이다. 그곳에서 본 딸의 모습은 낯설었지만, 그 낯섦은 자유와 책임을 감당하겠다는 의지이므로 안심으로 바꿔도 될 듯했다. 생계를 꾸리고, 아무도 알아주지 않는 일을 해내는 딸이 진짜 어른이 된 것 같아 마음이 한결 가벼워졌다.