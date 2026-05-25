트럼프 "이란 합의, '좋고 적절한 딜' 될 것"… '부분 합의' 논란

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미국 트럼프 행정부와 이란이 주말 발표한 임시 합의가 중동 긴장을 완전히 해소하는 평화협정도, 핵 합의도, 미사일 합의도 아니라는 분석이 나왔다. 핵심 쟁점인 이란 핵 비축량과 농축 우라늄, 미사일 프로그램은 이번 협상에서 사실상 논의되지 않은 것으로 전해졌다.미국 일간지 <뉴욕타임스>는 24일(현지시간) 보도에서 이번 합의를 "완전한 협정이 아닌 위기 관리용 임시 틀"로 평가하며, "가장 어려운 문제들은 모두 뒤로 미뤄졌다"고 분석했다.이번 합의로 가장 즉각적인 변화가 예상되는 부분은 호르무즈 해협의 재개방이다. CBS 보도에 따르면 이번 합의 초안에는 미국의 이란 항만 해상 봉쇄 해제와 이란의 고농축 우라늄 비축분 폐기 방안이 포함된 것으로 알려졌다. 또한 미국 고위 당국자는 이란이 호르무즈 해협을 개방하고, 해당 해역을 통과하는 선박에 통행료를 부과하지 않도록 하는 방안도 미국이 요구하고 있다고 전했다.세계 원유 수송량의 약 4분의 1이 통과하는 전략적 요충지인 호르무즈 해협은 그동안 중동 충돌의 핵심 위험 지점으로 꼽혀왔다. 보도에 따르면 이번 합의는 워싱턴과 테헤란 간 협상에서 일시적 휴전 연장과 해협 재개방을 목표로 한 것으로, 양측 모두 긴장 완화를 우선한 것으로 해석된다.협상은 몇 년 전까지만 해도 미국 제재 명단에 올랐던 강경 성향의 파키스탄 군 장성의 중재로 진행된 것으로 알려졌다. 이 과정에서 충돌이 더 확산되는 것을 막는 데 초점이 맞춰졌다는 평가가 나온다.특히 미국 측 고위 관계자는 핵 협상에 대해 "정해진 기한은 없다"고 밝혀, 향후 협상이 장기화될 가능성도 열어뒀다.이번 합의는 도널드 트럼프 대통령의 정치적 메시지와도 대비된다. 그는 불과 11주 전 "이란과의 어떤 합의도 무조건적 항복이 아니면 없다"고 강조한 바 있다. 그러나 최근 그는 소셜미디어를 통해 "협상은 질서 있고 건설적으로 진행되고 있으며, 시간이 우리 편"이라고 밝히며 이전보다 유화적인 입장을 보였다.이번 합의의 배경에는 경제적 압박 요인도 작용한 것으로 분석된다. 미국 내에서는 휘발유 가격 상승과 함께 중동 확전이 내년 중간선거에 미칠 정치적 부담이 거론되고 있다. 이란 역시 원유 수출 감소로 경제 위기가 심화되는 상황이었다.다만 이번 합의에도 핵심 쟁점은 여전히 남아 있다. 핵 비축량, 우라늄 농축 수준, 미사일 프로그램 등은 이번 협상 테이블에 오르지 않았으며, 향후 본격 협상의 최대 쟁점으로 남게 됐다.이번 합의에 대해 미국 의회 내부에서도 평가가 엇갈리고 있다. 공화당 소속 톰 힐리스는 "설명해야 할 부분이 많다"며 "의회의 비준을 거치지 않는 이란과의 합의는 결국 실패할 가능성이 높다"고 비판했다. 반면 같은 공화당의 랜드 폴은 "비판자들은 대통령에게 협상의 공간을 줘야 한다"며 "전쟁은 거의 항상 협상으로 끝난다"고 옹호했다.결국 이번 합의는 '평화의 완성'이 아니라, 더 큰 충돌을 막기 위한 임시적 봉합이라는 평가가 우세하다.