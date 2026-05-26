목조 격자창 너머 흐르는 시간, 세월의 향기를 품은 길

지난 5월 10일부터 13일까지 다녀온 3박 4일 일본 여행기.

큰사진보기 ▲큰길에서 히가시차야 골목으로 꺾어 들어가는 교차로 풍경. 맑고 푸른 하늘과 뭉게구름이 옛 목조건물들과 어우러져 한 폭의 그림 같다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲밖에서는 안이 보이지 않고 안에서는 바깥이 내다보이는 촘촘한 나무 격자창입니다. 직선의 반복이 만들어내는 그림자가 단정하고 섬세하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲액운을 막기 위해 문 앞에 걸어둔 말린 옥수수 부적이 삶 속에 녹아 있는 전통을 보여준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲하얀 '노렌(천 발)'이 걸린 찻집과 길게 이어진 돌바닥, 그리고 세월의 때가 묻은 검은 목조건물이 에도시대의 고즈넉한 풍경을 고스란히 보여준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"이곳은 단순한 관광지가 아니에요. 지금도 사람들이 살아가는 공간입니다."

​"여보, 처마 밑 좀 봐요."

​"나도 거기 보고 있었어. 제비가 계속 들락날락하네. 저 틈새에 집을 지은 모양이야."

큰사진보기 ▲목조 처마 틈새에 자리 잡은 제비집과 그 안을 지키고 있는 제비의 모습. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲오래되어 살짝 녹이 슨 철제 구조물 위에 꼿꼿하고 단정하게 앉아 있는 제비의 모습이 반갑다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲밖에서는 안이 보이지 않고 안에서는 바깥이 내다보이는 촘촘한 나무 격자창. 직선의 반복이 만들어내는 그림자가 단정하고 섬세하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲부드러운 소프트아이스크림. 알록달록한 과자, 달콤한 단팥과 함께 그 위에서 햇살처럼 반짝이는 황금빛 금박이 여행의 설렘을 더해준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"금박 아이스크림이래. 이거 먹으면 우리 진짜 오래 살지 않을까?"

​"금까지 먹었으니 진짜 오래 살겠네."

덧붙이는 글 | 지난 5월 10일부터 13일까지 3박 4일 일본 여행을 다녀왔습니다.

​가나자와의 겐로쿠엔 정원에서 신록의 여름을 만끽할 수 있었다. 정갈하게 다듬어진 소나무 가지와 연둣빛 이끼, 잔잔한 연못 위로 비치는 하늘은 일본이라는 나라가 왜 '정원의 나라'라 불리는지를 보여주는 듯했다. 자연마저 흐트러짐 없이 품어내는 풍경 속에서 우리는 일본 특유의 단정함과 섬세함을 느꼈다.​우리 일행의 다음 여정은 가나자와 히가시차야 거리로 이어졌다. 가장 일본적인 거리, 과연 어떤 모습으로 우리에게 다가올까.​버스에서 내려 천천히 골목으로 들어서는 순간, 마치 시간을 거슬러 수백 년 전 에도시대(1603~1867)의 한복판으로 걸어 들어가는 듯한 기분이 들었다. 막부 정권 아래 오랜 평화 속에 독특한 서민 문화가 꽃피었던 그 시절의 검은 목재 격자창이 길게 이어지고, 낮은 처마 아래로 부드러운 그림자가 드리워져 있었다.​화려한 색도, 요란한 장식도 없는데 이상하게 눈길이 오래 머문다. 낡은 나무에서 풍겨오는 세월의 냄새와 정갈하게 쓸린 길은 사람의 마음까지 차분하게 만들었다. 거리를 걷다 보니 일본 사람들이 왜 '조화'를 중요하게 여기는지 조금은 알 것 같았다. 어느 집 하나 튀어 보이려 하지 않는다. 간판도 크지 않고, 색깔도 과하지 않다. 자신을 드러내기보다 거리 전체의 풍경 속에 나즈막이 스며드는 모습이었다.​예전 우리나라 오래된 시골 마을이 떠올랐다. 수숫대 담장 너머 감나무가 얼굴을 내밀고, 마을 어귀 느티나무 아래 평상이 놓여 있던 풍경들. 비록 겉모습은 달라도 오래된 삶의 결을 품고 있다는 점에서는 닮아 있었다.​히가시차야 거리를 걷다 보니 문득 전주 한옥마을이 겹쳐 보였다. 전주가 화사한 색감과 활기찬 분위기로 사람을 반긴다면, 이곳은 그보다 훨씬 조용하고 담담했다. 우리 전통마을이 사람 냄새 나는 따뜻함에 가깝다면, 히가시차야는 오래된 목재와 그림자 속에 오랜 세월을 압축해 놓은 듯했다. 화려함은 덜할지언정, 생활 속에서 전통이 아직 살아 숨 쉬고 있다는 느낌만큼은 더 짙게 다가왔다.​골목 안쪽 작은 찻집 앞에는 바람에 흔들리는 짧은 천 발(노렌)이 걸려 있었다. 문은 반쯤 열려 있었고, 안쪽 방에서는 낮은 목소리와 웃음소리가 새어 나왔다. 우리를 안내하던 가이드는 말했다.​그 말을 듣고 보니 거리의 공기가 조금 다르게 느껴졌다. 전통 건축은 박제된 유물이 아니라, 지금도 사람들 생활 속에서 함께 숨 쉬고 있었다.​거리를 걷다 보니 유독 제비가 많이 눈에 띄었다. 요즘은 우리 시골에서도 좀처럼 보기 힘든 새인데, 이곳에서는 처마 밑을 낮게 날며 연신 오가고 있었다.​아내도 이미 눈치챘는지 고개를 끄덕였다.​가만히 보아하니 내가 알던 제비집과는 조금 달랐다. 진흙을 거칠게 붙인 우리 시골집의 그것과 달리, 이곳 제비집은 어딘가 단정했다. 목조 처마 틈새를 따라 길쭉하게 자리 잡고 있었는데, 오래된 건물과 묘하게 잘 어울렸다. 사람이 오래 살고 싶은 집이 제비에게도 좋은 집인 셈일까.​2층 목조 창문은 밖에서는 안이 잘 보이지 않지만, 안에서는 거리의 풍경이 고스란히 내려다보인다고 했다. 이곳은 예전부터 '게이샤'라 불리는 전문 예술인들이 손님을 맞이하던 공간이었다. 일본 전통 3현악기인 샤미센을 퉁기고 전통 무용을 선보이던 차야(茶屋) 문화의 중심지였다.그 창을 자세히 바라보니 촘촘한 나무 격자가 일정한 간격으로 짜여 있었다. 일본에서는 이를 '키무스코(木虫籠)'라 부른다고 했다. 밖에서는 내부가 들여다보이지 않지만, 안에서는 바깥 풍경을 내다볼 수 있고 빛이 자연스럽게 스며드는 구조다. 소란은 감추되 세상과 완전히 등을 지지는 않는 지혜가 담겨 있었다.​여름에는 강한 햇살을 부드럽게 걸러주고, 겨울에는 찬바람을 막아주는 역할도 한다고 했다. 무엇보다도 직선의 반복이 만들어내는 그림자가 참 아름다웠다. 은은하게 감추는 미학, 어쩌면 일본 건축의 아름다움은 이런 고요한 절도 속에서 태어나는지도 모른다.​걷다 보니 어느새 발걸음도 느려졌다. 누구 하나 재촉하지 않았고, 거리 또한 서두르지 않는 듯했다.​처마 끝에 걸린 작은 풍경(후린)이 바람에 맑은 소리를 냈다. 그 소리는 번잡한 도시의 소음과는 달랐다. 조용히 귀 기울여야만 비로소 들리는 소리였다. 크게 외치지 않고 조용히 곁에 머무는 것, 그것이 가나자와가 가진 매력이었다.​골목 끝에 다다르자 사람들이 길게 줄을 서 있는 가게가 눈에 들어왔다. 가나자와가 금박으로 유명하다는 이야기를 들었는데, 알고 보니 금박을 통째로 얹은 아이스크림을 파는 곳이었다. 아내는 어느새 아이스크림을 사서 내밀었다.​우리 일행은 하나씩 받아 들고 맛을 보았다. 새하얀 아이스크림 위에 얇은 금박이 햇살처럼 반짝였다. 처음에는 '관광지 상술이겠거니' 싶었지만, 막상 입안에 넣으니 부드러운 달콤함 속에서 묘한 여행의 설렘이 퍼져나갔다.​아내 친구는 웃으며 말했다.​우리도 따라 웃었다. 그 유쾌한 웃음소리 사이로, 오래된 목조 거리 위에는 한낮의 햇살이 찬란하게 부서지며 눈부시게 빛나고 있었다.