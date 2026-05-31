꿀 찾는 줄 알았는데 꿀벌에게 달려든 말벌, 살벌하네

▲쥐똥나무에 모여든 곤충들1. 진홍색방아벌레는 무엇을 찾는지 꽃 주변을 서성였다. 작은 몸인데도 붉은 딱지날개가 단단한 방패처럼 보였다. 2. 꽃하늘소는 여러 마리가 보였다. 짝짓기하는 녀석도 만났다. 꽃은 먹이를 찾고 짝을 만나는 자리였다. 3.. 파리매가 몸을 낮춘 채 앉았다. 먹잇감이 나타나면 금방이라도 튀어오를 듯하다. 4. 잠자리는 한동안 자리를 뜨지 않았다. 쉬는 듯하면서도 머리를 두리번거리며 주변을 살피는 사냥꾼처럼 보였다. ⓒ 신극채 관련사진보기