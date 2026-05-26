부처님 오신 날, 영가등을 올리며 아버지를 떠올렸다

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큰사진보기 ▲각 등에는 저마다의 사연과 마음이 담겨져 있을 듯 하다. ⓒ 김종수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲등을 올린 모든 분들의 바램이 이뤄졌으면 좋겠다. ⓒ 김종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲무수한 연등을 바라보고 있노라니 많은 생각이 들었다. ⓒ 김종수 관련사진보기

어제 부처님 오신 날, 전남 영광의 고찰 불갑사를 찾았다. 지난 1월 세상을 떠난 아버지를 위해 '영가등(靈駕燈)'을 밝히기 위해서였다.불갑사 경내를 가득 메운 연등 사이를 걸으며 문득 이런저런 기억들이 떠올랐다. 살아생전 말수가 적고 무뚝뚝했던 아버지의 모습, 표현은 서툴렀지만 늘 자식 걱정을 먼저 하던 그 마음, 그리고 이제는 다시는 들을 수 없는 목소리까지.사람은 떠나고 나서야 비로소 그 빈자리를 실감한다고 한다. 그러나 이상하게도 아직은 실감이 잘 나지 않는다. 전화기 너머로 들려온 "아버님이 돌아가셨다"는 짧은 한 마디 이후 시간이 몇 달이 흘렀지만, 마음 한편에서는 아직도 어딘가에 계실 것만 같은 느낌이 남아 있다.때문에 이번 부처님 오신 날의 영가등은 이런저런 의미가 담겨있었다. 아버지를 향한 늦은 인사였고, 마음속 깊이 남아 있던 미안함과 그리움을 꺼내놓는 시간이기도 했다.아버지 세대들은 대개 다 비슷했다. 사랑한다는 말을 잘 하지 않았고, 자식을 안아주는 일도 드물었다. 대신 새벽같이 일터로 향했고, 가족을 먹여 살리는 책임을 묵묵히 짊어졌다. 감정보다 책임이 먼저였던 세대였다.아버지도 그런 사람이었다. 무뚝뚝했고, 표현이 서툴렀다. 자식에게 다정한 말을 자주 건네는 스타일은 아니었다. 그렇다고 해서 사랑이 없었던 것은 아니었다. 오히려 누구보다 자식이 잘 되기를 바랐던 사람이었다.돌이켜보면 아버지 세대는 참 외로운 사람들이었다. 자신의 감정은 늘 뒤로 미뤄둔 채 가족을 위해 살아야 했다. 회사에서 힘든 일이 있어도 내색하지 않았고, 몸이 아파도 버티는 것을 당연하게 여겼다. 자식들은 그런 마음을 다 알지 못한 채 성장한다. 철이 들고 나서야 부모의 희생이 보이기 시작하지만, 그때는 이미 너무 늦은 경우도 많다.아버지가 돌아가신 날도 그랬다. 평범한 하루였다. 직장에 갔다가 돌아오던 중 전화 한 통을 받았다. 아버지가 돌아가셨다는 소식이었다. 믿기지 않았다. 급하게 내려가는 길 내내 머릿속은 텅 빈 느낌이었다.임종은 지키지 못했다. 그것은 지금도 마음에 남는 아쉬움이다. 마지막 순간 손 한번 더 잡아드리지 못했다는 사실은 시간이 지나도 쉽게 사라지지 않는다. 하지만 한편으로는 스스로를 위로하게 된다. 아버지는 평소 "오래 병원에 누워 있는 건 싫다"고 말씀하시곤 했다. 실제로 아버지는 집에서 주무시다가 세상을 떠나셨다.그 점은 오히려 다행이라고 생각하려 한다. 예전에 할머니를 병원에서 오랜 시간 힘들게 보내드렸던 기억이 있기 때문이다. 점점 쇠약해져 가는 모습을 보는 것은 남겨진 사람들에게도 큰 고통이었다. 그런 기억이 있었기에, 아버지의 마지막은 차라리 평안했다고 마음속으로 되뇌게 된다.그래도 후회는 남는다. 살아계실 때 조금 더 자주 전화할 걸, 함께 식사라도 더 많이 할 걸, 손주들과 시간을 더 보내게 해드릴 걸 하는 생각들이다. 사람은 늘 떠난 뒤에야 잘못한 것들을 떠올린다.부처님 오신 날의 불갑사는 수많은 연등으로 가득했다. 형형색색의 등이 바람에 흔들리고, 절 마당에는 가족 단위 방문객들의 발길이 이어졌다. 웃음소리도 들렸고, 두 손 모아 기도하는 사람들도 보였다.그 속에서 영가등 하나를 밝히며 문득 오래전 돌아가신 할머니 생각이 났다. 할머니는 매년 절에 등을 달곤 하셨다. 가족들의 무탈함을 위해 정성껏 등을 켜셨다. 어릴 때는 그 의미를 잘 몰랐다. 왜 굳이 절까지 가서 등을 다는지, 왜 해마다 같은 일을 반복하는지 이해하지 못했다. 그러나 이제는 조금 알 것도 같다.연등에는 그 사람의 마음이 담겨 있다. 살아 있는 사람들을 위한 안녕의 기도, 떠난 사람들을 향한 그리움, 그리고 남겨진 사람들이 버텨내기 위한 작은 위안이 함께 들어 있었던 것이다. 이번에 아버지의 영가등을 밝히며 그 마음을 비로소 이해하게 됐다.등에 적힌 아버지 이름을 바라보는데 이상하게도 가슴이 먹먹해졌다. 아직은 실감이 잘 나지 않는데, 이름 석 자가 적힌 등을 보는 순간 "정말 떠나셨구나"라는 감정이 뒤늦게 밀려왔다.부모님이 세상을 떠나는 일은 이제 나 정도 나이대에서는 드문 이야기가 아니다. 주변에서도 종종 부고 소식을 듣게 된다. 친구의 부모, 지인의 아버지, 오랜 선배의 어머니가 세상을 떠났다는 이야기가 하나둘 들려온다.어릴 때는 부모님이 늘 곁에 있을 것 같았다. 그러나 어느 순간부터는 병원 진료 일정이 걱정되고, 건강검진 결과를 확인하게 된다. 그리고 결국은 이별의 순간을 맞이하게 된다. 그 사실을 알면서도 막상 자신의 일이 되면 쉽게 받아들이기 어렵다.사람은 누구나 언젠가 부모님을 떠나보내야 한다. 머리로는 알고 있지만 마음은 쉽게 준비되지 않는다. 그래서 남겨진 사람들은 각자의 방식으로 고인을 기억한다. 어떤 이는 사진을 바라보고, 어떤 이는 술잔을 올리고, 또 어떤 이는 절에 가서 등을 밝히거나 교회에서 기도를 한다.이번 부처님 오신 날의 영가등 역시 그런 마음이었다. 특별히 불심이 깊은 불자까지는 아니다. 하지만 절에서 등을 밝히며 잠시라도 아버지를 떠올리고, 좋은 곳으로 가시기를 기도하는 그 시간이 필요했다. 살아생전 제대로 표현하지 못했던 감사와 미안함을 뒤늦게라도 전하고 싶었다.불갑사 경내를 천천히 걸으며 수많은 연등을 바라봤다. 저마다의 이름과 사연이 적혀 있었다. 누군가는 부모를 위해, 누군가는 배우자를 위해, 또 누군가는 먼저 떠난 자식을 위해 등을 달았을 것이다.결국 사람 사는 마음은 다 비슷한 것인지도 모른다. 사랑한다는 말을 다 하지 못했고, 더 잘해주지 못한 아쉬움을 안고 살아간다. 그리고 떠난 뒤에야 그 빈자리를 조금씩 배워간다.아직도 아버지가 돌아가셨다는 사실이 완전히 실감 나지는 않는다. 문득 전화벨이 울리면 아버지일 것 같고, 고향에 내려가면 여전히 집 어딘가에 계실 것 같은 기분이 든다. 하지만 이제는 인정해야 한다. 아버지는 긴 삶을 마치고 먼저 길을 떠나셨다. 남겨진 가족들은 각자의 자리에서 살아가야 한다.그래서 더욱 바란다. 무뚝뚝했지만 누구보다 가족을 사랑했던 아버지, 평생 책임감 하나로 버텨온 그 삶이 이제는 편안하기를. 더 이상 아프지 않고, 근심도 걱정도 없는 곳에서 평온하시기를. 부처님 오신 날 밝힌 작은 영가등 하나에, 그런 마음을 오래 담아두고 돌아왔다.