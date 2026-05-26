[반론] 1020세대의 극우화 경향은 낡은 교과서 탓이 맞습니다

이 글은 지난 오마이뉴스 5월 21일 자 기사 "[반론] 낡은 도덕·사회 교과서가 청년들의 극우화를 낳았다고?"에 대한 재반론 글임을 밝힙니다. 오마이뉴스는 교육에 관한 독자 여러분의 다양한 의견을 기다립니다.

큰사진보기 ▲저상버스에서 장애인 등 교통 약자의 휄체어, 유모차 사용은 권리임을 홍보하는 문구일상에서 존중과 배려를 생활화함으로써 성숙한 시민성을 강조하는 정부 홍보물. 노년층, 장애인, 유모차 등 교통 약자의 당연한 권리를 대중적으로 계도하는 문구가 인상적이다. ⓒ 하성환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2019년 9월 28일 조국사태 당시 검찰개혁 촉구 촛불 시위교대역에서 서초역까지 대로에 가득한 시위 행렬의 끝이 보이지 않는다. 이미 윤석열 정권 등장 이전부터 깨어있는 시민들은 조작수사에 능한 특수부 정치검찰의 행태에 분노하며 검찰개혁을 외쳤다. ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲2015년 옛 일본 대사관 앞 일본군 위안부 <수요시위> 당시 고교생들이 피켓팅하는 장면일본군 위안부 수요시위는 <할머니에게 명예와 인권을!> 외치며 1992년 1월 8일부터 시작해 올해로 35년째를 맞고 있다. ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲독일 정치교육 교과서 단원 차례(<독일정치교육> 408~409쪽을 촬영함)독일 9~10학년용 <실제 정치 3>의 단원 차례이다. 우리나라 고교 2~3년생들에게 해당하는 시민교육 교재로 '이스라엘-팔레스타인 갈등 분석, UN의 가능성과 한계, 미국: 마지막 강대국' 등 현안 주제를 직접 다루며 개념 지식 중심인 우리나라 정치 교과서와 확연히 다르다. ⓒ 학교시민교육교원노동조합 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲매년 열리는 정치교육의 날 행사 등 독일 정치교육을 총괄하는 <독일연방정치교육원><독일연방정치교육원>은 학교 정치교육뿐만 아니라 시민단체, 노동단체, 16개 주 정치교육원, 그리고 정당재단과 긴밀히 소통하며 재정 지원을 아끼지 않는다. 헌법인 독일기본법을 손바닥 헌법책으로 제작해 전체 독일 국민에게 무료 배포하고 있다. 2010년을 전후해 극우정치세력이 급성장하면서 2015년부터 독일연방정치교육원은 정치교육의 날 행사를 크게 확대하였다. ⓒ 하성환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이명박 정권 시절 역사의식을 높여줄 ‘한국근현대사’ 과목을 뉴라이트 세력들이 2011년 전격 폐기했습니다. 그리고 이어서 집권한 박근혜 정권 시절 2015년에 한국사 검정 교과서를 국정제로 전환하려 했습니다. 결국 한국사 수업시수를 늘리고 수능 필수 과목으로 만들었지만, 역사의식을 왜곡할 뿐 건강한 역사의식과는 거리가 멉니다. 다시 ‘한국근현대사’ 과목을 부활하고 프랑스처럼 교과서 자유발행제로 전환해야 합니다.