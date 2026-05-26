"돈 벌자고 하는 축제 아냐... 가장 중요한 것은 체험과 경험"

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큰사진보기 ▲자리축제 행사장가족들과 체험 행사를 즐기는 관람객들 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲자리판매장자리축제 자리 손질현장 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲뽀자리보목마을에서 만든 자리돔 캐릭터 뽀자리 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲번호를 공개한 집행부자신의 번호를 공개한 집행부 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲보목자리축제 행사장안전과 질서를 위한 안전확보 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲보목자리돔축제 집행위원장이번 자리돔축제의 한석용 집행위원장 ⓒ 김성관 관련사진보기

- 올해로 보목자리돔축제가 22회째를 맞이했습니다. 먼저 성황리에 축제를 개최하신 소감과 함께, 보목자리돔축제만이 가진 초창기 흥미로운 역사가 있다면 소개 부탁드립니다.

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- 축제를 기획하시면서 가장 중점을 둔 철학은 무엇인가요?

- 올해 축제장을 둘러보니 전통적인 분위기 속에 세련되고 젊은 감각의 변화들이 돋보입니다. 축제의 지속 가능성을 위해 새롭게 시도하신 변화들이 있다면 소개해 주십시오.

- 축제장을 찾은 관광객들이 보목자리돔의 매력을 제대로 느낄 수 있도록 동선이나 체험 프로그램에도 신경을 많이 쓰신 것 같습니다.

- 마지막으로 보목자리돔축제를 사랑해 주시는 도민과 관광객, 그리고 축제를 함께 일궈낸 보목마을 주민들에게 한 말씀 부탁드립니다.

초여름의 길목, 서귀포시 송산동 보목마을이 고소하고 맛있는 자리돔 냄새와 사람들의 웃음소리로 가득 찼다. 올해로 22회를 맞이한'보목자리돔축제'가 지난 22일부터 24일까지 열렸다. 주민들이 자발적으로 뜻을 모아 '지속 가능한 친환경 축제', '착한 축제'의 이정표를 제시하며 큰 호응을 얻었다.주민 주도의 헌신과 정성은 대외적으로도 그 가치를 당당히 인정받았다. 보목자리돔축제는 올해 '2026년 제주특별자치도 지정축제' 총 11개 중 지역 부문 우수축제로 선정되는 쾌거를 이룩했다. 명실상부한 제주의 대표 축제이자, 지역 공동체가 중심이 되는 문화관광 콘텐츠의 모범 사례로 공인받은 것이다.가장 먼저 눈에 띄는 것은 축제의 마스코트이자 자체 개발한 캐릭터인 '뽀자리(예쁘자리)'를 활용한 친환경 프로그램들이었다. 아이들의 웃음소리가 끊이지 않았던 '뽀자리 쿠키 만들기'와 '뽀자리 안녕 그리기'를 비롯해, 버려지는 현수막을 재활용한 '현수막 업사이클링 소원 걸기' 등은 축제의 지속 가능성을 고민한 주민들의 노력이 돋보이는 대목이었다. 또한 축제장을 가득 채운 플리마켓 역시 외지 상인이 아닌 제주 지역에서 묵묵히 활동 중인 로컬 플리마켓터들을 초청해 지역 경제의 선순환 구조를 몸소 실천하고 있었다.축제의 백미인 먹거리와 체험 프로그램에도'정(情)'이 가득했다. 축제 집행위원회는 최근의 고물가 파동 속에서도 음식 가격을 터무니없이 올리지 않기 위해 눈물겨운 노력을 기울였다. 여기에 싱싱한 자리회를 맛볼 수 있는'무료 자리회 시식코너'를 비롯해 아이들에게 최고의 인기를 끈 '뿔소라 잡기', 전통 낚시 방식을 경험할 수 있는 '고망낚시 체험' 등을 모두 무료로 진행, 가족 관람객들의 주머니 부담을 덜어주었다.무엇보다 감동적인 것은 축제를 대하는 주민들의 철저한 '책임성'과 '안전 의식'이었다. 집행본부 정면에 안전총괄책임자의 성명과 연락처를 당당히 게시해 놓아 축제의 신뢰도를 높였다. 철저하게 설치된 안전선과 자동차 일방통행 동선 체계 구축은 인파가 몰리는 와중에도 단 한 건의 사고 없는 쾌적하고 안전한 축제를 완성해 냈다.단순히 지역 특산물을 파는 행사를 넘어, 축제를 만드는 사람과 즐기는 사람이 함께 교감하며 '지역 부문 우수축제'의 저력을 보여준 보목마을. 활기 넘치는 축제 현장에서 보목마을의 발전과 변화를 이끌고 있는 한석용 축제위원장(보목마을회장)을 만나 오랜 역사와 올해 새롭게 시도된 젊은 변화에 대해 이야기를 나누었다."바쁘신 와중에 우리 보목마을을 찾아주셔서 진심으로 감사합니다. 주민들과 함께 오랜 기간 땀 흘려 준비한 축제에 많은 관광객과 도민들이 찾아와 즐거워하시는 모습을 보니 깊은 보람을 느낍니다. 우리 축제는 22회라는 숫자만큼이나 아주 깊은 역사와 독특한 서사를 가지고 있습니다. 초창기 축제의 기틀을 잡고 브랜딩을 하는 데 있어, 과거 대한민국 코미디계의 거두이셨던 고(故) 이주일 선생님의 큰 기여가 있었습니다.당시 선생님께서 보목마을에 거주하셨는데, 마을에 대한 애정이 깊으셔서 축제 사회를 흔쾌히 봐주셨습니다. 당시 큰돈을 요구하지도 않으시고 아이들 운전기사 수고비나 용돈 수준의 소정의 성의만 받으시며 자발적으로 축제를 도와주셨고, 덕분에 초창기 보목자리돔축제가 전국적으로 정착하는 데 큰 힘이 되었습니다. 이러한 마을 어른들의 자발적인 헌신이 축적되어, 몇 년 전 전문 컨설팅을 거쳐 당당히 제주특별자치도 지정축제로 승격되는 결실을 보았습니다.""저희가 가장 경계했던 것이 바로 말씀하신 '돈만 벌려고 하는 상업적인 축제'였습니다. 요즘 물가가 너무 올라 주변에서는 음식이나 체험 가격을 1만 3000원, 1만 5000원 이상으로 올리자는 의견도 있었습니다. 하지만 저희는 축제에서 가장 중요한 것은'체험과 경험'이라고 생각했기에 기본 가격을 1만 원 선으로 굳건히 유지했습니다. 어른들이 정성껏 끓여내는 자리미역국이나 자리돔·뿔소라 잡기 체험 등 가족 단위로 즐길 수 있는 프로그램들을 최대한 합리적이고 무상에 가깝게 베풀고자 노력했습니다.우리 축제는 마을 돈 벌자고 하는 축제가 아닙니다. 마을 주민들이 주체가 되어 자발적으로 조직위원회를 꾸리고, 노인회와 청년회 등 전 세대가 동참해 '돈을 보러 오는 게 아니라 사람을 보러 오는 축제'를 만들고자 했습니다. 주민들이 손해를 조금 보더라도 찾아오신 분들이 행복하게 즐기고 가는 것이 진정한 지역 축제의 상생이자 선순환이라고 믿습니다."가만히 앉아서 20년 전의 방식만 고집해서는 축제가 지속될 수 없습니다. 그래서 올해는 과감하게 '젊은 축제'로의 브랜딩 전환을 시도했습니다. 그 첫걸음이 바로 보목자리돔을 형상화해 자체 개발한 친환경 캐릭터 '뽀자리(예쁘자리)'입니다. 캐릭터를 활용해 축제 티셔츠를 제작하고 굿즈로서의 가치를 높였는데, 현장에서 반응이 무척 뜨겁습니다.또한, 기후위기 시대에 발맞춰 축제 시작부터'친환경 자원순환 축제'를 표방했습니다. 행사장 내 철저한 분리수거 시스템을 도입해 쓰레기를 최소화하고 있습니다. 고무적인 것은 우리 보목마을에 거주하는 20년 차 이주민 예술가(SHP 파이프) 팀이 마을을 위해 자발적으로 축제 전용 노래(로고송)를 직접 작사·작곡해 주셨다는 점입니다. 유명 가수의 노래보다 우리 이웃이 직접 만든 노래가 축제장에 울려 퍼지니 주민들의 자부심도 높아지고, 렌터카 업체 등에서도 이 음원을 활용해 자발적으로 홍보를 도와주고 계십니다.""외지분들이나 관광객들은 자리돔이라는 생선과 그 이름의 유래를 잘 모르는 경우가 많습니다. 그래서 단순히 음식을 파는 것을 넘어, 자리돔을 전통 방식으로 테우에서 직접 퍼 올리고 다듬는 과정(자리 베기)을 시연하고 직접 눈으로 볼 수 있는 현장 체험 요소를 대폭 강화했습니다.또한, 매년 고질적이었던 주차와 교통 혼잡 문제를 해결하기 위해 과감한 결단을 내렸습니다. 기존 왕복 동선을 일방통행 구역으로 전면 개편하고, 다소의 불편은 셔틀버스를 촘촘하게 계속 순환시켜 메우는 방식을 도입했습니다. 송산동 행정복지센터와 주민들이 SNS를 통해 실시간으로 홍보와 동선 안내를 도운 덕분에 가족 단위 관람객들이 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있는 환경이 조성되었습니다.""보목자리돔축제가 22회까지 이어질 수 있었던 것은 누가 시켜서가 아니라, 내 고향과 이웃을 사랑하는 마음으로 자발적으로 헌신해 준 주민분들 덕분입니다. 고생해 준 청년회, 노인회, 부녀회 등 모든 마을 구성원에게 고개 숙여 감사드립니다.우리 보목마을은 앞으로도 상업성에 물들지 않고, 제주 사람들의 넉넉한 인심과 정을 느낄 수 있는 착한 축제의 명맥을 이어가겠습니다. 일상에 지칠 때 언제든 보목마을에 오셔서 푸른 서귀포 바다와 맛 좋은 자리돔, 그리고 사람 사는 따뜻한 정을 듬뿍 안고 가시길 바랍니다. 감사합니다."