[영상] 서산 공장 화재 완진됐지만... 소방대원들 밤새 대기

충남 서산시 음암면의 한 자동차 부품공장에서 발생한 화재가 11시간 30분 만에 완진됐다.
앞서, 24일 오전 8시 44분경 음암면의 한 공장에서 화재가 발생해 소방 당국이 출동했으나 각종 플라스틱 제품과 조립식 패널로 진화에 어려움을 겪었다.
약 8km 떨어진 서산 시내에서도 검은 연기가 보일 정도였다.
소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 소방청과 산림청 헬기 4대와 장비 78대, 인력 431명을 동원해 이날 오후 4시경 불길을 잡았다.
소방 당국은 공장 내 폭발 위험 등으로 내부로 진입하지 못했지만, 중장비를 동원해 위험 요소를 제거한 후 진입해 이날 오후 7시경 초진을 완료했다.
초진 완료 후 진압 작업이 속도를 내면서 마침내 화재 발생 11시간 30분 만인 이날 오후 8시 35분 완진됐다.
소방 당국에 따르면, 이번 화재로 인한 재산 피해는 정확히 알 수 없으나 공장 1개 동과 내부 기계가 소실됐다고 밝혔다.
인명피해는 다행히 사망자는 발생하지 않았지만, 진압에 나섰던 소방대원 2명이 화상과 시야장애로 병원에 이송됐다.
하지만 완진 후에도 잔불이 살아날 수 있어 밤새 소방대원들이 대기했다.
한편, 소방 당국은 화재가 완진되면서 대응 1단계와 긴급통제단을 해제하고 감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.