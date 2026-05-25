[영상] 서산 공장 화재 완진됐지만... 소방대원들 밤새 대기

큰사진보기 ▲서산시 음암면의 한 자동차 부품공장에서 발생한 화재가 11시간 30분 만에 완진됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

▲어떻게든 불 끄려는 헬기... 11시간 30분 만에 화재 진압 신영근 관련영상보기

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큰사진보기 ▲소방 당국은 24일 오후 8시 35분, 공장 화재 완진을 선언했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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충남 서산시 음암면의 한 자동차 부품공장에서 발생한 화재가 11시간 30분 만에 완진됐다.앞서, 24일 오전 8시 44분경 음암면의 한 공장에서 화재가 발생해 소방 당국이 출동했으나 각종 플라스틱 제품과 조립식 패널로 진화에 어려움을 겪었다.약 8km 떨어진 서산 시내에서도 검은 연기가 보일 정도였다.소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 소방청과 산림청 헬기 4대와 장비 78대, 인력 431명을 동원해 이날 오후 4시경 불길을 잡았다.소방 당국은 공장 내 폭발 위험 등으로 내부로 진입하지 못했지만, 중장비를 동원해 위험 요소를 제거한 후 진입해 이날 오후 7시경 초진을 완료했다.초진 완료 후 진압 작업이 속도를 내면서 마침내 화재 발생 11시간 30분 만인 이날 오후 8시 35분 완진됐다.소방 당국에 따르면, 이번 화재로 인한 재산 피해는 정확히 알 수 없으나 공장 1개 동과 내부 기계가 소실됐다고 밝혔다.인명피해는 다행히 사망자는 발생하지 않았지만, 진압에 나섰던 소방대원 2명이 화상과 시야장애로 병원에 이송됐다.하지만 완진 후에도 잔불이 살아날 수 있어 밤새 소방대원들이 대기했다.한편, 소방 당국은 화재가 완진되면서 대응 1단계와 긴급통제단을 해제하고 감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.