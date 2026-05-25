'10만 명 중 한 명' 아이의 엄마, 국제학회 위원회에 들어가다

큰사진보기 ▲한국PROS환자단체 로고. '함께 걸어요, KT'는 우리 단체의 온라인 커뮤니티 이름이다. ⓒ 한국PROS환자단체 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국시간으로 5월 22일 오후 11시에 열린 위원회 첫 회의 ⓒ 서이슬 관련사진보기

KT 증후군(Klippel-Trenaunay Syndrome)은 배아기에 생겨난 유전자 돌연변이로 인해 정맥, 모세혈관, 림프계에 복합적인 문제가 생기는 선천성 혈관이상이다. 2012년 내 아이가 태어나던 당시만 해도 '원인도, 치료법도 모르는 증후군 중 하나'로만 여겨졌는데, 유전자 검사 기술이 발달하면서 이 환자들에게서 공통적인 유전자 돌연변이가 발견되기 시작했다.요즘은 KT 증후군 또는 그와 유사한 질환이 의심될 때 유전자 검사로 PIK3CA라는 유전자의 돌연변이가 발견되면, 'PIK3CA 유전자 관련 과성장 스펙트럼' 즉 PROS라는 이름의 더 큰 범주로 묶이고 있다. 2020년 한국의 KT 증후군 환자-보호자를 모아 단체 등록을 할 때, 고심 끝에 단체명을 '한국PROS환자단체'라고 지은 이유가 여기에 있다.흔히 환자 당사자-보호자가 모인 곳은 '환우회'로 불리고, 실제로 '환우회'라는 명칭을 공식 단체명으로 하고 있는 곳도 많다. 그러나 나는 의도적으로 '환우회'라는 이름을 피하고 '환자단체'로 명명했다. 우리 아이들과 가족들이 사회의 동정을 바라는 '아픈 친구(환우)'로 남기를 원치 않았기 때문이다.과거 널리 쓰이던 '장애우'라는 표현이 시혜적 관점을 내포하고 있다는 인식이 사회 전반에 공유되면서 점차 사라졌듯, '환우'라는 표현에도 시혜와 동정의 의미가 내포돼 있다고 판단했다. 나는 우리 아이와 같은 KT 증후군 환자들을 '고칠 수 없는 병에 걸려 아프고 불쌍한 사람들'이 아니라, 있는 모습 그대로 당당하게, 동시대를 살아가는 시민으로 표현하고 싶었다. 그래서 단체 로고에도 내 아이를 꼭 닮은, 오른발과 다리가 큰 인물을 그대로 살려 넣었다.PROS군 질환 중 대표 격인 KT 증후군은 10만 명 중 한 명꼴로 발생한다고 알려져 있다. 한국에는 약 500명 정도의 환자가 있을 것으로 추산되지만, 현재 우리 단체 회원은 200명 남짓이다. 지난 10여 년간 온라인 커뮤니티 형태로 있는 우리 단체를 오간 사람들을 모두 합하면 한국에서 400~500명쯤이 우리 단체의 존재를 알고 있다고 볼 수 있다.하지만 우리 단체 온라인 커뮤니티로 유입되는 사람들이 자녀 또는 본인의 증상을 놓고 검색을 거듭하다 우연히 가입하는 경우가 많은 걸 보면, 아직도 어딘가에서는 제대로 된 정보를 얻지 못해 헤매고 있는 사람들이 있을 것이다. 사실 환자 당사자와 가족들이 정보를 찾아 헤매지 않도록 환자들이 진단과 치료를 받으러 방문하는 의료 현장에서 그런 정보들이 제공되어야 하지만, 그런 것을 기대하기에 우리의 의료 환경은 희소 질환에 대한 이해 자체가 너무 없는 것이 현실이다.2012년 해외에서 낳은 아이가 태어나자마자 진단받고 아동전문병원으로 옮겨졌을 때, 우리 가족은 그곳 혈관이상클리닉(Vascular Anomalies Clinic) 시스템에 속한 의사들의 도움을 많이 받았다. 3~6개월에 한 번 방문했던 이 클리닉에서는 혈액종양과, 성형외과, 인터벤션 영상의학과, 재활의학과, 정형외과 의사들이 모여 아이의 발달 상황과 증상을 함께 확인하고, 아이 엄마인 나와 함께 향후 치료 계획을 세웠다.주치의 역할을 했던 혈액종양과 교수는 어느 날 최신 연구논문을 출력해 내게 주며 '다음 진료 때까지 이 치료법을 쓸지 결정해서 오라'고 했고, 영상의학과 교수와 성형외과 교수는 어떤 시술에 대해 장단점을 따져가며 설명하는 데 많은 시간을 들였다. 돌이켜보면 그것은 단순히 친절한 설명을 넘어 환자가 치료 결정 과정의 일부가 되는 경험이었다.그런 의료 환경에 있다가 한국에 귀국해서 보니, 협진이 가능한 혈관이상클리닉을 운영하는 병원 자체가 몇 군데 없고, 있는 병원마저도 우리가 경험한 것과는 다르게 운영되고 있다는 걸 알게 됐다. 그래서 환자 대부분이 필요한 과를 알아서 찾고, 일일이 따로 예약해 분절적으로 진료를 봐야 하는 상황에 있다. 그러다 보면 어떤 증상이 진행되는 걸 놓치기도 하고, 질환과 관련된 최신 정보를 알아내는 것은 온전히 환자-보호자의 몫이 된다.2014년에 온라인 커뮤니티를 시작한 것도 이런 문제 때문이었다. 한국어로는 최신 정보로 업데이트된 자료를 찾을 수 없었고 의학 논문도 몇 개 없었다. 분명 한국에도 몇백 명의 환자가 있을 텐데 정보가 이렇게 없을 수 있나 하는 답답한 마음에 나의 전공(통번역)을 살려 미국 유명 병원 홈페이지에 실려 있는 질환 설명 자료를 번역해서 올리기 시작했다. 그러면서 여기저기 흩어져 있던 환자-보호자들을 한곳에 모았다.영미권의 여러 '서포트그룹(환자-보호자들이 모인 단체)'과도 교류를 텄다. 그러면서 관련 약물 개발과 임상시험 소식을 누구보다도 빠르게 공유할 수 있게 됐고, 증상이 심각한 회원이 생기면 그렇게 알게 된 10여 개의 해외 단체에 문의 메일을 보내 해외 상황을 알아보기도 했다.2025년 초, 나의 활동을 응원하고 지지해 주던 미국 서포트그룹 대표에게서 연락이 왔다. 국제학회 활동을 해보지 않겠느냐는 연락이었다. 국제혈관이상학회(ISSVA)는 1992년에 창립한 국제학회로, KT 증후군을 비롯한 혈관이상 질환을 전문적으로 보는 임상의와 관련 연구를 진행하는 연구자들이 모인 곳이다.최근 몇 년간 '환자단체들도 이 학회에서 중요한 역할을 할 수 있고 해야 한다'는 공감대가 생기면서, 학회 내 여러 위원회 중 하나로 '환자 지원 위원회'를 신설했다. 이 위원회에서 주요 논의 주체로 함께할 단체를 찾고 있는데, 내가 그중 하나가 되면 좋겠다는 게 미국 서포트그룹 대표의 연락 내용이었다.그렇게 해서 올해 처음으로 국제학회 내 위원회에서 활동을 시작하게 됐다. 바로 며칠 전 국제혈관이상학회의 정기 학술대회가 열렸는데, 일정과 경비 부담 문제로 직접 가지 못한 환자단체 대표들은 실시간 중계로 학술대회를 참관할 수 있었다. 위원회 회의도 각지의 시차를 고려해 조정한 시간에 온라인으로 열렸다.미국, 독일, 벨기에, 네덜란드에서 활동하고 있는 의사, 교수, 환자단체 대표들이 모인 이 온라인 회의에, 아시아 국가 중에서는 유일하게 한국이 그중에서도 우리 단체가 들어가게 된 것이다. 위원장인 미국 클리블랜드 클리닉 혈액종양과 교수가 '아시아 환자단체는 특히 귀하다'며 반가워하고, 또 '여러분은 우리 학회 내부의 다양성을 확보하기 위해 특별히 선정된 것이니 적극적으로 의견을 내고 활발하게 활동해 주기를 바란다'고 했을 때, 지난 몇 년간 혼자 분투하며 외로웠던 시간을 위로받는 기분이 들었다.이 환자 지원 위원회는 앞으로 ISSVA 내 교육위원회, 홍보위원회, 연구위원회 등과 협력해 환자들과 임상의/연구자들 사이를 잇고 환자들에게 필요한 자원이 무엇이며 어떤 미충족 수요들이 있는지 알리는 일을 하게 된다.이제 시작 단계에 불과하지만, 그동안 혼자 해왔던 일을 세계 각지의 여러 사람과 함께 고민할 수 있다는 것만으로도 반갑다. 국제학회에서 한국의 아주 작은 희소 질환 환자단체가 이런 역할을 하는 데 함께 하고 있다는 것이 알려지면 희소 질환에 대한 한국 의료 현장의 변화도 견인할 수 있지 않을까.최근 국회에서 '환자기본법'도 통과가 되고, 또 '환자 중심 의료 환경'이나 '공유의사결정 제도' 같은 것들이 점차 더 많이 회자하는 지금, 중요한 건 형식적인 틀이나 외국에서 말만 들여오는 개념이 아니라 어떻게 하면 실질적으로 환자의 치료환경과 삶의 질을 개선하는 방법을 찾을 것인가이다.하지만 한국은 여전히 환자들이 정보를 스스로 찾고 해외 연구진과 의사들의 동향을 따라가며 상황을 파악해야 하는 현실 속에 있다. 진료 시간 외에는 의사들과 대화할 창구가 없고, 그 진료 시간조차 시간에 쫓기고 눈치가 보여 충분히 활용하지 못한다. 무엇보다도, 많은 병원과 의사들이 환자단체를 의료 현장에서 '파트너십'을 구축할 수 있는 상대로 보지 않는다.환자 중심 의료란, 공유의사결정이란, 단순히 환자에게 친절하게 설명하는 것을 뜻하지 않는다. 환자와 가족이 치료 과정과 연구, 정보 생산 과정에 실질적으로 참여할 수 있도록 의료 시스템 자체를 바꾸는 일이기도 하다. 언젠가 한국에서도 환자와 가족들이 혼자 논문을 번역하고 해외 정보를 뒤쫓지 않아도 되는 의료 환경이 만들어지기를 바라며, '10만 명 중 한 명'이 모여 만든 아주 작은 단체인 우리도 그 변화를 위한 작은 역할을 시작해 보려 한다.