대전 시민사회, 28일 탈핵유권자 선언 기자회견

큰사진보기 ▲신규 핵발전소 그만 유권자선언 포스터 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 광역시도지자체별 탈핵유권자 100인의 선언 관련 링크 https://nonuke.kr/nukefree100

6.3 지방선거를 앞두고 전국 곳곳에서 신규 핵발전소와 SMR(소형모듈원자로) 확대 정책에 반대하는 '탈핵유권자 선언' 운동이 이어지고 있다. 신규핵발전소저지전국비상행동(아래 비상행동)은 전국 단위의 탈핵유권자 선언 운동과 지역별 기자회견을 진행하고 있으며, 오는 5월 29일 오전 11시 국회의사당역 2번 출구에서 전국 탈핵유권자 선언대회를 개최할 예정이다.이 같은 전국 행동에 발맞춰 대전 지역에서도 탈핵유권자 선언 기자회견이 열린다. 대전세종 지역 시민사회와 종교계, 정당은 오는 5월 28일(목) 오후 2시 대전시청 북문에서 기자회견을 열고, 유권자의 이름으로 핵발전 확대 정책 중단과 재생에너지 전환을 요구할 예정이다. 이에 시민들의 탈핵유권자 100인 선언 참여를 독려 중이다.대전에서 진행되는 이번 기자회견은 전국적으로 이어지고 있는 탈핵유권자 선언 운동의 지역 행동 가운데 하나다. 지역별로 모인 선언은 향후 정당과 지방선거 후보자들에게 탈핵 유권자 선언대회 이후 전달될 예정이다.'신규 핵발전소와 SMR 추진이 단순한 발전시설 건설 문제가 아니라 핵폐기물, 송전선로 갈등, 지역 불평등, 재생에너지 확대 저해 등의 문지를 동시에 불러 올 수 밖에 없다'는 게 비상행동 측의 주장이다. 특히 수도권 전력 수요를 위해 지역이 위험을 떠안는 구조가 반복되고 있는 것에 문제제기 하고 있다.대전은 한국원자력연구원이 위치한 도시로, 연구용 원자로 '하나로' 운영과 핵폐기물 보관 문제 등 핵 관련 위험 논란이 오랫동안 이어져 왔다. 특히 반복되는 사고와 고장, 시설 노후화 문제에도 주민 안전대책과 정보공개가 충분하지 않다는 지적이 계속되고 있다.대전과 세종에서도 비상행동과 결을 같이하고 기자회견에서 대전 지역 핵문제를 주요 의제로 제기할 예정이다. 참가 단위들은 원자력연구원 주변 주민 안전조치 마련과 함께 주차장 태양광 조례 등 재생에너지 전환 정책 확대, SMR 지원 및 유치 반대, 노후 연구용 원자로 '하나로' 폐로 착수, 연구원 내 핵폐기물의 대전 외 이송 등의 대전의 핵 현안 해결을 촉구할 예정이다.이번 기자회견에는 대전충남녹색연합, 대전환경운동연합, 세종환경운동연합, 동네방네기후정의, 천주교대전교구 생태환경위원회, 대전녹색당, 정의당 대전시당 등이 참여한다.한편 참가 단위들은 시민들을 대상으로 탈핵유권자 선언 참여 독려 중이다. 선언은 온라인으로 참여할 수 있으며, 지역별 선언은 향후 비상행동이 취합해 정당과 후보자들에게 전달될 예정이다. 기후위기 시대의 해법은 또 다른 핵발전 확대가 아니라 안전한 재생에너지 전환이며 대전 시민들의 관심과 참여가 필요한 상황이다.