'더러버서'가 '거시기'라고?

큰사진보기 ▲뒤늦게 사과한 송언석 국민의힘 원내대표송언석 국민의힘 원내대표가 23일 TV조선 '강적들'에 출연해 이른바 '더러버서' 논란에 뒤늦게 사과했다. 이 과정에서 송 원내대표는 해당 표현이 전라도의 '거시기'와 비슷한 표현이라고 강변하기도 했다. ⓒ TV조선 관련사진보기

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정치인은 말로 권력을 얻지만, 결국 태도로 평가받는다.지난 18일, 송언석 국민의힘 원내대표가 기자들과 티타임을 하던 중 장동혁 당대표의 5·18 광주 민주화운동 기념식 방문에 대한 질문이 나오자 자신은 "더러워서(더러버서) 안 간다"라고 답했다. 이는 단순한 실언이라고 보기 어렵다.처음 논란이 제기됐을 때 그는 발언 자체를 사실상 부인했다. "그런 말 아니다. '서러워서'라고 했던 것 같다"고 해명했다. 단순한 발음 오해라는 취지였다. 그러나 이후 실제 녹음이 공개되면서 상황은 완전히 달라졌다. 대중은 분명하게 들었다. 그것은 "서러워서"가 아니라 "더러버서"였다. 이것은 마치 과거 윤석열과 그 측근이 '바이든'과 '날리면'으로 이른바 전국민 듣기 평가를 시전하던 때를 떠올리게 만든다.문제는 바로 여기서 시작된다. 실언보다 더 큰 문제는 거짓 해명이다. 처음부터 "감정적으로 부적절한 표현을 썼다"라고 인정하고 사과했다면 논란은 지금보다 커지지 않았을 수도 있다. 그러나 사실을 부인하다가 증거가 나오자 그제야 사과하는 방식은 정치인에 대한 불신을 더욱 키운다. 사람들은 완벽함보다 솔직함을 원한다. 그런데 한국 정치에서는 여전히 "우선 버티고 본다"는 위기관리 문화가 반복된다.더 씁쓸한 장면은 그다음에 나왔다. 송 원내대표는 "더러버서" 발언 논란에 대해 결국 23일 TV조선 <강적들>에 출연해 사과했다. 그런데 진행자는 오히려 "그게 약간, 저희 장난스러운 말투로 그런 표현을 종종 쓰시죠?"라는 말로 분위기를 정리하려 했다. 이에 송언석 원대대표는 "이제 전라도 말의 '거시기'처럼, 우리 이쪽 지역에서는 자주 쓰는 표현"이라고 주장했다. 이 장면은 단순한 방송 진행의 문제가 아니다. 그것은 한국 정치언론의 오래된 병폐를 압축적으로 보여준다.개인적으로는, 과거 KBS의 앵커였다가 사장 자리까지 오른 인물인 박장범이 떠올랐다. 2024년 당시 한창 김건희 디올백이 논란이 됐을 때, 그는 윤석열과의 신년대담에서 '이른바 파우치, 외국회사의 조그마한 백'이라는 표현을 써서 큰 비판을 받았다. 그 이후 여러 차례 해명할 기회가 있었지만 그는 '디올 파우치'라는 희안한 명칭을 고수했다.언론의 역할은 권력을 대신 변명하는 것이 아니다. 특히 역사적으로 민감한 사안을 둘러싼 논란에서는 더더욱 그렇다. 그런데 한국의 일부 정치 프로그램은 권력을 검증하기보다, 어떻게든 논란을 완화하고 넘어갈 명분을 만들어주는 역할에 익숙해져 있다. 비판적 질문 대신 "그럴 수도 있지 않느냐"는 공감의 언어가 먼저 등장한다. 언론이 권력 감시자가 아니라 정파적 방어막처럼 행동하는 순간, 공론장은 무너진다.더 심각한 것은 이런 태도가 지역주의와 결합할 때다. 송언석 원내대표의, '경상도에서는 흔히 쓰는 말'이라는 식의 주장은 언뜻 보면 지역 문화에 대한 이해처럼 들린다. 그러나 실제로는 문제의 핵심을 흐린다. 중요한 것은 특정 지역에서 그 표현을 쓰느냐가 아니다. 문제는 5·18 민주화운동이라는 역사적 사건을 설명하는 맥락에서 어떤 감정과 태도가 드러났느냐다."거시기"와 "더러버서"는 명백히 다르다. "거시기"는 대상을 불확실하게 만드는 완곡한 표현이지만, "더러버서"는 분명한 거부감과 불쾌감을 담는다. 그런데도 이를 단순 사투리 문제로 축소하는 순간, 역사적 감수성의 문제는 사라지고 지역감정만 남는다. 결국 논의의 초점은 민주주의 역사에 대한 태도가 아니라 "사투리를 왜 문제 삼느냐"는 엉뚱한 방향으로 흐르게 된다.한국 사회는 오랫동안 정치와 언론의 기묘한 공생 관계를 경험해 왔다. 정치인은 실언을 하고, 언론은 맥락을 희석한다. 정치인은 거짓 해명을 하고, 언론은 출구 전략을 만들어준다. 그러는 사이 책임은 사라지고 냉소만 남는다. 사람들은 점점 정치인의 말을 믿지 않게 되고, 동시에 언론의 중재 역할도 신뢰하지 않게 된다. 이번 사건은 단순히 한 정치인의 언행 논란이 아니다. 그것은 한국 보수 정치의 역사 인식 문제, 위기 대응의 무책임함, 그리고 권력 친화적 언론 문화가 한 장면 안에서 동시에 드러난 사건이다."더러버서"를 "거시기"로 바꾸려는 순간, 문제는 단어가 아니라 사회 전체의 증오 감각이 된다. 그리고 이는 결국 사회적 독버섯의 씨앗이 된다. 참으로 거시기 한 거시기들이 한국 사회에 너무 많아 참으로 맴이 쪼깐 거시기하다. 이를 어째야 쓰까잉? 참으로 거시기 하네.