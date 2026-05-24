[서산] 자동차 부품 공장 화재 불길 잡혔지만... "폭발 위험, 진입은 어려워"

큰사진보기 ▲내부진압 준비중인 소방대원들. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화재 7시간 30분만에 불길이 잡혔다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산소방서에 따르면 부상자는 화재 진압 중이던 소방대원이라고 밝혔다. ⓒ 신영근 관련사진보기

24일 오전 8시 55분쯤 충남 서산시 음암면 도당리에 있는 한 공장에서 화재 발생 7시간 30분 만에 불길이 잡혔다.오후 4시 서산소방서는 브리핑을 통해 화재 7시간 30분 만에 불길은 잡았지만, 공장 내부 폭발 위험으로 소방대원 진입이 어려운 상태라고 밝혔다. 재산 피해는 확인 불가다.현재는 대응 1단계 상태로 산림청과 소방 헬기에 의한 진압이 이어지면서 연기는 많이 줄어 있다. 소방 당국은 내부 진입을 준비하고 있다.소방 당국에 따르면 화재 원인은 1층 공장라인에서 불길이 번졌으며 원인은 화재 진압 후 조사 예정이라고 밝혔다.당초 공장 관계자로 알려진 부상자는 화재 진압 중이던 소방대원으로 확인됐으며 이 대원은 서산 관내 중앙병원으로 이송됐다.현재 소방 당국은 소방차, 화학차 등 차량 64대, 소방과 산림청 헬기 2대, 인력 300여 명을 동원해 진화 작업 중이다.서산시는 화재발생 직후 인근 주민들에게 대피안내와 함께 마을방송을 진행했으며, 인근 주민 2가구 2명이 긴급대피했다.이날 안전안내문자를 통해 "음암면 크레아 공장 화재로 연기가 다량 발생하여, 시민 분들께서는 차량운행 시 차량 공조기 내기순환 설정 및 부득이 외출 시 마스크 착용"을 권고했다.그러면서 서산시는 선제적으로 현장에 화재진압지원본부를 가동했으며, 직권과 의용소방대, 자율 방재단 등 40여 명이 지원에 나섰다.특히, 충남보건환경연구원 유해가스 측정 차량을 투입해 공기 중 오염도를 측정하고 있다.