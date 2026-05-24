메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

26.05.24 17:12최종 업데이트 26.05.24 17:12

[서산] 자동차 부품 공장 화재 불길 잡혔지만... "폭발 위험, 진입은 어려워"

소방대원 부상 입어 병원으로 이송도... 서산시, 화재진압지원본부 가동

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
내부진압 준비중인 소방대원들.
내부진압 준비중인 소방대원들. ⓒ 신영근

24일 오전 8시 55분쯤 충남 서산시 음암면 도당리에 있는 한 공장에서 화재 발생 7시간 30분 만에 불길이 잡혔다.

오후 4시 서산소방서는 브리핑을 통해 화재 7시간 30분 만에 불길은 잡았지만, 공장 내부 폭발 위험으로 소방대원 진입이 어려운 상태라고 밝혔다. 재산 피해는 확인 불가다.

현재는 대응 1단계 상태로 산림청과 소방 헬기에 의한 진압이 이어지면서 연기는 많이 줄어 있다. 소방 당국은 내부 진입을 준비하고 있다.

AD
소방 당국에 따르면 화재 원인은 1층 공장라인에서 불길이 번졌으며 원인은 화재 진압 후 조사 예정이라고 밝혔다.

당초 공장 관계자로 알려진 부상자는 화재 진압 중이던 소방대원으로 확인됐으며 이 대원은 서산 관내 중앙병원으로 이송됐다.

현재 소방 당국은 소방차, 화학차 등 차량 64대, 소방과 산림청 헬기 2대, 인력 300여 명을 동원해 진화 작업 중이다.

서산시는 화재발생 직후 인근 주민들에게 대피안내와 함께 마을방송을 진행했으며, 인근 주민 2가구 2명이 긴급대피했다.

이날 안전안내문자를 통해 "음암면 크레아 공장 화재로 연기가 다량 발생하여, 시민 분들께서는 차량운행 시 차량 공조기 내기순환 설정 및 부득이 외출 시 마스크 착용"을 권고했다.

그러면서 서산시는 선제적으로 현장에 화재진압지원본부를 가동했으며, 직권과 의용소방대, 자율 방재단 등 40여 명이 지원에 나섰다.

특히, 충남보건환경연구원 유해가스 측정 차량을 투입해 공기 중 오염도를 측정하고 있다.

화재 7시간 30분만에 불길이 잡혔다.
화재 7시간 30분만에 불길이 잡혔다. ⓒ 신영근
서산소방서에 따르면 부상자는 화재 진압 중이던 소방대원이라고 밝혔다.
서산소방서에 따르면 부상자는 화재 진압 중이던 소방대원이라고 밝혔다. ⓒ 신영근

#서산시#공장화재

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
신영근 (ggokdazi) 내방
  • 페이스북

    • 아름다운 세상을 만들어 가고 싶습니다..꽃다지

    이 기자의 최신기사[서산] 자동차 부품 공장 화재... 소방당국, 6시간째 진화 작업 중


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기