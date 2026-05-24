"진흙 속에서도 연꽃은 핀다"... 논산 안심정사 봉축법요식 봉행

큰사진보기 ▲논산 안심정사 불기 2570년 부처님오신날 반야심경 봉독 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산 안심정사 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식 육법공양 등공양 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲안심정사 회주 법안스님 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산 안심정사 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식 ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲논산 안심정사 불기 2570년 부처님오신날 관불의식 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲안심정사 논산본찰 ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 연무읍 안심리에 있는 안심정사(회주 법안)는 24일 설법전에서 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식을 봉행했다.이날 법요식은 타종을 시작으로 육법공양, 삼귀의, 반야심경 봉독, 봉축발원문, 법문, 관불의식 순으로 진행됐다.특히 법요식에서는 등·향·꽃·물·음식·의약으로 이어지는 육법공양 의식이 엄숙하게 이어지며 부처님 탄생의 의미를 되새겼다. 봉축 시나리오에 따라 신도들은 "오직 바라옵건대 여러 부처님이시여, 이 공양을 받으소서"를 함께 발원하며 공덕을 기원했다.이날 안심정사에서 공덕을 쌓아온 이미진·김영필·전명만 법우에게는 공덕감사장이 수여됐다.봉축 법문은 서울도량에서 열린 법회를 전국 도량으로 실시간 중계하는 방식으로 진행됐다. 법안스님은 법문에서 부처님오신날의 의미와 함께 현대인들이 겪는 고통과 번뇌를 불교적 시선으로 풀어내며 신도들의 공감을 이끌어냈다.법안스님은 "부처님께서 이 땅에 오신 가장 큰 이유는 중생들이 행복하고 평온하게 살아가는 길을 알려주기 위한 것"이라며 "괴로움을 없애려 하기보다 그것을 이해하고 직면할 때 삶의 지혜가 열린다"고 설했다.이어 "연꽃은 진흙이 있어야 피어난다"며 "삶의 고통 또한 수행과 깨달음으로 나아가는 바탕이 될 수 있다"고 강조했다.법안스님은 또 현대인의 불안과 스트레스 문제를 언급하며 "스마트폰이 주인이 될 것인가, 내가 주인이 될 것인가를 늘 돌아봐야 한다"며 "하루 10분이라도 자신의 호흡을 바라보는 마음 수행을 해보라"고 권했다.법문 말미에는 "내가 행복하기를, 당신이 행복하기를, 모든 존재가 행복하기를 바라는 마음이 바로 불교의 핵심"이라며 자비와 공존의 가치를 강조했다.안심정사는 1991년 창건 이후 논산본찰을 비롯해 서울·부산·대구·창원·서산 등에 도량을 두고 사랑의 쌀 나눔, 소년원 지원, 해외포교 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.한편 불기 2570년은 석가모니 부처님의 열반 연대를 기준으로 계산한 불교 연호이며, 봉축법요식은 부처님의 탄생을 공경하는 마음으로 기리는 대표적인 불교 의식이다.