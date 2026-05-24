"더러버서" 시인한 송언석... "전라도 '거시기'처럼 자주 쓰는 표현"

큰사진보기 ▲뒤늦게 사과한 송언석 국민의힘 원내대표송언석 국민의힘 원내대표가 23일 TV조선 '강적들'에 출연해 이른바 '더러버서' 논란에 뒤늦게 사과했다. 이 과정에서 송 원내대표는 해당 표현이 전라도의 '거시기'와 비슷한 표현이라고 강변하기도 했다. ⓒ TV조선 관련사진보기

"전라도 말의 '거시기'처럼, 우리 지역에서는 자주 쓰는 표현이다."

큰사진보기 ▲뒤늦게 사과한 송언석 국민의힘 원내대표송언석 국민의힘 원내대표가 23일 TV조선 '강적들'에 출연해 이른바 '더러버서' 논란에 뒤늦게 사과했다. 이 과정에서 송 원내대표는 해당 자리가 '비보도 전제'였다고 강조하기도 했다. ⓒ TV조선 관련사진보기

진행자(임윤선 변호사) "아 송 원내대표님 또 찾아주셨는데요. 요즘 공동선대위원장으로 등에 번쩍 서에 번쩍 너무 바쁘시잖아요. 근데 어떻게 여기 또 오셨어요?"



송언석 원내대표 "센 토크쇼 <강적들>은 불러주시면 늘 나갑니다."



진행자 "아, 그렇습니까? 뭐 '더러버서' 안 간다, 그런 거 없습니까?"



송언석 원내대표 "가끔은 그럴 수도…. (웃음) <강적들>이 세긴 셉니다. 아니 첫 출발하자마자 이렇게 센 펀치로 그냥…."



진행자 "그게 약간, 저희 장난스러운 말투로 그런 표현을 종종 쓰시죠?"



송언석 원내대표 "우리 자주 쓰죠. 자주 쓰고 이제 전라도 말의 '거시기'처럼, 우리 이쪽 지역에서는 자주 쓰는 표현이고, 그리고 그날은 기자회견 다 마치고 프라이빗하게 그날 제 생일 파티 한다고 기자들이 같이 이렇게 케이크를 사 왔어요. 그래서 그거 나눠 먹으면서 편하게 이렇게 얘기하고, 비보도 전제로 하다 보니까 좀 그렇게 나왔는데….



아무튼 뭐 어쨌든 결과적으로 듣는 분들이 불쾌한 또 그런 느낌을 가질 수 있었고, 또 5.18이라고 하는 게 우리 대한민국 역사의 가장 아픈 부분 중에 하나 아니겠습니까? 아무튼 그런 부분에 대해서는 공식적으로 제가 좀 사과드릴 부분 사과드리고, 잘못됐다는 말씀을 분명히 드립니다."

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송언석 국민의힘 원내대표가 '더러워서(더러버서)' 발언에 결국 뒤늦게 사과했다. 해당 발언을 한 지 5일이 지나서야 나온 사과였고, 그마저도 종합편성채널 방송 인터뷰의 답변 과정에 나왔다.그러나 "더러워서"라고 한 적이 없다고 언론에 거짓으로 해명한 점, <오마이뉴스>의 첫 보도를 '허위 보도'라고 단정하며 '법적 조치'를 운운했던 데 대해서는 별다른 언급을 하지 않았다. 또한 이날 발언에서 "전라도 '거시기'처럼, 우리 지역에서 자주 쓰는 표현"이라고 언급한 부분도 논란이 예상된다.우선 지난 23일 TV조선 <강적들>에 출연한 송 원내대표는 이날 프로그램을 시작하면서 '더러버서' 발언에 대해 사과했다. 대화는 아래와 같다.해당 부분은 24일 오전 현재, TV조선 유튜브 채널에 공개된 클립에는 존재하지 않는다. TV조선 사이트 혹은 OTT 사이트에서 유료 제공되는 '전체보기'를 통해서만 확인이 가능하다.정청래 더불어민주당 대표는 23일 늦은 오후, 본인의 페이스북에 "서러워서 안 간다며? 법적인 조치한다며?"라며 "뭔 사과? 윤석열식 개사과인가?"라고 따져 물었다. "참 뻔뻔하고 몹쓸 사람"이라고도 꼬집었다.