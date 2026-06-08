박원순이 오세훈보다 정비사업 더 많이 했다, 그래서 문제다

▲ 2012년 1월 30일 박원순 서울시장이 서울 중구 서울시청 대회의실에서 뉴타운 수습대책 설명회를 열고 뉴타운 문제에 대해 "원인 제공자인 서울시, 자치구, 정부, 정치권 건설사, 시행사, 조합 등이 공동책임자로서 시민들께 사과와 반성이 있어야 한다"며 "문제 수습에 공동으로 노력해야 한다"고 지적하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲ 총량(연평균) 수치는 서울정보소통광장>사전공개정보의 정비사업통계(https://opengov.seoul.go.kr/public/list?cid=10817)에 올라온 시기별 통계의 사업명·물량·주요 시기에 대해 해당 통계 및 결정고시문과 언론보도, 부동산 거래 사이트의 정보 등을 종합하여 교차검증함. 연평균 수치는 취임일자 기준으로 구분하여 합산한 뒤 연단위로 환산함. 오세훈 1기의 준공수치가 유난히 낮게 나오는 것은 해당시기 물량이 제대로 집계되지 않은 원 자료의 한계로 보임. 준공지표는 단순 참고하고 핵심 비교지표는 착공수치로 보는 것이 바람직함 ⓒ 최경호 관련사진보기

▲ 박원순 시기 서울 정비사업의 연도별 준공, 철거 및 순증(감)량. 2013년과 2015-18년까지는 누적 재고가 마이너스를 기록했다. 멸실량의 하한선을 적용해도 그렇다. 정비사업으로 훗날 집이 늘어날지는 몰라도, 당시에는 재고가 '순감'한 것이 정비사업의 효과였던 것이다. 2015년 이후 주택가격 상승에는 금리, 인구변화, 세제 등 여러 가지 요인들이 있었겠지만, 적어도 정비사업은 '안 해서'가 아니라 '너무 몰아서 해서' 끼친 영향이 더 크지 않았을까. (수치출처: 서울시 정비사업 통계를 토대로 자체 집계) ⓒ 최경호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 최선을 다해 교차 검증을 하는 과정에서 기획 연재가 늦어져서 유감입니다. 20년 가까운 기간 동안 진행된 520여개의 정비사업에 대한 통계를 종합한 이번 작업에 부족한 점이 있을 수 있습니다. 오류가 있을 경우 이에 대한 지적은 감사히 환영하겠습니다. 지적에 기반하여 수정해야할 경우 논지 수정하도록 하겠습니다.



시기별로 조금씩 다른 양식으로 공개된 자료 외에도 서울시에서 보관하고 있는 전체 원자료가 공개되면 그동안 진행된 정비사업의 확실한 전모를 알 수 있을 것입니다. 서울시가 파악하고 있는 정비사업 통계가 제대로 집계되어 향후 이주 대책 수립에 참고가 될 수 있기를 바랍니다.