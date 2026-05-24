[사진] 불기 2570년 부처님오신 날, '모든 사람 행복하고 편안하길'

불기 2570년 부처님오신날을 맞아 각 사찰에서 봉축법요식이 열렸다.
부처님오신날인 24일, 대한불교조계종 제7교구 본사 수덕사 말사인 홍성 세심사는 관음전 앞에서 봉축법요식을 열었다.
세심사는 지난해 새 사찰을 건축하고 첫 부처님오신날을 맞았다.
이날 법요식에는 세심사 육통 주지 스님을 비롯해 불자 등 400여 명이 참석한 가운데, 육법공양, 반야심경, 헌화·관불, 봉축사, 발원문, 봉축가 순으로 봉행 됐다.
이날 육통 스님은 봉축사를 통해 "부처님 오신 날을 맞아 내 마음을 씻고 모든 사람이 평화롭고 행복했으면 좋겠다"면서 "특히, 서로 화합하고 우리나라 전체가 마음이 편안하고 모든 국민이 안락했으면 좋겠다"라며 "부처님의 가피가 함께 하기를 기원한다"면서 봉축했다.
불자들도 봉축 발원문을 통해 "부처님께서 걸어가신 지혜의 그 길에 정진의 불길이 꺼지지 않도록 걸어가겠다"면서 "지혜의 등불 따라 부처님의 가르침을 실천하고 정진하여 세상의 주인공이 되겠다"며 두 손 모아 간절히 발원했다.
봉축법요식을 마친 불자들은 세심사에서 준비한 비빕밥으로 음식 공양을 함께하며 부처님오신날을 봉축했다.
특히, 6.3 지방선거를 맞아 홍성 지역에 출마한 후보들도 세심사를 비롯해 각 사찰을 찾아 부처님오신날을 봉축했다.
이외에도, 홍성 관내 주요 사찰에서도 봉축법요식이 일제히 열리면서 부처님 오신 날을 봉축했다.
한편, 홍성주지협의회와 내포·홍주골 연등회가 주최하고 덕숭총림 수덕사와 내포연등회(예산·서산·당진·태안 주지협의회)가 주관하는 홍주골연등회와 봉축법요식이 지난 15일 충남도청 앞 다목적광장에서 열렸다. (관련 기사 : [사진] '홍주골연등회, 내포연등축제' 열려… 3천개 연등 불밝혀
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