백악관 인근서 총격 발생… "비밀경호국과 교전 끝 용의자 사망"

큰사진보기 ▲2026년 5월 23일 미국 워싱턴 D.C.에서 인근 총격 사건 이후의 백악관. ⓒ 연합뉴스 = 로이터 관련사진보기

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미국 워싱턴 D.C.의 백악관 인근에서 무장 괴한이 총기를 난사하는 사건이 발생해, 현장에 출동한 비밀경호국 요원들과의 교전 끝에 용의자가 사망했다. 이 과정에서 시민 1명도 총상을 입은 것으로 확인됐다.사건 당시 대통령 도널드 트럼프는 백악관 내부에 머물고 있었던 것으로 전해졌다.<뉴욕타임스> 등 외신과 미 비밀경호국(Secret Service) 발표에 따르면 사건은 23일(현지시간) 오후 6시가 조금 지난 시각, 백악관 북서쪽 경계인 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 인근에서 발생했다.용의자는 가방에서 총기를 꺼낸 뒤 여러 발의 총격을 가했으며, 현장에 있던 요원들이 즉각 대응 사격에 나서면서 총격전이 벌어졌다. 용의자는 현장에서 중상을 입고 인근 병원으로 이송됐으나 결국 사망 판정을 받았다.비밀경호국은 "요원 중 부상자는 없었다"고 밝혔다. 다만 현장에 있던 시민 1명이 총에 맞아 부상을 입었지만, 구체적인 상태는 공개되지 않았다.현장에 있던 언론인들은 갑작스러운 총성에 즉각 대피한 것으로 전해졌다.당시 취재진은 프레스룸 외부에서 작업 중이었으며, 총성이 들리자 비밀경호국의 지시에 따라 건물 내부로 긴급 대피했다.또 다른 언론인은 촬영 도중 총성이 들리자 즉시 바닥에 엎드려 몸을 숨기는 등 긴박한 상황이 이어졌다.이보다 앞서 도널드 트럼프는 사건 직전 자신의 트루스소셜(Truth Social) 계정에 글을 올려, 백악관 집무실(Oval Office)에 머물고 있다고 밝히며 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 파키스탄, 튀르키예, 이집트, 요르단, 바레인 등 여러 국가 정상들과 이란 및 평화 관련 양해각서를 두고 통화를 했다고 적었다.또한 미국, 이란, 여러 국가 간 협정이 최종 조율 단계에 있으며 곧 발표될 예정이라고 밝혔고, "호르무즈 해협이 개방될 것"이라는 내용도 포함했다.이어 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후와의 통화도 언급하며 협상이 순조롭게 진행 중이라고 밝혔다.< AP통신 >은 사건 직후 분석 기사에서 "비밀경호국이 즉각 대응해 위협을 차단했지만, 대통령이 있는 백악관 근처에서 총격이 발생한 사실 자체가 보안 체계 전반에 대한 재검토 필요성을 불러왔다"고 평가했다.<가디언> 역시 "백악관은 즉시 폐쇄됐고 기자단과 관계자들이 긴급 대피하는 등 혼란이 발생했다"며 "최근 연이은 경호 관련 사건들로 인해 백악관 경호 체계의 부담이 커지고 있다"고 지적했다.현재 사건의 정확한 범행 동기와 용의자의 신원은 추가 조사 중이다.