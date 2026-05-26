물안개 피어오른 아침, 호수 위 절벽 잔도길

큰사진보기 ▲옥정호 붕어섬 둘레길 풍경 (입석리) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥정호 붕어섬 둘레길 잔도 ⓒ 이완우 관련사진보기

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"매년 이맘때 아버지를 뵈러 임실에 내려옵니다. 자식 된 도리로 묘역 앞에 서면 늘 가슴 한구석이 먹먹하고 죄송한 마음이 앞서지요. 그렇게 무거워진 마음을 안고 늘 이곳 옥정호를 찾습니다. 이렇게 절벽을 따라 물 위에 뜬 길(잔도)이 생기니 참 좋습니다. 걷다 보면 마음이 좀 가라앉습니다. 우리 같은 자식들한테는 위로가 되는 길이지요."

"사방이 초록이고, 절벽 틈마다 이름 모를 야생화들이 핀 것을 보니 아버님 생각이 더 간절해지네요. 아버님이 지켜내신 이 푸른 강산을 이렇게 안전하고 편안하게 걸을 수 있다는 게 참 감사할 뿐입니다."

큰사진보기 ▲옥정호 붕어섬 둘레길 걷는 문성구·김정임 씨 부부 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲백선 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲콩짜개덩굴 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲부처손 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲고광나무 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲마삭줄 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲지느러미엉겅퀴 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥정호 붕어섬 둘레길 풍경 (용운리) ⓒ 이완우 관련사진보기

"이곳 옥정호의 담수는 칠보발전소로 도수(導水)되어 발전용수가 되고, 호남평야로 흘러들어 농업용수가 됩니다. 옥정호에는 붕어를 낚다가 산삼을 낚은 효자 설화가 있고, 대장금의 고향인 대장금마을이 있습니다."

큰사진보기 ▲대전 월평동산교회 옥정호 붕어섬 여행 (출렁다리) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전 월평동산교회 옥정호 붕어섬 여행 (붕어섬) ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 23일 이른 아침, 옥정호 물안개길 중 붕어섬을 바라보며 호수 둘레를 걷는 '붕어섬 둘레길' 4km 구간을 왕복하였다. 이날 기자는 대전에서 오는 관광객들에게 붕어섬을 안내할 문화관광해설사로서 둘레길의 아침을 먼저 확인하고 싶었다.붕어섬 둘레길 중에서 출렁다리에서 용운마을까지 4km의 데크길은 깎아지른 절벽의 허리를 가로질러 가는 잔도가 여러 곳 있었다. 임실군에 따르면, 2023년 3월에 붕어섬 출렁다리가 들어선 이후 붕어섬을 호수 건너편으로 바라보며 걷는 이 구간의 데크길은 최근 조성되었다.옥정호 둘레길의 데크길 탐방로는 경사도가 낮게 설계되었으며, 완만한 경사가 발생하는 구간에는 안전 손잡이(핸드레일)가 설치되어 있다. 휠체어를 이용하는 교통약자도 타인의 보조를 받거나 자력으로 출렁다리에서 용운마을까지 이동이 가능하다.붕어섬 둘레길에서 문성구·김정임(경기도 김포시)씨 부부를 만났다. 지난 22일, 이들 부부는 다가오는 6월 호국의 달을 맞아 임실군 강진면 국립임실호국원에 모셔진 6·25 참전용사인 부친의 묘역을 찾았다고 했다. 호국원을 다녀온 뒤 부부는 옥정호 잔도길을 천천히 걸었다. 문성구씨가 말했다.아내 김정임씨 역시 남편의 손을 잡으며 나직한 목소리를 보탰다.이곳 붕어섬 둘레길 잔도 구간은 절벽 식생을 가까이에서 관찰할 수 있는 생태 탐방로였다. 이곳에서 풀과 덩굴, 나무가 층위를 이루며 자생하고 있는 백선, 콩짜개덩굴, 부처손, 고광나무, 마삭줄과 지느러미엉겅퀴 등을 살펴볼 수 있었다.백선(白鮮). 늦봄에 담홍색 꽃잎 다섯 장이 핀다. 꽃잎 중 위쪽 4장은 위를 향해 퍼지고, 아래쪽 1장은 아래를 향한다. 이 식물은 강하고 독특한 향을 뿜어낸다. 사람의 발길이 잘 닿지 않는 산자락 양지의 자갈밭이나 배수가 잘 되는 곳에 주로 자생한다.이 식물을 민간에서는 뿌리 모양이 봉황을 닮았다 하여 '봉삼(鳳蔘)'이라 부르며 남획되기도 했으나, 강한 향과 피부 자극 가능성이 있는 식물로 알려져 있다. 깎아지른 절벽 잔도길 덕분에 사람의 손길로부터 식생 훼손을 줄이면서 탐방객들이 관찰할 수 있게 된 쉽게 보기 어려운 야생화다.콩짜개덩굴. 상록성 여러해살이풀로 바위나 나무에 붙어 자라는 양치식물(고사리류)이다. 초록색 완두콩 반쪽을 쪼개어 바위에 붙여놓은 듯한 모양이다. 바위 표면을 따라 퍼지듯 자란다.부처손. 바위 표면에 자리 잡아 강인한 생명력을 보여준다. 건조하면 잎이 안쪽으로 말리고, 습기를 머금으면 다시 펼쳐진다. 이곳의 부처손 군락은 습기를 머금은 상태로 펼쳐져 있었다. 습기를 좋아하면서 햇볕이 충분해야 하는 콩짜개덩굴과 부처손은 호숫가 절벽이 좋은 서식 환경이었다.고광나무. 관목 식물로 흰색 꽃잎 4장이 둥글게 마주 보고 있으며, 가운데에 노란색 꽃밥을 가진 수술들이 모여 있다. 꽃 모양이 마치 작은 매화나 자스민을 닮아 소박하면서도 단아한 느낌을 준다.마삭줄. 군락을 이루어 가파른 암벽 전체를 덮고 있었다. 잎을 보고 줄사철나무인 줄 알았으나, 향기가 강한 마삭줄이었다. 바람개비 모양의 하얀색 꽃이 시간이 지나면 아이보리빛으로 변한다. 줄기에서 공기뿌리(기근)를 내어 암벽이나 척박한 바위틈을 움켜쥐고 자란다.지느러미엉겅퀴. 자주빛 작은 꽃이 줄기 끝에 모여서 피었다. 초록색 줄기를 따라서 물고기 지느러미 모양의 세로 날개가 길게 뻗어 있다. 이 식물은 유럽 원산의 귀화식물로 알려져 있다.흐린 구름이 하늘을 잔뜩 덮었다. 용운마을에서 4km 길을 되돌아 오는데, 비가 조금씩 내렸다. 잔도 데크길에 하늘이 열린 곳은 빗방울이 떨어지고, 나무가 하늘을 가린 곳에는 빗방울이 닿지 않았다. 흐리다가 비까지 내리는 짓궂은 날씨였지만, 이른 아침부터 호수의 정취를 즐기려는 도보 여행객 30여 명(12~13개 팀)과 오가는 길에 만났다.어느덧 비가 그치고 날씨가 개었다. 출렁다리에는 많은 관광객이 줄을 이루어 건너고 있었다. 해설 시간이 되자 관광버스 한 대가 도착했다. 대전의 월평동산교회를 출발한 관광객들이 붕어섬 출렁다리 앞에 모였다. 기자는 문화관광해설사로서 이들을 맞아서 옥정호가 가진 숨은 이야기들을 압축해서 전했다.출렁다리를 건너는데 호수 건너편 절벽 잔도가 한눈에 들어왔다. 절벽에 놓인 잔도 너머로 백선과 부처손, 마삭줄 같은 자생 식물이 자라고 있었다. 물안개 피어오르는 호숫가 절벽에는 사람의 길과 절벽 식생이 함께 이어지고 있었다.