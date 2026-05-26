육아는 계획대로 되지 않는다

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"와, 우리 아기는 정말 정확하네요. 속에 배꼽시계가 있나 봐요."

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큰사진보기 ▲상담아기 케어를 위한 계획서 작성 ⓒ 인공지능 이미지 관련사진보기

큰사진보기 ▲공갈젖꼭지많이 보채거나 수유틈을 위해 효과를 보기도 하는,공갈젖꼭지(쪽쪽이)를 물고 있는 아기 ⓒ 인공지능 이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 아기를 돌보면서 가장 중요한 일은 매일 달라지는 우리 아이의 신호를 읽어가는 일이었습니다.





지난 3월, 조리원을 거쳐 집으로 온 준호 엄마가 웃음 섞인 목소리로 말했다.준호는 신기할 만큼 시간 감각이 정확한 아기였다. 거의 두 시간에 가까워지면 자다가도 갑자기 소리 내어 울기 시작한다. 눈을 겨우 뜬 채 젖병을 찾느라 고개를 좌우로 바쁘게 움직이며 입을 오물거리는 모습이 영락없이 배꼽시계 알람이 울린 모양새다.그래서 나는 두 시간에 가까워지면 준호가 울음을 터뜨리기 전에 분유와 젖병을 미리 꺼내어 수유 준비를 마친다. 그렇지 않으면 분유를 타러 주방으로 가는 그 짧은 사이에도 준호는 얼굴이 터질 것처럼 빨개지고 자지러지게 울어댄다.준호는 유독 성격이 급한 편이었다. 배가 고프다고 울기 시작하면 수유를 할 때도 속도를 조절하지 못하고 허겁지겁 젖병을 빨았다. 그러다 보니 쾍쾍거리며 사레가 들기 일쑤였고, 젖병을 물린 지 몇 모금 되지 않았는데도 갑자기 온몸을 뒤로 뻣뻣하게 젖히며 자지러지게 울어버릴 때도 많았다.속이 불편한지 등을 활처럼 젖히며 보채기 시작하면 옆에서 지켜보던 준호 엄마의 얼굴에도 금세 하얗게 긴장이 번졌다. 아기가 잘못될까 봐 어쩔 줄 몰라 하며 나를 바라보는 엄마의 눈동자가 흔들렸다.완전히 울음이 터진 뒤에는 아기도 지치고, 먹이는 사람도 덩달아 마음이 급해져 수유를 망치기 쉽다. 그래서 그 뒤로 나는 준호가 미세하게 눈을 깜빡이거나 입을 오물거리는 초기 신호를 보내면, 울음이 커지기 전에 한 발 먼저 "우리 아기 배가 고파서 일어났어? 천천히 맛있게 먹자"라고 말로서 먼저 진정을 시킨 다음 수유를 시작하곤 했다.엄마에게도 준호가 성격이 조금 급해서 그런 것이니 너무 불안해하지 않으셔도 된다고 말한다. 그렇게 겨우 한 고비를 넘기며 가슴을 쓸어내리는 날들이 이어졌다.이처럼 아기마다 타고난 기질과 성향이 제각각이다 보니, 육아는 책이나 계획대로만 흘러가지 않는다. 실제로 산모와 처음 만나는 날이면 우리는 앞으로의 돌봄 방향을 설정하기 위해 서비스 계획서를 함께 작성한다.'수유와 수면 주기를 엄격하게 잡아주기 원함', '아기 상태에 따라 규칙에 얽매이지 않고 자유롭게 원함' 같은 항목들을 하나씩 체크해 나가며, 우리는 앞으로 이렇게 아기를 케어해보자고 구체적인 다짐과 계획을 세운다. 부모들은 이 계획표가 앞으로의 육아를 잡아줄 든든한 이정표가 될 것이라 기대한다.하지만 막상 현실에서 며칠 지나지 않아 계획표와는 전혀 다른 상황들이 사방에서 터져 나온다. 규칙적인 수유 주기를 완벽하게 만들고 싶어도 아기가 조금만 배가 고프면 동네가 떠나가라 울어버려 계획이 무너지기 일쑤다.시계를 보며 조금만 더 버텨보려다가도 아기의 자지러지는 울음 앞에 부모의 마음은 이내 산산조각이 나고 만다. 반대로 규칙에 얽매이지 않고 아기가 원할 때마다 자유롭게 먹이다 보면, 이번에는 부모와 아기 모두 생활 리듬이 완전히 깨져 밤낮이 바뀌고 온 가족이 수면 부족으로 지쳐버리기 일쑤다.그럴 때 잠시라도 숨 돌릴 시간을 벌기 위해 부모들이 손을 뻗는 것이 이른바 '육아 필수템'이라 불리는 공갈젖꼭지(쪽쪽이)다. 그런데 이 작은 실리콘 육아용품 하나를 바라보는 세상의 시선도 참 다양해서 초보 부모들의 마음을 또 한 번 흔들어놓는다.인터넷 카페나 주변 어른들은 '벌써 쓰면 습관이 되어서 나중에 이가 삐뚤어지거나 끊기 힘들다'며 겁을 주기도 하고, 반대로 '요즘 세상에 왜 미련하게 버티냐, 조금이라도 아기가 진정되어 서로 덜 힘들 수 있다면 적극적으로 쓰는 게 현명한 것'이라며 권하기도 한다.이 상반된 조언들 사이에서 초보 부모들은 공갈젖꼭지 하나를 물릴 때조차 내가 편하자고 아이에게 나쁜 습관을 들이는 것은 아닌지 불필요한 죄책감에 시달린다. 그러나 정작 현실에서는 부모의 선택보다 아기의 성향이 먼저다.공갈젖꼭지를 물리면 금세 안정을 찾고 스르륵 잠드는 순한 아기가 있는 반면, 아무리 입에 넣어주려 애써도 혀로 강하게 밀어내 버리며 불쾌함을 온몸으로 표시하는 아기도 있다. 부모가 수유 주기나 수면 패턴을 잡아보겠다는 굳은 의지로 사용을 시도해 보고 싶어도, 정작 아기가 완강히 거부하면 아무런 도리가 없는 셈이다.신생아들을 돌보다 보면 같은 시기에 태어난 아기라도 정말 저마다의 우주를 가지고 태어난다는 걸 자주 느낀다. 어떤 아기는 먹는 양도 적고 배가 고파도 달라고 크게 보채지 않는다. 그저 조용히 낑낑거리다 혼자 스르륵 다시 잠들기도 한다. 반면 어떤 아기는 수유 시간이 계획표보다 조금만 늦어져도 온 몸이 새빨개지도록 울어댄다.이처럼 제각기 다른 성향의 아이들을 하나의 표준화된 계획표 안에 맞추려는 시도 자체가 어쩌면 무리일지 모른다. 게다가 어렵게 밤낮을 가리고 수유 주기와 수면 패턴이 겨우 자리 잡는가 싶으면, 신생아 시기가 지나가면서 상황은 또 다르게 변한다.생후 한 달이 넘어서면 세상에 호기심이 생기면서 아기가 깨어 있는 시간이 눈에 띄게 늘어난다. 단순히 먹고 자는 것을 넘어 눈을 맞춰달라거나 품에 안아주길 원하는 시간도 많아진다. 그동안 눈물겹게 맞춰놓았던 규칙들이 아기의 성장에 따라 다시금 힘없이 흔들리는 것이다.부모들은 이제 좀 아기 기질을 알 것 같다 싶다가도, 매일 아침 눈을 뜨면 다시 새로운 고민 앞에 직면하게 된다. 처음 만나는 날 함께 머리를 맞대고 정성스레 작성했던 서비스 계획서는, 어느새 볼펜으로 여러 번 줄이 그어지고 수정된 흔적들로 가득 차기 마련이다.현장에서 수많은 아기와 부모를 만나며 매번 깨닫는 건, 육아는 결코 계획표 대로 흘러가지 않는다는 사실이다. 육아 지침서에 적힌 숫자는 평균치일 뿐, 내 품에 안긴 아기의 정답은 될 수 없다. 그래서인지 요즘은 현장에서 어떤 육아법이 맞다는 정답을 말하기 보다, 부모들에게 계획표의 숫자를 잠시 내려놓으라고 권하곤 한다.시계 바늘을 보며 초조해하기보다, 입을 오물거리거나 손을 빠는 등 아이가 몸으로 보내는 고유한 신호를 차분히 읽어가는 일이 무엇보다 중요하기 때문이다. 결국 텅 빈 계획표를 가장 완벽하게 채우는 유일한 방법은, 내 품의 아이를 있는 그대로 바라보고 그 숨결에 가만히 주파수를 맞추는 일일지도 모른다.