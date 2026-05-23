평양 '내고향', 아시아 여자클럽축구 정상 등극

큰사진보기 ▲23일 수원 장안구 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 경기. 승리한 내고향 선수들이 인공기를 들고 그라운드를 달리며 기뻐하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲23일 수원 장안구 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 경기. 내고향 김경영이 골을 넣고 있다. 2026.5.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 수원 장안구 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 경기. 1-0으로 승리한 내고향 선수들이 시상식에서 기뻐하고 있다. 2026.5.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

평양 내고향여자축구단(내고향)이 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그에서 우승을 차지했다.23일 오후 경기도 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 내고향은 도쿄 베르디를 1:0으로 꺾고 승리했다.이로써 내고향은 AWCL 전신인 AFC 여자클럽챔피언십을 포함해 이 대회에서 북한 팀으로서는 사상 처음으로 우승했다.이날 경기 분위기는 초반부터 팽팽했다. 도쿄 베르디가 잘 짜여진 패스 플레이를 벌이자, 내고향은 강한 체력과 압박을 앞세워 역습을 노렸다.전반 15분 도쿄 베르디 시오코시 유즈호가 내고향 측면을 돌파한 후 오른발 슈팅을 시도했지만, 골키퍼 리유정의 선방에 막혔다.양 팀 선수들이 거친 몸싸움을 벌이는 과정에서 비디오 판독(VAR)이 가동되기도 했다. 전반 33분 내고향 리수정이 공중볼 경합과정에서 발을 높게 든 도쿄 베르디 신조 미하루와 충돌한 뒤 쓰러진 것. 퇴장 여부를 놓고 VAR이 가동됐지만, 옐로카드로 끝났다.팽팽했던 균형은 전반 44분 깨졌다. 내고향 정금이 왼쪽 측면을 치고 달린 후 박스 정면 김경영에게 패스를 했고, 김경영이 골키퍼와 일대일 기회에서 오른쪽 구석으로 찬 공이 골망을 갈랐다.후반전에서 도쿄 베르디는 전력을 다해 공세에 나섰지만, 내고향은 탄탄한 수비와 빠른 역습으로 맞섰다.후반 33분 도쿄 베르디는 아오키 유나 대신 마츠나가 미유를 투입하며 승부수를 띄웠고, 후반 38분 에이스 고바야시 리카코를 뒤늦게 투입하며 총력전을 펼쳤다.하지만 도쿄 베르디는 끝내 동점골을 만들지 못했고, 내고향 선수들은 종료 휘슬과 함께 그라운드에서 리유일 감독을 헹가래쳤다.이어 내고향 선수들은 대형인공기를 들고 그라운드를 달리는 세레머니를 펼쳤다. 민간단체들로 구성된 공동응원단은 열렬한 박수와 환호로 축하했다.내고향은 대회 우승상금 100만 달러(약 15억 원)와 함께, 오는 2027년 1월 미국에서 열리는 FIFA 여자 챔피언스컵 참가 자격을 획득했다.지난 20일 수원FC 위민과 준결승에 이어 결승전에서도 골을 넣은 김경영 선수가 대회 최우수 선수(MVP)로 선정됐다.이날 결승전이 열린 수원종합운동장에는 2천 670명(공식 집계)의 관중이 찾았다. 공동응원단은 막대풍선과 깃발을 흔들며 내고향을 열렬히 응원했다. 공동응원단은 대한민국 축구대표팀 응원가 "오 필승 코리아"를 가사를 "오 필승 내고향"으로 바꿔 부르기도 했다.